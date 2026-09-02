O resultado do Super Sete 894 saiu nesta quarta-feira (02/09). O rateio está sendo apurado pela Caixa Econômica Federal e será divulgado assim que os dados oficiais saírem.

Números sorteados

9 – 8 – 1 – 3 – 1 – 9 – 6

Números sorteados do Super Sete 894 — resultado de hoje

Sorteio realizado no Espaço da Sorte, em São Paulo (SP), às 21h, pela Caixa Econômica Federal. Prêmio estimado: R$ 7 milhões.

O Super Sete acumulou?

Ninguém conseguiu os 7 acertos, e a premiação acumulou para R$ 7,2 milhões;

Ganhadores por faixa

6 acertos: 2 apostas ganhadoras, cada uma vai receber R$ 28.008,29;

5 acertos: 65 apostas ganhadoras, cada uma vai receber R$ 1.231,13;

4 acertos: 1.138 apostas ganhadoras, cada uma vai receber R$ 70,31;

3 acertos: 9.951 apostas ganhadoras, cada uma vai receber R$ 6.

Como resgatar o prêmio

Até R$ 2.428,79, em qualquer lotérica ou agência Caixa. Acima disso, só nas agências, com identidade, CPF e recibo original. A partir de R$ 10.000, o pagamento sai em até dois dias úteis, e o prazo total de resgate é de 90 dias. Detalhes na página oficial da Caixa.

Como jogar no Super Sete

Números marcados Valor da aposta Probabilidade (7 acertos) 1 por coluna (mínimo) R$ 3,00 1 em 10.000.000 2 em 1 coluna R$ 6,00 1 em 5.000.000

Aposte pelo portal oficial das Loterias Caixa.

Últimos 10 resultados do Super Sete

Concurso Data Colunas sorteadas Situação 893 31/08 7-3-8-5-0-4-7 Acumulou 892 28/08 1-8-6-5-7-2-0 Acumulou 891 26/08 1-9-2-5-1-4-1 Acumulou 890 24/08 5-3-8-3-5-0-1 Acumulou 889 21/08 7-5-2-4-6-8-3 — 888 19/08 1-7-5-9-8-9-9 Acumulou 887 17/08 1-7-5-9-8-9-9 Acumulou 886 14/08 1-5-2-2-7-6-9 — 885 12/08 4-9-0-5-8-5-9 — 884 10/08 9-9-9-2-1-7-0 —

Confira o histórico completo na página oficial do Super Sete.

Fique de olho no próximo sorteio

Veja como se preparar para o Super Sete 895 — o próximo concurso acontece já nesta sexta-feira (04/09).

Perguntas frequentes

Quais foram os números sorteados no Super Sete 894?

▶ [INSERIR NÚMEROS DAS 7 COLUNAS]

Houve algum ganhador nas 7 colunas?

A confirmar — a apuração da Caixa ainda está em andamento.

Qual é o valor do prêmio do Super Sete 894?

Estava estimado em R$ 7 milhões; o valor exato será confirmado após o rateio oficial.

Quando é o próximo sorteio do Super Sete?

Nesta sexta-feira (04/09), às 21h, pelo concurso 895.

Onde posso apostar no próximo concurso?

Em qualquer lotérica credenciada ou pelo portal e aplicativo Loterias Caixa. Siga nosso guia prático de como apostar na loteria online pelo celular.

Como faço para receber o prêmio?

Até R$ 2.428,79, em qualquer lotérica ou agência Caixa. Acima disso, só nas agências, com identidade, CPF e recibo original.

Qual é o prazo para resgatar o prêmio?

90 dias corridos a partir da data do sorteio.

Resultado atualizado com base nas informações oficiais da Caixa Econômica Federal.

🔗 Fonte oficial: https://loterias.caixa.gov.br

🔗 Resultado ao vivo: https://loteriasonline.caixa.gov.br

Jogue com responsabilidade. A loteria é uma forma de entretenimento — nunca aposte mais do que pode perder.