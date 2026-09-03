O resultado da Lotofácil 3779 sai nesta quinta-feira (03/09) com prêmio estimado em R$ 5 milhões.
O que está em jogo hoje na Lotofácil
Nenhuma aposta acertou as 15 dezenas do concurso 3778 de ontem, e o prêmio saltou de R$ 2 milhões para R$ 5 milhões — um valor alto para uma loteria que costuma premiar quase todo dia. E tem um motivo a mais para prestar atenção: este é o último sorteio regular da Lotofácil antes da pausa para a Lotofácil da Independência.
A partir de amanhã (04/09), toda a arrecadação da modalidade passa a ser destinada ao concurso especial de 15 de setembro, com prêmio estimado em R$ 300 milhões.
Dados oficiais do concurso
|Item
|Informação
|Concurso
|3779
|Data
|Quinta-feira, 03/09/2026
|Horário
|21h
|Local
|Espaço da Sorte, São Paulo (SP)
|Prêmio estimado
|R$ 5 milhões
|Situação
|Acumulado
|Aposta mínima
|R$ 3,50 (15 dezenas)
|Encerramento das apostas
|20h
|Observação
|Último concurso regular antes da pausa para a Lotofácil da Independência
Como apostar na Lotofácil
|Dezenas marcadas
|Valor da aposta
|Probabilidade (15 acertos)
|15
|R$ 3,50
|1 em 3.268.760
|16
|R$ 56,00
|1 em 204.298
|17
|R$ 476,00
|1 em 24.035
|18
|R$ 2.856,00
|1 em 3.473
Faixas de premiação
|Acertos
|Prêmio
|15 números
|Variável — valor principal
|14 números
|Variável
|13 números
|R$ 35 (fixo)
|12 números
|R$ 14 (fixo)
|11 números
|R$ 7 (fixo)
Por que este concurso está atrativo?
Além do prêmio ter saltado de R$ 2 milhões para R$ 5 milhões, este é o momento em que os sorteios regulares da Lotofácil se despedem por algumas semanas. Depois de hoje, quem quiser apostar na modalidade só vai poder concorrer ao concurso especial da Independência — o que faz deste concurso 3779 uma espécie de “última chamada” do formato tradicional.
Últimos 10 resultados da Lotofácil
|Concurso
|Data
|Dezenas sorteadas
|Situação
|3778
|02/09
|01-02-03-05-06-08-09-10-13-14-16-17-18-20-22
|Acumulou
|3777
|01/09
|03-05-07-08-09-10-12-13-15-19-20-21-22-24-25
|1 ganhador
|3776
|31/08
|03-05-07-08-10-14-16-17-18-19-20-21-23-24-25
|1 ganhador
|3775
|30/08
|01-04-05-06-08-10-11-12-13-15-17-18-19-23-25
|3 ganhadores
|3774
|28/08
|01-03-04-05-06-07-09-12-14-15-16-18-19-23-24
|Acumulou
|3773
|27/08
|03-04-07-09-11-13-14-15-17-18-20-21-22-24-25
|4 ganhadores
|3772
|26/08
|03-05-06-07-08-09-11-12-14-15-18-20-21-23-25
|Acumulou
|3771
|25/08
|02-03-04-05-09-10-11-12-15-16-17-18-21-23-25
|1 ganhador
|3770
|24/08
|01-02-04-07-08-12-13-15-16-17-18-19-23-24-25
|6 ganhadores
|3769
|23/08
|01-02-03-04-05-09-10-11-15-16-17-21-23-24-25
|Acumulou
Confira o histórico completo na página oficial da Lotofácil.
Como resgatar se você ganhar
Até R$ 2.428,79, em qualquer lotérica ou agência Caixa (ou via Mercado Pago, se online). Acima disso, só nas agências, com identidade, CPF e recibo original. A partir de R$ 10.000, o pagamento sai em até dois dias úteis, e o prazo total de resgate é de 90 dias. Detalhes na página oficial da Caixa.
Confira também o resultado de ontem
Veja como foi o sorteio da Lotofácil 3778 e por que o prêmio saltou para R$ 5 milhões.
Lotofácil da Independência: o que muda a partir de amanhã
Encerrado o concurso 3779, os sorteios regulares da Lotofácil ficam pausados. Toda a arrecadação da modalidade a partir de amanhã (04/09) vai direto para o concurso especial da Lotofácil da Independência, marcado para 15 de setembro — a 15ª edição do especial, com prêmio recorde estimado em R$ 300 milhões e regras próprias de comercialização.
Perguntas frequentes
Qual é o prêmio da Lotofácil 3779?
O prêmio estimado é de R$ 5 milhões, já que o concurso está acumulado.
Por que este é um concurso especial?
Porque é o último sorteio regular da Lotofácil antes da pausa para o concurso especial da Independência, em 15 de setembro.
Que horas sai o resultado hoje?
O sorteio começa às 21h, com transmissão ao vivo pelo YouTube da Caixa.
Onde posso apostar na Lotofácil?
Em qualquer lotérica credenciada ou pelo portal e aplicativo Loterias Caixa. Siga nosso guia prático de como apostar na loteria online pelo celular.
Até que horas dá para apostar?
As apostas encerram às 20h do dia do sorteio.
Quando volta a Lotofácil regular?
Só depois do concurso especial de 15 de setembro — a data de retorno dos sorteios regulares ainda será confirmada pela Caixa.
O que acontece se ninguém acertar as 15 dezenas hoje?
O valor acumula e é somado ao prêmio já reservado para a Lotofácil da Independência.
Dá para apostar pela internet?
Sim, pelo site ou aplicativo oficial das Loterias Caixa.
O resultado do concurso 3779 será publicado aqui assim que divulgado pela Caixa Econômica Federal.
🔗 Fonte oficial: https://loterias.caixa.gov.br
🔗 Aposte online: https://loteriasonline.caixa.gov.br
Jogue com responsabilidade. A loteria é uma forma de entretenimento — nunca aposte mais do que pode perder.