O resultado da Quina 7108 saiu nesta quarta-feira (02/09). o rateio está sendo apurado pela Caixa Econômica Federal e será divulgado assim que os dados oficiais saírem.
Números sorteados
30 – 67 – 28 – 04 – 29
Sorteio realizado no Espaço da Sorte, em São Paulo (SP), às 21h, pela Caixa Econômica Federal. Prêmio estimado: R$ 12,5 milhões.
A Quina acumulou?
Ninguém conseguiu os 5 acertos, e a premiação acumulou para R$ 13,7 milhões;
Ganhadores por faixa
- 4 acertos: 64 apostas ganhadoras, cada uma vai receber R$ 8.098,07;
- 3 acertos: 4.499 apostas ganhadoras, cada uma vai receber R$ 109,71;
- 2 acertos: 106.817 apostas ganhadoras, cada uma vai receber R$ 4,62.
Como resgatar o prêmio
Até R$ 2.428,79, em qualquer lotérica credenciada ou agência Caixa (ou via Mercado Pago, se online). Acima de R$ 2.428,80, só nas agências, com identidade, CPF e recibo original. Prêmios de R$ 10.000 ou mais saem em até dois dias úteis, e o prazo total de resgate é de 90 dias. Veja mais na página oficial da Caixa.
Como jogar na Quina
|Dezenas marcadas
|Valor da aposta
|Probabilidade (5 acertos)
|5
|R$ 3,00
|1 em 24.040.016
|6
|R$ 18,00
|1 em 4.006.669
|7
|R$ 63,00
|1 em 1.144.762
|8
|R$ 168,00
|1 em 429.286
Aposte pelo portal oficial das Loterias Caixa.
Últimos 10 resultados da Quina
|Concurso
|Data
|Dezenas sorteadas
|Situação
|7107
|01/09
|33-36-49-61-71
|Acumulou
|7106
|31/08
|18-23-34-49-69
|Acumulou
|7105
|30/08
|02-33-41-48-78
|Acumulou
|7104
|28/08
|07-51-61-66-75
|Acumulou
|7103
|27/08
|20-25-26-59-68
|—
|7102
|26/08
|11-14-38-43-77
|—
|7101
|25/08
|32-48-52-62-68
|—
|7100
|24/08
|27-34-36-48-76
|—
|7099
|23/08
|27-33-35-42-59
|—
|7098
|21/08
|04-17-21-38-47
|—
Confira o histórico completo na página oficial da Quina.
Fique de olho no próximo sorteio
Veja como se preparar para a Quina 7109 — o próximo concurso acontece já nesta quinta-feira (03/09).
Perguntas frequentes
Quais foram os números sorteados na Quina 7108?
▶ [INSERIR DEZENAS]
Houve algum ganhador com as 5 dezenas?
A confirmar — a apuração da Caixa ainda está em andamento.
Qual é o valor do prêmio da Quina 7108?
Estava estimado em R$ 12,5 milhões; o valor exato será confirmado após o rateio oficial.
Quando é o próximo sorteio da Quina?
Nesta quinta-feira (03/09), às 21h, pelo concurso 7109.
Onde posso apostar no próximo concurso?
Em qualquer lotérica credenciada ou pelo portal e aplicativo Loterias Caixa. Siga nosso guia prático de como apostar na loteria online pelo celular.
Como faço para receber o prêmio?
Até R$ 2.428,79, em qualquer lotérica ou agência Caixa. Acima disso, só nas agências, com identidade, CPF e recibo original.
Qual é o prazo para resgatar o prêmio?
90 dias corridos a partir da data do sorteio.
Resultado atualizado com base nas informações oficiais da Caixa Econômica Federal.
🔗 Fonte oficial: https://loterias.caixa.gov.br
🔗 Resultado ao vivo: https://loteriasonline.caixa.gov.br
Jogue com responsabilidade. A loteria é uma forma de entretenimento — nunca aposte mais do que pode perder.