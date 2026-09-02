O resultado da Lotomania 2971 saiu nesta quarta-feira (02/09). O rateio está sendo apurado pela Caixa Econômica Federal e será divulgado assim que os dados oficiais saírem.
Números sorteados
01 – 02 – 03 – 06 – 07 – 18 – 19 – 20 – 22 – 25 – 46 – 49 – 51 – 63 – 65 – 68 – 69 – 86 – 88 – 92
Sorteio realizado no Espaço da Sorte, em São Paulo (SP), às 21h, pela Caixa Econômica Federal. Prêmio estimado: R$ 2,7 milhões.
A Lotomania acumulou?
Ninguém conseguiu os 20 acertos, e a premiação acumulou para R$ 3,5 milhões;
Ganhadores por faixa
- 19 acertos: 1 aposta ganhadora, que vai receber R$ 212.278,89;
- 18 acertos: 56 apostas ganhadoras, cada uma vai receber R$ 2.369,18;
- 17 acertos: 555 apostas ganhadoras, cada uma vai receber R$ 239,05;
- 16 acertos: 3.025 apostas ganhadoras, cada uma vai receber R$ 43,85;
- 15 acertos: 13.511 apostas ganhadoras, cada uma vai receber R$ 9,81;
- 0 acertos: não houve aposta ganhadora.
Como resgatar o prêmio
Até R$ 2.428,79, em qualquer lotérica ou agência Caixa. Acima disso, só nas agências, com identidade, CPF e recibo original. A partir de R$ 10.000, o pagamento sai em até dois dias úteis, com prazo total de 90 dias. Detalhes na página oficial da Caixa.
Como jogar na Lotomania
O apostador marca 50 números dentre os 100 disponíveis no volante — aposta fixa, sem opção de reduzir ou ampliar a quantidade.
|Modalidade
|Valor da aposta
|Probabilidade (20 acertos)
|Aposta única (50 dezenas)
|R$ 3,00
|1 em 11.372.635
Aposte pelo portal oficial das Loterias Caixa.
Últimos 10 resultados da Lotomania
|Concurso
|Data
|Dezenas sorteadas
|Situação
|2970
|31/08
|07-11-15-16-17-19-28-32-37-39-44-66-70-72-80-82-85-87-92-96
|Acumulou
|2969
|28/08
|00-13-15-21-25-38-40-47-55-56-57-58-62-68-70-75-84-86-90-99
|Acumulou
|2968
|26/08
|00-02-05-13-16-19-30-35-38-43-44-48-56-60-63-65-74-76-92-95
|Acumulou
|2967
|25/08
|04-07-10-18-27-29-38-41-44-56-57-67-75-81-85-90-91-94-96-98
|1 ganhador
|2966
|21/08
|14-17-20-23-26-31-34-36-38-46-53-59-60-63-71-73-77-84-95-97
|Acumulou
|2965
|19/08
|05-15-16-22-27-32-40-44-49-52-61-62-63-65-69-72-78-83-86-93
|Acumulou
|2964
|17/08
|07-13-14-16-25-29-33-40-41-44-56-60-61-64-67-68-73-77-83-85
|Acumulou
|2963
|14/08
|00-09-11-15-16-25-31-33-35-38-39-41-42-52-63-70-74-79-83-89
|Acumulou
|2962
|12/08
|13-15-21-29-34-35-36-42-47-56-60-64-74-75-86-89-91-95-96-99
|Acumulou
|2961
|10/08
|04-09-10-20-25-26-32-38-39-47-50-52-53-58-62-63-77-80-89-91
|—
Confira o histórico completo na página oficial da Lotomania.
Fique de olho no próximo sorteio
Veja como se preparar para a Lotomania 2972 — o próximo concurso acontece já nesta sexta-feira (04/09).
Perguntas frequentes
Quais foram os números sorteados na Lotomania 2971?
▶ [INSERIR DEZENAS]
Houve algum ganhador com as 20 dezenas?
A confirmar — a apuração da Caixa ainda está em andamento.
Qual é o valor do prêmio da Lotomania 2971?
Estava estimado em R$ 2,7 milhões; o valor exato será confirmado após o rateio oficial.
Quando é o próximo sorteio da Lotomania?
Nesta sexta-feira (04/09), às 21h, pelo concurso 2972.
Onde posso apostar no próximo concurso?
Em qualquer lotérica credenciada ou pelo portal e aplicativo Loterias Caixa. Siga nosso guia prático de como apostar na loteria online pelo celular.
Como faço para receber o prêmio?
Até R$ 2.428,79, em qualquer lotérica ou agência Caixa. Acima disso, só nas agências, com identidade, CPF e recibo original.
Qual é o prazo para resgatar o prêmio?
90 dias corridos a partir da data do sorteio.
Resultado atualizado com base nas informações oficiais da Caixa Econômica Federal.
🔗 Fonte oficial: https://loterias.caixa.gov.br
🔗 Resultado ao vivo: https://loteriasonline.caixa.gov.br
Jogue com responsabilidade. A loteria é uma forma de entretenimento — nunca aposte mais do que pode perder.