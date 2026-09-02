O resultado da Dupla Sena 3004 saiu nesta quarta-feira (02/09). O rateio está sendo apurado pela Caixa Econômica Federal e será divulgado assim que os dados oficiais saírem.
Números sorteados
Primeiro Sorteio: 28 – 09 – 16 – 18 – 46 – 10
Segundo Sorteio: 03 – 10 – 16 – 45 – 08 – 01
Sorteio realizado no Espaço da Sorte, em São Paulo (SP), às 21h, pela Caixa Econômica Federal. Prêmio estimado (1º sorteio): R$ 2,8 milhões.
A Dupla Sena acumulou?
Ninguém conseguiu os 6 acertos, e a premiação acumulou para R$ 3 milhões;
Ganhadores por faixa
1º sorteio:
- Ninguém conseguiu os 6 acertos, e a premiação acumulou para R$ 3 milhões;
- 5 acertos: 12 apostas ganhadoras, cada uma vai receber R$ 4.174,41;
- 4 acertos: 440 apostas ganhadoras, cada uma vai receber R$ 130,11;
- 3 acertos: 9.211 apostas ganhadoras, cada uma vai receber R$ 3,10.
2º sorteio:
- Ninguém conseguiu os 6 acertos;
- 5 acertos: 6 apostas ganhadoras, cada uma vai receber R$ 7.513,94;
- 4 acertos: 517 apostas ganhadoras, cada uma vai receber R$ 110,73;
- 3 acertos: 9.939 apostas ganhadoras, cada uma vai receber R$ 2,88;
Como resgatar o prêmio
Até R$ 2.428,79, em qualquer lotérica ou agência Caixa (ou via Mercado Pago, se online). Acima disso, só nas agências, com identidade, CPF e recibo original. A partir de R$ 10.000, o pagamento sai em até dois dias úteis, com prazo total de 90 dias. Veja mais na página oficial da Caixa.
Como jogar na Dupla Sena
|Dezenas marcadas
|Valor da aposta
|Probabilidade (6 acertos, por sorteio)
|6
|R$ 3,00
|1 em 15.890.700
|7
|R$ 21,00
|1 em 2.270.100
|8
|R$ 84,00
|1 em 496.895
Aposte pelo portal oficial das Loterias Caixa.
Últimos 10 resultados da Dupla Sena
|Concurso
|Data
|1º sorteio
|2º sorteio
|Situação
|3003
|31/08
|09-11-19-34-36-44
|03-19-22-38-39-45
|Acumulou
|3002
|28/08
|06-19-22-27-41-46
|07-11-12-13-25-28
|—
|3001
|26/08
|05-08-10-22-43-48
|22-27-30-31-42-45
|—
|3000
|25/08
|13-14-17-39-42-46
|02-06-10-15-32-40
|Acumulou
|2999
|21/08
|01-10-12-37-39-44
|10-15-18-19-46-49
|—
|2998
|19/08
|05-11-24-30-31-36
|06-08-20-21-45-46
|—
|2997
|17/08
|20-23-25-28-41-50
|04-08-19-31-41-46
|—
|2996
|14/08
|06-12-14-15-27-30
|09-17-18-24-25-41
|—
|2995
|12/08
|10-16-19-26-31-42
|13-28-29-32-46-47
|—
|2994
|10/08
|05-17-22-36-38-50
|01-14-21-32-46-49
|—
Confira o histórico completo na página oficial da Dupla Sena.
Fique de olho no próximo sorteio
Veja como se preparar para a Dupla Sena 3005 — o próximo concurso acontece já nesta sexta-feira (04/09).
Perguntas frequentes
Quais foram os números sorteados na Dupla Sena 3004?
▶ [INSERIR DEZENAS DOS DOIS SORTEIOS]
Houve algum ganhador da sena em algum dos dois sorteios?
A confirmar — a apuração da Caixa ainda está em andamento.
Qual é o valor do prêmio da Dupla Sena 3004?
Estava estimado em R$ 2,8 milhões no primeiro sorteio; o valor exato será confirmado após o rateio oficial.
Quando é o próximo sorteio da Dupla Sena?
Nesta sexta-feira (04/09), às 21h, pelo concurso 3005.
Onde posso apostar no próximo concurso?
Em qualquer lotérica credenciada ou pelo portal e aplicativo Loterias Caixa. Siga nosso guia prático de como apostar na loteria online pelo celular.
Como faço para receber o prêmio?
Até R$ 2.428,79, em qualquer lotérica ou agência Caixa. Acima disso, só nas agências, com identidade, CPF e recibo original.
Qual é o prazo para resgatar o prêmio?
90 dias corridos a partir da data do sorteio.
Resultado atualizado com base nas informações oficiais da Caixa Econômica Federal.
🔗 Fonte oficial: https://loterias.caixa.gov.br
🔗 Resultado ao vivo: https://loteriasonline.caixa.gov.br
Jogue com responsabilidade. A loteria é uma forma de entretenimento — nunca aposte mais do que pode perder.