O resultado da +Milionária 386 saiu nesta quarta-feira (02/09). Os números e trevos sorteados foram: ▶ [INSERIR NÚMEROS + TREVOS]. A +Milionária acumulou? A confirmar — o rateio está sendo apurado pela Caixa Econômica Federal e será divulgado assim que os dados oficiais saírem.
Números sorteados
34 – 16 – 35 – 14 – 32 – 19
Trevos: 4 e 5
Sorteio realizado no Espaço da Sorte, em São Paulo (SP), às 21h, pela Caixa Econômica Federal. Prêmio estimado: R$ 90 milhões.
A +Milionária acumulou?
Ninguém conseguiu os 6 acertos, e a premiação acumulou para R$ 91 milhões;
Ganhadores por faixa
- 6 acertos + 1 ou nenhum trevo: não houve aposta ganhadora;
- 5 acertos + 2 trevos: 3 apostas ganhadoras, cada uma vai receber R$ 117.641,68;
- 5 acertos + 1 ou nenhum trevo: 8 apostas ganhadoras, cada uma vai receber R$ 19.606,95;
- 4 acertos + 2 trevos: 58 apostas ganhadoras, cada uma vai receber R$ 2.028,30;
- 4 acertos + 1 ou nenhum trevo: 1.163 apostas ganhadoras, cada uma vai receber R$ 144,50;
- 3 acertos + 2 trevos: 1.314 apostas ganhadoras, cada uma vai receber R$ 50;
- 3 acertos + 1 trevo: 12.419 apostas ganhadoras, cada uma vai receber R$ 24;
- 2 acertos + 2 trevos: 10.377 apostas ganhadoras, cada uma vai receber R$ 12;
- 2 acertos + 1 trevo: 104.043 apostas ganhadoras, cada uma vai receber R$ 6.
Como resgatar o prêmio
Até R$ 2.428,79, em qualquer lotérica ou agência Caixa. Acima disso, só nas agências, com identidade, CPF e recibo original. A partir de R$ 10.000, o pagamento sai em até dois dias úteis, e o prazo total de resgate é de 90 dias. Detalhes na página oficial da Caixa.
Como jogar na +Milionária
|Combinação
|Valor da aposta
|Probabilidade (6 números + 2 trevos)
|6 números + 2 trevos (mínimo)
|R$ 6,00
|1 em 238.360.500
|7 números + 2 trevos
|R$ 42,00
|1 em 34.051.500
Aposte pelo portal oficial das Loterias Caixa.
Últimos 10 resultados da +Milionária
|Concurso
|Data
|Números sorteados
|Trevos
|Situação
|385
|30/08
|10-12-13-16-33-50
|—
|Acumulou
|384
|26/08
|01-14-19-29-31-46
|1-6
|Acumulou
|383
|23/08
|03-04-16-18-39-45
|1-3
|Acumulou
|382
|19/08
|10-17-23-30-44-48
|4-6
|Acumulou
|381
|16/08
|23-32-33-38-45-46
|3-5
|Acumulou
|380
|12/08
|03-37-38-41-42-43
|4-6
|Acumulou
|379
|09/08
|04-07-14-28-38-47
|2-6
|Acumulou
|378
|05/08
|07-08-09-15-46-49
|2-5
|Acumulou
|377
|02/08
|01-14-15-21-30-47
|4-6
|Acumulou
|376
|29/07
|01-02-35-38-40-45
|3-4
|Acumulou
Confira o histórico completo na página oficial da +Milionária.
Fique de olho no próximo sorteio
Veja como se preparar para a +Milionária 387 — o próximo concurso acontece no domingo (06/09).
Perguntas frequentes
Quais foram os números e trevos sorteados na +Milionária 386?
▶ [INSERIR NÚMEROS + TREVOS]
Houve algum ganhador da faixa principal?
A confirmar — a apuração da Caixa ainda está em andamento.
Qual é o valor do prêmio da +Milionária 386?
Estava estimado em R$ 90 milhões; o valor exato será confirmado após o rateio oficial.
Quando é o próximo sorteio da +Milionária?
No domingo (06/09), às 11h, pelo concurso 387.
Onde posso apostar no próximo concurso?
Em qualquer lotérica credenciada ou pelo portal e aplicativo Loterias Caixa. Siga nosso guia prático de como apostar na loteria online pelo celular.
Como faço para receber o prêmio?
Até R$ 2.428,79, em qualquer lotérica ou agência Caixa. Acima disso, só nas agências, com identidade, CPF e recibo original.
Qual é o prazo para resgatar o prêmio?
90 dias corridos a partir da data do sorteio.
Resultado atualizado com base nas informações oficiais da Caixa Econômica Federal.
🔗 Fonte oficial: https://loterias.caixa.gov.br
🔗 Resultado ao vivo: https://loteriasonline.caixa.gov.br
Jogue com responsabilidade. A loteria é uma forma de entretenimento — nunca aposte mais do que pode perder.