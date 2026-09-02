O resultado do Dia de Sorte 1288 saiu nesta quarta-feira (02/09).O rateio está sendo apurado pela Caixa Econômica Federal e será divulgado assim que os dados oficiais saírem.
Números sorteados
24 – 02 – 04 – 16 – 06 – 07 – 09] | Mês da Sorte: Julho
Sorteio realizado no Espaço da Sorte, em São Paulo (SP), às 21h, pela Caixa Econômica Federal. Prêmio estimado: R$ 100 mil.
O Dia de Sorte acumulou?
Ninguém conseguiu os 7 acertos, e a premiação acumulou para R$ 250 mil;
Ganhadores por faixa
- 6 acertos: 25 apostas ganhadoras, cada uma vai receber R$ 2.019,61;
- 5 acertos: 748 apostas ganhadoras, cada uma vai receber R$ 25;
- 4 acertos: 9.500 apostas ganhadoras, cada uma vai receber R$ 5;
- Mês da Sorte: 22.608 apostas ganhadoras, cada uma vai receber R$ 2,50.
Como resgatar o prêmio
Até R$ 2.428,79, em qualquer lotérica ou agência Caixa. Acima disso, só nas agências, com identidade, CPF e recibo original. A partir de R$ 10.000, o pagamento sai em até dois dias úteis, e o prazo total é de 90 dias. Veja mais na página oficial da Caixa.
Como jogar no Dia de Sorte
|Dezenas marcadas
|Valor da aposta
|Probabilidade (7 acertos)
|7
|R$ 3,00
|1 em 2.629.575
|8
|R$ 24,00
|1 em 328.697
|9
|R$ 108,00
|1 em 65.739
Aposte pelo portal oficial das Loterias Caixa.
Últimos 10 resultados do Dia de Sorte
|Concurso
|Data
|Dezenas sorteadas
|Mês da Sorte
|1287
|01/09
|03-06-16-18-26-27-29
|Novembro
|1286
|31/08
|02-04-08-10-12-17-23
|Novembro
|1285
|30/08
|04-05-06-10-12-15-17
|Abril
|1284
|28/08
|04-05-08-14-22-25-30
|Abril
|1283
|27/08
|01-04-06-09-13-18-30
|Maio
|1282
|26/08
|07-11-15-20-22-23-29
|Junho
|1281
|25/08
|01-02-18-20-21-28-31
|Abril
|1280
|24/08
|05-10-17-22-25-28-30
|Fevereiro
|1279
|23/08
|01-03-04-14-15-30-31
|Novembro
|1278
|21/08
|01-03-04-10-12-24-30
|Março
Confira o histórico completo na página oficial do Dia de Sorte.
Fique de olho no próximo sorteio
Veja como se preparar para o Dia de Sorte 1289 — o próximo concurso acontece já nesta quinta-feira (03/09).
Perguntas frequentes
Quais foram os números sorteados no Dia de Sorte 1288?
▶ [INSERIR DEZENAS + MÊS DA SORTE]
Houve algum ganhador das 7 dezenas?
A confirmar — a apuração da Caixa ainda está em andamento.
Qual é o valor do prêmio do Dia de Sorte 1288?
Estava estimado em R$ 100 mil; o valor exato será confirmado após o rateio oficial.
Quando é o próximo sorteio do Dia de Sorte?
Nesta quinta-feira (03/09), às 21h, pelo concurso 1289.
Onde posso apostar no próximo concurso?
Em qualquer lotérica credenciada ou pelo portal e aplicativo Loterias Caixa. Siga nosso guia prático de como apostar na loteria online pelo celular.
Como faço para receber o prêmio?
Até R$ 2.428,79, em qualquer lotérica ou agência Caixa. Acima disso, só nas agências, com identidade, CPF e recibo original.
Qual é o prazo para resgatar o prêmio?
90 dias corridos a partir da data do sorteio.
Resultado atualizado com base nas informações oficiais da Caixa Econômica Federal.
🔗 Fonte oficial: https://loterias.caixa.gov.br
🔗 Resultado ao vivo: https://loteriasonline.caixa.gov.br
Jogue com responsabilidade. A loteria é uma forma de entretenimento — nunca aposte mais do que pode perder.