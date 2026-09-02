O resultado da Lotomania 2971 saiu nesta quarta-feira (02/09). O rateio está sendo apurado pela Caixa Econômica Federal e será divulgado assim que os dados oficiais saírem.

Números sorteados

01 – 02 – 03 – 06 – 07 – 18 – 19 – 20 – 22 – 25 – 46 – 49 – 51 – 63 – 65 – 68 – 69 – 86 – 88 – 92

Números sorteados da Lotomania 2971 — resultado de hoje

Sorteio realizado no Espaço da Sorte, em São Paulo (SP), às 21h, pela Caixa Econômica Federal. Prêmio estimado: R$ 2,7 milhões.

A Lotomania acumulou?

Ninguém conseguiu os 20 acertos, e a premiação acumulou para R$ 3,5 milhões;

Ganhadores por faixa

19 acertos: 1 aposta ganhadora, que vai receber R$ 212.278,89;

18 acertos: 56 apostas ganhadoras, cada uma vai receber R$ 2.369,18;

17 acertos: 555 apostas ganhadoras, cada uma vai receber R$ 239,05;

16 acertos: 3.025 apostas ganhadoras, cada uma vai receber R$ 43,85;

15 acertos: 13.511 apostas ganhadoras, cada uma vai receber R$ 9,81;

0 acertos: não houve aposta ganhadora.

Como resgatar o prêmio

Até R$ 2.428,79, em qualquer lotérica ou agência Caixa. Acima disso, só nas agências, com identidade, CPF e recibo original. A partir de R$ 10.000, o pagamento sai em até dois dias úteis, com prazo total de 90 dias. Detalhes na página oficial da Caixa.

Como jogar na Lotomania

O apostador marca 50 números dentre os 100 disponíveis no volante — aposta fixa, sem opção de reduzir ou ampliar a quantidade.

Modalidade Valor da aposta Probabilidade (20 acertos) Aposta única (50 dezenas) R$ 3,00 1 em 11.372.635

Aposte pelo portal oficial das Loterias Caixa.

Últimos 10 resultados da Lotomania

Concurso Data Dezenas sorteadas Situação 2970 31/08 07-11-15-16-17-19-28-32-37-39-44-66-70-72-80-82-85-87-92-96 Acumulou 2969 28/08 00-13-15-21-25-38-40-47-55-56-57-58-62-68-70-75-84-86-90-99 Acumulou 2968 26/08 00-02-05-13-16-19-30-35-38-43-44-48-56-60-63-65-74-76-92-95 Acumulou 2967 25/08 04-07-10-18-27-29-38-41-44-56-57-67-75-81-85-90-91-94-96-98 1 ganhador 2966 21/08 14-17-20-23-26-31-34-36-38-46-53-59-60-63-71-73-77-84-95-97 Acumulou 2965 19/08 05-15-16-22-27-32-40-44-49-52-61-62-63-65-69-72-78-83-86-93 Acumulou 2964 17/08 07-13-14-16-25-29-33-40-41-44-56-60-61-64-67-68-73-77-83-85 Acumulou 2963 14/08 00-09-11-15-16-25-31-33-35-38-39-41-42-52-63-70-74-79-83-89 Acumulou 2962 12/08 13-15-21-29-34-35-36-42-47-56-60-64-74-75-86-89-91-95-96-99 Acumulou 2961 10/08 04-09-10-20-25-26-32-38-39-47-50-52-53-58-62-63-77-80-89-91 —

Confira o histórico completo na página oficial da Lotomania.

Fique de olho no próximo sorteio

Veja como se preparar para a Lotomania 2972 — o próximo concurso acontece já nesta sexta-feira (04/09).

Perguntas frequentes

Quais foram os números sorteados na Lotomania 2971?

▶ [INSERIR DEZENAS]

Houve algum ganhador com as 20 dezenas?

A confirmar — a apuração da Caixa ainda está em andamento.

Qual é o valor do prêmio da Lotomania 2971?

Estava estimado em R$ 2,7 milhões; o valor exato será confirmado após o rateio oficial.

Quando é o próximo sorteio da Lotomania?

Nesta sexta-feira (04/09), às 21h, pelo concurso 2972.

Onde posso apostar no próximo concurso?

Em qualquer lotérica credenciada ou pelo portal e aplicativo Loterias Caixa. Siga nosso guia prático de como apostar na loteria online pelo celular.

Como faço para receber o prêmio?

Até R$ 2.428,79, em qualquer lotérica ou agência Caixa. Acima disso, só nas agências, com identidade, CPF e recibo original.

Qual é o prazo para resgatar o prêmio?

90 dias corridos a partir da data do sorteio.

Resultado atualizado com base nas informações oficiais da Caixa Econômica Federal.

🔗 Fonte oficial: https://loterias.caixa.gov.br

🔗 Resultado ao vivo: https://loteriasonline.caixa.gov.br

Jogue com responsabilidade. A loteria é uma forma de entretenimento — nunca aposte mais do que pode perder.