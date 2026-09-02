O resultado do Super Sete 894 saiu nesta quarta-feira (02/09). O rateio está sendo apurado pela Caixa Econômica Federal e será divulgado assim que os dados oficiais saírem.
Números sorteados
9 – 8 – 1 – 3 – 1 – 9 – 6
Sorteio realizado no Espaço da Sorte, em São Paulo (SP), às 21h, pela Caixa Econômica Federal. Prêmio estimado: R$ 7 milhões.
O Super Sete acumulou?
Ninguém conseguiu os 7 acertos, e a premiação acumulou para R$ 7,2 milhões;
Ganhadores por faixa
- 6 acertos: 2 apostas ganhadoras, cada uma vai receber R$ 28.008,29;
- 5 acertos: 65 apostas ganhadoras, cada uma vai receber R$ 1.231,13;
- 4 acertos: 1.138 apostas ganhadoras, cada uma vai receber R$ 70,31;
- 3 acertos: 9.951 apostas ganhadoras, cada uma vai receber R$ 6.
Como resgatar o prêmio
Até R$ 2.428,79, em qualquer lotérica ou agência Caixa. Acima disso, só nas agências, com identidade, CPF e recibo original. A partir de R$ 10.000, o pagamento sai em até dois dias úteis, e o prazo total de resgate é de 90 dias. Detalhes na página oficial da Caixa.
Como jogar no Super Sete
|Números marcados
|Valor da aposta
|Probabilidade (7 acertos)
|1 por coluna (mínimo)
|R$ 3,00
|1 em 10.000.000
|2 em 1 coluna
|R$ 6,00
|1 em 5.000.000
Aposte pelo portal oficial das Loterias Caixa.
Últimos 10 resultados do Super Sete
|Concurso
|Data
|Colunas sorteadas
|Situação
|893
|31/08
|7-3-8-5-0-4-7
|Acumulou
|892
|28/08
|1-8-6-5-7-2-0
|Acumulou
|891
|26/08
|1-9-2-5-1-4-1
|Acumulou
|890
|24/08
|5-3-8-3-5-0-1
|Acumulou
|889
|21/08
|7-5-2-4-6-8-3
|—
|888
|19/08
|1-7-5-9-8-9-9
|Acumulou
|887
|17/08
|1-7-5-9-8-9-9
|Acumulou
|886
|14/08
|1-5-2-2-7-6-9
|—
|885
|12/08
|4-9-0-5-8-5-9
|—
|884
|10/08
|9-9-9-2-1-7-0
|—
Confira o histórico completo na página oficial do Super Sete.
Fique de olho no próximo sorteio
Veja como se preparar para o Super Sete 895 — o próximo concurso acontece já nesta sexta-feira (04/09).
Perguntas frequentes
Quais foram os números sorteados no Super Sete 894?
▶ [INSERIR NÚMEROS DAS 7 COLUNAS]
Houve algum ganhador nas 7 colunas?
A confirmar — a apuração da Caixa ainda está em andamento.
Qual é o valor do prêmio do Super Sete 894?
Estava estimado em R$ 7 milhões; o valor exato será confirmado após o rateio oficial.
Quando é o próximo sorteio do Super Sete?
Nesta sexta-feira (04/09), às 21h, pelo concurso 895.
Onde posso apostar no próximo concurso?
Em qualquer lotérica credenciada ou pelo portal e aplicativo Loterias Caixa. Siga nosso guia prático de como apostar na loteria online pelo celular.
Como faço para receber o prêmio?
Até R$ 2.428,79, em qualquer lotérica ou agência Caixa. Acima disso, só nas agências, com identidade, CPF e recibo original.
Qual é o prazo para resgatar o prêmio?
90 dias corridos a partir da data do sorteio.
Resultado atualizado com base nas informações oficiais da Caixa Econômica Federal.
🔗 Fonte oficial: https://loterias.caixa.gov.br
🔗 Resultado ao vivo: https://loteriasonline.caixa.gov.br
Jogue com responsabilidade. A loteria é uma forma de entretenimento — nunca aposte mais do que pode perder.