O resultado da Quina 7108 saiu nesta quarta-feira (02/09). o rateio está sendo apurado pela Caixa Econômica Federal e será divulgado assim que os dados oficiais saírem.

Números sorteados

30 – 67 – 28 – 04 – 29

Números sorteados da Quina 7108 — resultado de hoje

Sorteio realizado no Espaço da Sorte, em São Paulo (SP), às 21h, pela Caixa Econômica Federal. Prêmio estimado: R$ 12,5 milhões.

A Quina acumulou?

Ninguém conseguiu os 5 acertos, e a premiação acumulou para R$ 13,7 milhões;

Ganhadores por faixa

4 acertos: 64 apostas ganhadoras, cada uma vai receber R$ 8.098,07;

3 acertos: 4.499 apostas ganhadoras, cada uma vai receber R$ 109,71;

2 acertos: 106.817 apostas ganhadoras, cada uma vai receber R$ 4,62.

Como resgatar o prêmio

Até R$ 2.428,79, em qualquer lotérica credenciada ou agência Caixa (ou via Mercado Pago, se online). Acima de R$ 2.428,80, só nas agências, com identidade, CPF e recibo original. Prêmios de R$ 10.000 ou mais saem em até dois dias úteis, e o prazo total de resgate é de 90 dias. Veja mais na página oficial da Caixa.

Como jogar na Quina

Dezenas marcadas Valor da aposta Probabilidade (5 acertos) 5 R$ 3,00 1 em 24.040.016 6 R$ 18,00 1 em 4.006.669 7 R$ 63,00 1 em 1.144.762 8 R$ 168,00 1 em 429.286

Aposte pelo portal oficial das Loterias Caixa.

Últimos 10 resultados da Quina

Concurso Data Dezenas sorteadas Situação 7107 01/09 33-36-49-61-71 Acumulou 7106 31/08 18-23-34-49-69 Acumulou 7105 30/08 02-33-41-48-78 Acumulou 7104 28/08 07-51-61-66-75 Acumulou 7103 27/08 20-25-26-59-68 — 7102 26/08 11-14-38-43-77 — 7101 25/08 32-48-52-62-68 — 7100 24/08 27-34-36-48-76 — 7099 23/08 27-33-35-42-59 — 7098 21/08 04-17-21-38-47 —

Confira o histórico completo na página oficial da Quina.

Fique de olho no próximo sorteio

Veja como se preparar para a Quina 7109 — o próximo concurso acontece já nesta quinta-feira (03/09).

Perguntas frequentes

Quais foram os números sorteados na Quina 7108?

▶ [INSERIR DEZENAS]

Houve algum ganhador com as 5 dezenas?

A confirmar — a apuração da Caixa ainda está em andamento.

Qual é o valor do prêmio da Quina 7108?

Estava estimado em R$ 12,5 milhões; o valor exato será confirmado após o rateio oficial.

Quando é o próximo sorteio da Quina?

Nesta quinta-feira (03/09), às 21h, pelo concurso 7109.

Onde posso apostar no próximo concurso?

Em qualquer lotérica credenciada ou pelo portal e aplicativo Loterias Caixa. Siga nosso guia prático de como apostar na loteria online pelo celular.

Como faço para receber o prêmio?

Até R$ 2.428,79, em qualquer lotérica ou agência Caixa. Acima disso, só nas agências, com identidade, CPF e recibo original.

Qual é o prazo para resgatar o prêmio?

90 dias corridos a partir da data do sorteio.

Resultado atualizado com base nas informações oficiais da Caixa Econômica Federal.

🔗 Fonte oficial: https://loterias.caixa.gov.br

🔗 Resultado ao vivo: https://loteriasonline.caixa.gov.br

Jogue com responsabilidade. A loteria é uma forma de entretenimento — nunca aposte mais do que pode perder.