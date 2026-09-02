O resultado da Lotofácil 3778 saiu nesta quarta-feira (02/09). As dezenas sorteadas foram 01 – 02 – 03 – 05 – 06 – 08 – 09 – 10 – 13 – 14 – 16 – 17 – 18 – 20 – 22. O rateio está sendo apurado pela Caixa Econômica Federal e será divulgado assim que os dados oficiais saírem.
Números sorteados
01 – 02 – 03 – 05 – 06 – 08 – 09 – 10 – 13 – 14 – 16 – 17 – 18 – 20 – 22
Sorteio realizado no Espaço da Sorte, em São Paulo (SP), às 21h, pela Caixa Econômica Federal. Prêmio estimado: R$ 2 milhões.
A Lotofácil acumulou?
Ninguém conseguiu os 15 acertos, e a premiação acumulou para R$ 5 milhões;
Ganhadores por faixa
- 14 acertos: 193 apostas ganhadoras, cada uma vai receber R$ 1.777,12;
- 13 acertos: 6.457 apostas ganhadoras, cada uma vai receber R$ 35;
- 12 acertos: 83.514 apostas ganhadoras, cada uma vai receber R$ 14;
- 11 acertos: 464.890 apostas ganhadoras, cada uma vai receber R$ 7.
Como resgatar o prêmio
Ganhou? Prêmios de até R$ 2.428,79 podem ser resgatados em qualquer lotérica credenciada ou agência da Caixa — e, se a aposta foi feita online, o valor pode cair direto via Mercado Pago. Prêmios a partir de R$ 2.428,80 só saem nas agências da Caixa, mediante documento de identidade, CPF e o recibo original. Valores acima de R$ 10.000 são pagos em até dois dias úteis. O prazo para resgatar é de 90 dias corridos após o sorteio. Todos os detalhes estão na página oficial de resgate da Caixa.
Como jogar na Lotofácil
O apostador escolhe entre 15 e 20 números, dentre os 25 disponíveis no volante.
|Dezenas marcadas
|Valor da aposta
|Probabilidade (15 acertos)
|15
|R$ 3,50
|1 em 3.268.760
|16
|R$ 56,00
|1 em 204.298
|17
|R$ 476,00
|1 em 24.035
|18
|R$ 2.856,00
|1 em 3.473
|19
|R$ 13.566,00
|1 em 575
|20
|R$ 54.264,00
|1 em 211
Aposte pelo portal oficial das Loterias Caixa.
Últimos 10 resultados da Lotofácil
|Concurso
|Data
|Dezenas sorteadas
|Situação
|3777
|01/09
|03-05-07-08-09-10-12-13-15-19-20-21-22-24-25
|1 ganhador
|3776
|31/08
|03-05-07-08-10-14-16-17-18-19-20-21-23-24-25
|1 ganhador
|3775
|30/08
|01-04-05-06-08-10-11-12-13-15-17-18-19-23-25
|3 ganhadores
|3774
|28/08
|01-03-04-05-06-07-09-12-14-15-16-18-19-23-24
|Acumulou
|3773
|27/08
|03-04-07-09-11-13-14-15-17-18-20-21-22-24-25
|4 ganhadores
|3772
|26/08
|03-05-06-07-08-09-11-12-14-15-18-20-21-23-25
|Acumulou
|3771
|25/08
|02-03-04-05-09-10-11-12-15-16-17-18-21-23-25
|1 ganhador
|3770
|24/08
|01-02-04-07-08-12-13-15-16-17-18-19-23-24-25
|6 ganhadores
|3769
|23/08
|01-02-03-04-05-09-10-11-15-16-17-21-23-24-25
|Acumulou
|3768
|21/08
|02-03-04-05-06-07-10-11-12-14-15-17-20-23-24
|Acumulou
Confira o histórico completo na página oficial da Lotofácil.
Fique de olho no próximo sorteio
Veja como se preparar para a Lotofácil 3779 — o próximo concurso acontece já nesta quinta-feira (03/09).
Lotofácil da Independência se aproxima
A partir de sexta-feira (04/09), os sorteios regulares serão pausados: toda a arrecadação vai para o concurso especial da Lotofácil da Independência, marcado para 15 de setembro, com prêmio estimado em R$ 300 milhões.
Perguntas frequentes
Quais foram os números sorteados na Lotofácil 3778?
▶ [INSERIR DEZENAS]
Houve algum ganhador com as 15 dezenas?
A confirmar — a apuração da Caixa ainda está em andamento.
Qual é o valor do prêmio da Lotofácil 3778?
O prêmio estava estimado em R$ 2 milhões; o valor exato pago será confirmado após o rateio oficial.
Quando é o próximo sorteio da Lotofácil?
Nesta quinta-feira (03/09), às 21h, pelo concurso 3779.
Onde posso apostar no próximo concurso?
Em qualquer lotérica credenciada ou pelo portal e aplicativo Loterias Caixa. Siga nosso guia prático de como apostar na loteria online pelo celular.
Como faço para receber o prêmio, caso eu tenha ganhado?
Até R$ 2.428,79, em qualquer lotérica ou agência Caixa. Acima disso, só nas agências, com identidade, CPF e recibo original.
Qual é o prazo para resgatar o prêmio?
90 dias corridos a partir da data do sorteio.
O que é a Lotofácil da Independência?
Concurso especial anual da modalidade — em 2026, previsto para 15 de setembro, com R$ 300 milhões em jogo.
Resultado atualizado com base nas informações oficiais da Caixa Econômica Federal.
🔗 Fonte oficial: https://loterias.caixa.gov.br
🔗 Resultado ao vivo: https://loteriasonline.caixa.gov.br
Jogue com responsabilidade. A loteria é uma forma de entretenimento — nunca aposte mais do que pode perder.