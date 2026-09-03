O resultado da Lotofácil 3779 saiu nesta quinta-feira (03/09) — o último sorteio regular da modalidade antes da pausa para a Lotofácil da Independência. O rateio está sendo apurado pela Caixa Econômica Federal e será divulgado assim que os dados oficiais saírem.

Números sorteados

17 – 08 – 07 – 04 – 10 – 23 – 05 – 13 – 16 – 19 -11 – 14 – 24 – 25 – 03

Números sorteados da Lotofácil 3779 — resultado de hoje

Sorteio realizado no Espaço da Sorte, em São Paulo (SP), às 21h, pela Caixa Econômica Federal. Prêmio estimado: R$ 5 milhões.

A Lotofácil acumulou?

A Lotofácil de hoje não acumulou. A estimativa de prêmio do próximo concurso da Quina é de R$ 300 milhões.

Ganhadores por faixa

Sete apostas acertaram as 15 dezenas e vão levar para casa R$ 532.221,72, sendo:

Uma aposta de Mimoso do Sul (ES) ;

de ; Uma aposta de Juiz de Fora (MG) ;

de ; Uma aposta de Pinhais (PR) ;

de ; Uma aposta de Rosário do Ivaí (PR) ;

de ; Uma aposta de Araraquara (SP) ;

de ; Uma aposta de Indaiatuba (SP) ;

de ; Uma aposta de São Paulo (SP).

704 apostas acertaram 14 números e ganharam R$ 889,16. 17.324 apostas acertaram 13 dezenas e levarão R$ 35,00. 179.888 apostas obtiveram 12 acertos e receberão R$ 14,00. Por fim, 847.986 apostas tiveram 11 dezenas sorteadas e foram premiadas com R$ 7,00.

O que muda a partir de agora

Com o concurso 3779 encerrado, os sorteios regulares da Lotofácil ficam pausados. A partir de amanhã (04/09), toda a arrecadação vai direto para o concurso especial da Lotofácil da Independência (3780), marcado para 15 de setembro, com prêmio estimado em R$ 300 milhões — a 15ª edição do especial. As vendas exclusivas para o concurso 3780 começam logo após este sorteio.

Como resgatar o prêmio

Até R$ 2.428,79, em qualquer lotérica ou agência Caixa (ou via Mercado Pago, se online). Acima disso, só nas agências, com identidade, CPF e recibo original. A partir de R$ 10.000, o pagamento sai em até dois dias úteis, com prazo total de 90 dias. Veja mais na página oficial da Caixa.

Como apostar na Lotofácil da Independência

Dezenas marcadas Valor da aposta Probabilidade (15 acertos) 15 R$ 3,50 1 em 3.268.760 16 R$ 56,00 1 em 204.298 17 R$ 476,00 1 em 24.035

Aposte pelo portal oficial das Loterias Caixa assim que as vendas exclusivas abrirem.

Últimos 10 resultados da Lotofácil

Concurso Data Dezenas sorteadas Situação 3778 02/09 01-02-03-05-06-08-09-10-13-14-16-17-18-20-22 Acumulou 3777 01/09 03-05-07-08-09-10-12-13-15-19-20-21-22-24-25 1 ganhador 3776 31/08 03-05-07-08-10-14-16-17-18-19-20-21-23-24-25 1 ganhador 3775 30/08 01-04-05-06-08-10-11-12-13-15-17-18-19-23-25 3 ganhadores 3774 28/08 01-03-04-05-06-07-09-12-14-15-16-18-19-23-24 Acumulou 3773 27/08 03-04-07-09-11-13-14-15-17-18-20-21-22-24-25 4 ganhadores 3772 26/08 03-05-06-07-08-09-11-12-14-15-18-20-21-23-25 Acumulou 3771 25/08 02-03-04-05-09-10-11-12-15-16-17-18-21-23-25 1 ganhador 3770 24/08 01-02-04-07-08-12-13-15-16-17-18-19-23-24-25 6 ganhadores 3769 23/08 01-02-03-04-05-09-10-11-15-16-17-21-23-24-25 Acumulou

Confira o histórico completo na página oficial da Lotofácil.

Perguntas frequentes

Quais foram os números sorteados na Lotofácil 3779?

▶ [INSERIR DEZENAS]

Houve algum ganhador com as 15 dezenas?

A confirmar — a apuração da Caixa ainda está em andamento.

Por que este concurso é especial?

Porque foi o último sorteio regular da Lotofácil antes da pausa para o concurso especial da Independência, em 15 de setembro.

Quando é o próximo sorteio da Lotofácil?

Só em 15 de setembro, com o concurso especial 3780 da Lotofácil da Independência, prêmio estimado em R$ 300 milhões.

Onde posso apostar no concurso especial?

Pelas mesmas lotéricas credenciadas ou pelo portal e aplicativo Loterias Caixa, assim que as vendas exclusivas abrirem.

Como faço para receber o prêmio, caso eu tenha ganhado?

Até R$ 2.428,79, em qualquer lotérica ou agência Caixa. Acima disso, só nas agências, com identidade, CPF e recibo original.

Qual é o prazo para resgatar o prêmio?

90 dias corridos a partir da data do sorteio.

Resultado atualizado com base nas informações oficiais da Caixa Econômica Federal.

🔗 Fonte oficial: https://loterias.caixa.gov.br

🔗 Resultado ao vivo: https://loteriasonline.caixa.gov.br

Jogue com responsabilidade. A loteria é uma forma de entretenimento — nunca aposte mais do que pode perder.