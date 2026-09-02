O resultado do Dia de Sorte 1288 saiu nesta quarta-feira (02/09).O rateio está sendo apurado pela Caixa Econômica Federal e será divulgado assim que os dados oficiais saírem.

Números sorteados

24 – 02 – 04 – 16 – 06 – 07 – 09] | Mês da Sorte: Julho

Números sorteados do Dia de Sorte 1288 — resultado de hoje

Sorteio realizado no Espaço da Sorte, em São Paulo (SP), às 21h, pela Caixa Econômica Federal. Prêmio estimado: R$ 100 mil.

O Dia de Sorte acumulou?

Ninguém conseguiu os 7 acertos, e a premiação acumulou para R$ 250 mil;

Ganhadores por faixa

6 acertos: 25 apostas ganhadoras, cada uma vai receber R$ 2.019,61;

5 acertos: 748 apostas ganhadoras, cada uma vai receber R$ 25;

4 acertos: 9.500 apostas ganhadoras, cada uma vai receber R$ 5;

Mês da Sorte: 22.608 apostas ganhadoras, cada uma vai receber R$ 2,50.

Como resgatar o prêmio

Até R$ 2.428,79, em qualquer lotérica ou agência Caixa. Acima disso, só nas agências, com identidade, CPF e recibo original. A partir de R$ 10.000, o pagamento sai em até dois dias úteis, e o prazo total é de 90 dias. Veja mais na página oficial da Caixa.

Como jogar no Dia de Sorte

Dezenas marcadas Valor da aposta Probabilidade (7 acertos) 7 R$ 3,00 1 em 2.629.575 8 R$ 24,00 1 em 328.697 9 R$ 108,00 1 em 65.739

Aposte pelo portal oficial das Loterias Caixa.

Últimos 10 resultados do Dia de Sorte

Concurso Data Dezenas sorteadas Mês da Sorte 1287 01/09 03-06-16-18-26-27-29 Novembro 1286 31/08 02-04-08-10-12-17-23 Novembro 1285 30/08 04-05-06-10-12-15-17 Abril 1284 28/08 04-05-08-14-22-25-30 Abril 1283 27/08 01-04-06-09-13-18-30 Maio 1282 26/08 07-11-15-20-22-23-29 Junho 1281 25/08 01-02-18-20-21-28-31 Abril 1280 24/08 05-10-17-22-25-28-30 Fevereiro 1279 23/08 01-03-04-14-15-30-31 Novembro 1278 21/08 01-03-04-10-12-24-30 Março

Confira o histórico completo na página oficial do Dia de Sorte.

Fique de olho no próximo sorteio

Veja como se preparar para o Dia de Sorte 1289 — o próximo concurso acontece já nesta quinta-feira (03/09).

Perguntas frequentes

Quais foram os números sorteados no Dia de Sorte 1288?

▶ [INSERIR DEZENAS + MÊS DA SORTE]

Houve algum ganhador das 7 dezenas?

A confirmar — a apuração da Caixa ainda está em andamento.

Qual é o valor do prêmio do Dia de Sorte 1288?

Estava estimado em R$ 100 mil; o valor exato será confirmado após o rateio oficial.

Quando é o próximo sorteio do Dia de Sorte?

Nesta quinta-feira (03/09), às 21h, pelo concurso 1289.

Onde posso apostar no próximo concurso?

Em qualquer lotérica credenciada ou pelo portal e aplicativo Loterias Caixa. Siga nosso guia prático de como apostar na loteria online pelo celular.

Como faço para receber o prêmio?

Até R$ 2.428,79, em qualquer lotérica ou agência Caixa. Acima disso, só nas agências, com identidade, CPF e recibo original.

Qual é o prazo para resgatar o prêmio?

90 dias corridos a partir da data do sorteio.

Resultado atualizado com base nas informações oficiais da Caixa Econômica Federal.

🔗 Fonte oficial: https://loterias.caixa.gov.br

🔗 Resultado ao vivo: https://loteriasonline.caixa.gov.br

Jogue com responsabilidade. A loteria é uma forma de entretenimento — nunca aposte mais do que pode perder.