O resultado da Dupla Sena 3004 saiu nesta quarta-feira (02/09). O rateio está sendo apurado pela Caixa Econômica Federal e será divulgado assim que os dados oficiais saírem.

Números sorteados

Primeiro Sorteio: 28 – 09 – 16 – 18 – 46 – 10

Segundo Sorteio: 03 – 10 – 16 – 45 – 08 – 01

Números sorteados da Dupla Sena 3004 — resultado de hoje

Sorteio realizado no Espaço da Sorte, em São Paulo (SP), às 21h, pela Caixa Econômica Federal. Prêmio estimado (1º sorteio): R$ 2,8 milhões.

A Dupla Sena acumulou?

Ninguém conseguiu os 6 acertos, e a premiação acumulou para R$ 3 milhões;

Ganhadores por faixa

1º sorteio:

Ninguém conseguiu os 6 acertos, e a premiação acumulou para R$ 3 milhões;

5 acertos: 12 apostas ganhadoras, cada uma vai receber R$ 4.174,41;

4 acertos: 440 apostas ganhadoras, cada uma vai receber R$ 130,11;

3 acertos: 9.211 apostas ganhadoras, cada uma vai receber R$ 3,10.

2º sorteio:

Ninguém conseguiu os 6 acertos;

5 acertos: 6 apostas ganhadoras, cada uma vai receber R$ 7.513,94;

4 acertos: 517 apostas ganhadoras, cada uma vai receber R$ 110,73;

3 acertos: 9.939 apostas ganhadoras, cada uma vai receber R$ 2,88;

Como resgatar o prêmio

Até R$ 2.428,79, em qualquer lotérica ou agência Caixa (ou via Mercado Pago, se online). Acima disso, só nas agências, com identidade, CPF e recibo original. A partir de R$ 10.000, o pagamento sai em até dois dias úteis, com prazo total de 90 dias. Veja mais na página oficial da Caixa.

Como jogar na Dupla Sena

Dezenas marcadas Valor da aposta Probabilidade (6 acertos, por sorteio) 6 R$ 3,00 1 em 15.890.700 7 R$ 21,00 1 em 2.270.100 8 R$ 84,00 1 em 496.895

Aposte pelo portal oficial das Loterias Caixa.

Últimos 10 resultados da Dupla Sena

Concurso Data 1º sorteio 2º sorteio Situação 3003 31/08 09-11-19-34-36-44 03-19-22-38-39-45 Acumulou 3002 28/08 06-19-22-27-41-46 07-11-12-13-25-28 — 3001 26/08 05-08-10-22-43-48 22-27-30-31-42-45 — 3000 25/08 13-14-17-39-42-46 02-06-10-15-32-40 Acumulou 2999 21/08 01-10-12-37-39-44 10-15-18-19-46-49 — 2998 19/08 05-11-24-30-31-36 06-08-20-21-45-46 — 2997 17/08 20-23-25-28-41-50 04-08-19-31-41-46 — 2996 14/08 06-12-14-15-27-30 09-17-18-24-25-41 — 2995 12/08 10-16-19-26-31-42 13-28-29-32-46-47 — 2994 10/08 05-17-22-36-38-50 01-14-21-32-46-49 —

Confira o histórico completo na página oficial da Dupla Sena.

Fique de olho no próximo sorteio

Veja como se preparar para a Dupla Sena 3005 — o próximo concurso acontece já nesta sexta-feira (04/09).

Perguntas frequentes

Quais foram os números sorteados na Dupla Sena 3004?

▶ [INSERIR DEZENAS DOS DOIS SORTEIOS]

Houve algum ganhador da sena em algum dos dois sorteios?

A confirmar — a apuração da Caixa ainda está em andamento.

Qual é o valor do prêmio da Dupla Sena 3004?

Estava estimado em R$ 2,8 milhões no primeiro sorteio; o valor exato será confirmado após o rateio oficial.

Quando é o próximo sorteio da Dupla Sena?

Nesta sexta-feira (04/09), às 21h, pelo concurso 3005.

Onde posso apostar no próximo concurso?

Em qualquer lotérica credenciada ou pelo portal e aplicativo Loterias Caixa. Siga nosso guia prático de como apostar na loteria online pelo celular.

Como faço para receber o prêmio?

Até R$ 2.428,79, em qualquer lotérica ou agência Caixa. Acima disso, só nas agências, com identidade, CPF e recibo original.

Qual é o prazo para resgatar o prêmio?

90 dias corridos a partir da data do sorteio.

Resultado atualizado com base nas informações oficiais da Caixa Econômica Federal.

🔗 Fonte oficial: https://loterias.caixa.gov.br

🔗 Resultado ao vivo: https://loteriasonline.caixa.gov.br

Jogue com responsabilidade. A loteria é uma forma de entretenimento — nunca aposte mais do que pode perder.