O resultado da Lotofácil 3778 saiu nesta quarta-feira (02/09). As dezenas sorteadas foram 01 – 02 – 03 – 05 – 06 – 08 – 09 – 10 – 13 – 14 – 16 – 17 – 18 – 20 – 22. O rateio está sendo apurado pela Caixa Econômica Federal e será divulgado assim que os dados oficiais saírem.

Números sorteados

01 – 02 – 03 – 05 – 06 – 08 – 09 – 10 – 13 – 14 – 16 – 17 – 18 – 20 – 22

Números sorteados da Lotofácil 3778 — resultado de hoje

Sorteio realizado no Espaço da Sorte, em São Paulo (SP), às 21h, pela Caixa Econômica Federal. Prêmio estimado: R$ 2 milhões.

A Lotofácil acumulou?

Ninguém conseguiu os 15 acertos, e a premiação acumulou para R$ 5 milhões;

Ganhadores por faixa

14 acertos: 193 apostas ganhadoras, cada uma vai receber R$ 1.777,12;

13 acertos: 6.457 apostas ganhadoras, cada uma vai receber R$ 35;

12 acertos: 83.514 apostas ganhadoras, cada uma vai receber R$ 14;

11 acertos: 464.890 apostas ganhadoras, cada uma vai receber R$ 7.

Como resgatar o prêmio

Ganhou? Prêmios de até R$ 2.428,79 podem ser resgatados em qualquer lotérica credenciada ou agência da Caixa — e, se a aposta foi feita online, o valor pode cair direto via Mercado Pago. Prêmios a partir de R$ 2.428,80 só saem nas agências da Caixa, mediante documento de identidade, CPF e o recibo original. Valores acima de R$ 10.000 são pagos em até dois dias úteis. O prazo para resgatar é de 90 dias corridos após o sorteio. Todos os detalhes estão na página oficial de resgate da Caixa.

Como jogar na Lotofácil

O apostador escolhe entre 15 e 20 números, dentre os 25 disponíveis no volante.

Dezenas marcadas Valor da aposta Probabilidade (15 acertos) 15 R$ 3,50 1 em 3.268.760 16 R$ 56,00 1 em 204.298 17 R$ 476,00 1 em 24.035 18 R$ 2.856,00 1 em 3.473 19 R$ 13.566,00 1 em 575 20 R$ 54.264,00 1 em 211

Aposte pelo portal oficial das Loterias Caixa.

Últimos 10 resultados da Lotofácil

Concurso Data Dezenas sorteadas Situação 3777 01/09 03-05-07-08-09-10-12-13-15-19-20-21-22-24-25 1 ganhador 3776 31/08 03-05-07-08-10-14-16-17-18-19-20-21-23-24-25 1 ganhador 3775 30/08 01-04-05-06-08-10-11-12-13-15-17-18-19-23-25 3 ganhadores 3774 28/08 01-03-04-05-06-07-09-12-14-15-16-18-19-23-24 Acumulou 3773 27/08 03-04-07-09-11-13-14-15-17-18-20-21-22-24-25 4 ganhadores 3772 26/08 03-05-06-07-08-09-11-12-14-15-18-20-21-23-25 Acumulou 3771 25/08 02-03-04-05-09-10-11-12-15-16-17-18-21-23-25 1 ganhador 3770 24/08 01-02-04-07-08-12-13-15-16-17-18-19-23-24-25 6 ganhadores 3769 23/08 01-02-03-04-05-09-10-11-15-16-17-21-23-24-25 Acumulou 3768 21/08 02-03-04-05-06-07-10-11-12-14-15-17-20-23-24 Acumulou

Confira o histórico completo na página oficial da Lotofácil.

Fique de olho no próximo sorteio

Veja como se preparar para a Lotofácil 3779 — o próximo concurso acontece já nesta quinta-feira (03/09).

Lotofácil da Independência se aproxima

A partir de sexta-feira (04/09), os sorteios regulares serão pausados: toda a arrecadação vai para o concurso especial da Lotofácil da Independência, marcado para 15 de setembro, com prêmio estimado em R$ 300 milhões.

Perguntas frequentes

Quais foram os números sorteados na Lotofácil 3778?

▶ [INSERIR DEZENAS]

Houve algum ganhador com as 15 dezenas?

A confirmar — a apuração da Caixa ainda está em andamento.

Qual é o valor do prêmio da Lotofácil 3778?

O prêmio estava estimado em R$ 2 milhões; o valor exato pago será confirmado após o rateio oficial.

Quando é o próximo sorteio da Lotofácil?

Nesta quinta-feira (03/09), às 21h, pelo concurso 3779.

Onde posso apostar no próximo concurso?

Em qualquer lotérica credenciada ou pelo portal e aplicativo Loterias Caixa. Siga nosso guia prático de como apostar na loteria online pelo celular.

Como faço para receber o prêmio, caso eu tenha ganhado?

Até R$ 2.428,79, em qualquer lotérica ou agência Caixa. Acima disso, só nas agências, com identidade, CPF e recibo original.

Qual é o prazo para resgatar o prêmio?

90 dias corridos a partir da data do sorteio.

O que é a Lotofácil da Independência?

Concurso especial anual da modalidade — em 2026, previsto para 15 de setembro, com R$ 300 milhões em jogo.

Resultado atualizado com base nas informações oficiais da Caixa Econômica Federal.

🔗 Fonte oficial: https://loterias.caixa.gov.br

🔗 Resultado ao vivo: https://loteriasonline.caixa.gov.br

Jogue com responsabilidade. A loteria é uma forma de entretenimento — nunca aposte mais do que pode perder.