O resultado da +Milionária 386 saiu nesta quarta-feira (02/09). Os números e trevos sorteados foram: ▶ [INSERIR NÚMEROS + TREVOS]. A +Milionária acumulou? A confirmar — o rateio está sendo apurado pela Caixa Econômica Federal e será divulgado assim que os dados oficiais saírem.

Números sorteados

34 – 16 – 35 – 14 – 32 – 19

Trevos: 4 e 5

Números e trevos sorteados da +Milionária 386 — resultado de hoje

Sorteio realizado no Espaço da Sorte, em São Paulo (SP), às 21h, pela Caixa Econômica Federal. Prêmio estimado: R$ 90 milhões.

A +Milionária acumulou?

Ninguém conseguiu os 6 acertos, e a premiação acumulou para R$ 91 milhões;

Ganhadores por faixa

6 acertos + 1 ou nenhum trevo: não houve aposta ganhadora;

5 acertos + 2 trevos: 3 apostas ganhadoras, cada uma vai receber R$ 117.641,68;

5 acertos + 1 ou nenhum trevo: 8 apostas ganhadoras, cada uma vai receber R$ 19.606,95;

4 acertos + 2 trevos: 58 apostas ganhadoras, cada uma vai receber R$ 2.028,30;

4 acertos + 1 ou nenhum trevo: 1.163 apostas ganhadoras, cada uma vai receber R$ 144,50;

3 acertos + 2 trevos: 1.314 apostas ganhadoras, cada uma vai receber R$ 50;

3 acertos + 1 trevo: 12.419 apostas ganhadoras, cada uma vai receber R$ 24;

2 acertos + 2 trevos: 10.377 apostas ganhadoras, cada uma vai receber R$ 12;

2 acertos + 1 trevo: 104.043 apostas ganhadoras, cada uma vai receber R$ 6.

Como resgatar o prêmio

Até R$ 2.428,79, em qualquer lotérica ou agência Caixa. Acima disso, só nas agências, com identidade, CPF e recibo original. A partir de R$ 10.000, o pagamento sai em até dois dias úteis, e o prazo total de resgate é de 90 dias. Detalhes na página oficial da Caixa.

Como jogar na +Milionária

Combinação Valor da aposta Probabilidade (6 números + 2 trevos) 6 números + 2 trevos (mínimo) R$ 6,00 1 em 238.360.500 7 números + 2 trevos R$ 42,00 1 em 34.051.500

Aposte pelo portal oficial das Loterias Caixa.

Últimos 10 resultados da +Milionária

Concurso Data Números sorteados Trevos Situação 385 30/08 10-12-13-16-33-50 — Acumulou 384 26/08 01-14-19-29-31-46 1-6 Acumulou 383 23/08 03-04-16-18-39-45 1-3 Acumulou 382 19/08 10-17-23-30-44-48 4-6 Acumulou 381 16/08 23-32-33-38-45-46 3-5 Acumulou 380 12/08 03-37-38-41-42-43 4-6 Acumulou 379 09/08 04-07-14-28-38-47 2-6 Acumulou 378 05/08 07-08-09-15-46-49 2-5 Acumulou 377 02/08 01-14-15-21-30-47 4-6 Acumulou 376 29/07 01-02-35-38-40-45 3-4 Acumulou

Confira o histórico completo na página oficial da +Milionária.

Fique de olho no próximo sorteio

Veja como se preparar para a +Milionária 387 — o próximo concurso acontece no domingo (06/09).

Perguntas frequentes

Quais foram os números e trevos sorteados na +Milionária 386?

▶ [INSERIR NÚMEROS + TREVOS]

Houve algum ganhador da faixa principal?

A confirmar — a apuração da Caixa ainda está em andamento.

Qual é o valor do prêmio da +Milionária 386?

Estava estimado em R$ 90 milhões; o valor exato será confirmado após o rateio oficial.

Quando é o próximo sorteio da +Milionária?

No domingo (06/09), às 11h, pelo concurso 387.

Onde posso apostar no próximo concurso?

Em qualquer lotérica credenciada ou pelo portal e aplicativo Loterias Caixa. Siga nosso guia prático de como apostar na loteria online pelo celular.

Como faço para receber o prêmio?

Até R$ 2.428,79, em qualquer lotérica ou agência Caixa. Acima disso, só nas agências, com identidade, CPF e recibo original.

Qual é o prazo para resgatar o prêmio?

90 dias corridos a partir da data do sorteio.

Resultado atualizado com base nas informações oficiais da Caixa Econômica Federal.

🔗 Fonte oficial: https://loterias.caixa.gov.br

🔗 Resultado ao vivo: https://loteriasonline.caixa.gov.br

Jogue com responsabilidade. A loteria é uma forma de entretenimento — nunca aposte mais do que pode perder.