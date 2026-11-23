Resumo 💧 Por que murcha molhado: Excesso de água expulsa o ar da terra, apodrece as raízes e impede a planta de sugar umidade para as folhas. 👆 Teste rápido do dedo: Afunde o dedo 2 a 3 cm no substrato; se sair sujo e úmido, não regue, mesmo com as folhas caídas. 🪴 Vaso e luz certos: O manjericão precisa de vaso com 20 cm de profundidade, furos livres e 4 a 6 horas de sol direto por dia. ✂️ Como recuperar: Troque a terra encharcada, corte raízes escuras e pode as pontas para a muda reagir em 7 a 10 dias.

Você vê as folhas do manjericão caídas no fim da tarde, corre para jogar mais água no vaso e, na manhã seguinte, encontra a planta ainda mais mole e com manchas escuras na base.

Por que o manjericão fica murcho mesmo quando a terra está bem molhada?

Uma raiz encharcada funciona como um canudo entupido dentro de um copo cheio: há líquido por todos os lados, mas nada consegue subir até as folhas. Sem ar entre os grãos de terra, a planta perde a capacidade de absorver água.

Na fisiologia vegetal, esse quadro se chama asfixia radicular, processo em que o excesso de umidade bloqueia a troca de oxigênio e favorece fungos que causam a podridão das raízes. Por isso, o Ocimum basilicum exibe folhas murchas idênticas às da sede, levando o morador a regar ainda mais e acelerar a morte da muda.

A poda das pontas ajuda a estimular ramificações e mantém o manjericão com crescimento mais compacto — Créditos: Imagem gerada por IA

Quais sinais diferenciam falta de água, excesso de rega e falta de sol no manjericão?

Você consegue descobrir a causa exata tocando o substrato e observando a cor das folhas mais baixas e da base do caule. Enquanto a sede deixa a terra leve e solta das bordas do vaso, o encharcamento deixa o pote pesado e com cheiro de terra azeda.

De acordo com orientações de cultivo da Embrapa Hortaliças, o manjericão exige solo bem drenado, temperatura amena a quente e exposição solar direta de 4 a 6 horas diárias. Em locais sombreados ou com vento frio constante, os caules esticam finos e tombam mesmo com regas regulares.

Os 3 diagnósticos mais comuns da murcha 🏜️ SINAL DE SEDE Terra seca e vaso leve O substrato sai seco a 3 cm de profundidade e as folhas erguem em até 2 horas após uma rega bem feita. 🌊 SINAL DE AFOGAMENTO Terra úmida e folha mole As folhas ficam flácidas e amareladas na base mesmo com o solo molhado, sinalizando raízes escuras sem oxigênio. 🌥️ SINAL DE AMBIENTE Pouco sol ou vaso pequeno Potes de supermercado com menos de 12 cm apertam o torrão e fazem a planta murchar rápido entre uma rega e outra.

Como recuperar uma muda de manjericão com raízes encharcadas passo a passo?

Recuperar o manjericão encharcado funciona como trocar uma roupa molhada no frio: primeiro você tira a planta da umidade presa, limpa o que estragou e oferece um ambiente seco e arejado para ela respirar.

Se a base do caule ainda estiver verde e firme, a muda costuma reagir entre 7 e 10 dias após o replantio. Siga esta sequência para estabilizar o cultivo sem traumatizar a planta:

Pare a rega e esvazie o pratinho: retire toda a água acumulada sob o vaso e verifique se os furos inferiores não estão bloqueados por barro compacto. Retire o torrão com cuidado: vire o vaso de lado e observe as raízes; raízes saudáveis são brancas ou creme, enquanto raízes apodrecidas ficam marrons, moles e quebradiças. Limpe o excesso de barro e raízes escuras: remova delicadamente a terra encharcada e corte com tesoura limpa apenas as pontas de raiz escuras e viscosas. Transplante para um vaso de 20 cm drenado: monte uma base de 3 cm de argila expandida, cubra com manta permeável e preencha com 2 partes de terra vegetal, 1 parte de húmus e 1 parte de areia grossa ou perlita. Pode 30% das pontas e ajuste a luz: corte os ramos superiores acima de um par de folhas para reduzir a perda de água e deixe o vaso em local bem iluminado, longe do sol forte da tarde nos primeiros 3 dias.

Situação do vaso O que você sente na terra Ação imediata 🏜️ Falta de água real Substrato seco até 2 a 3 cm de profundidade e vaso leve Regar devagar na base até escorrer pelos furos do fundo 🌊 Excesso de água Terra úmida, compacta e com cheiro forte mesmo sem regar Suspender rega, trocar por substrato aerado em vaso de 20 cm ☀️ Calor forte na janela Terra úmida, mas folhas murcham só no pico do sol da tarde Aguardar o entardecer; se reerguer sozinha, é apenas defesa térmica

O que os manuais técnicos recomendam sobre rega, poda e luminosidade do manjericão?

Manter o manjericão saudável exige equilibrar três fatores simples: solo poroso que não acumula água, sol direto na medida certa e podas frequentes nas pontas. Quando a planta floresce, ela desvia energia das folhas e envelhece mais rápido.

As publicações técnicas da Embrapa sobre cultivo doméstico de ervas condimentares recomendam regar diretamente no substrato, sem molhar as folhas para evitar fungos foliares, e beliscar os pendões florais assim que surgirem para prolongar a colheita.

Quando o substrato permanece encharcado, a falta de oxigênio pode prejudicar as raízes e favorecer o apodrecimento — Créditos: Imagem gerada por IA

Quando a murcha indica doença grave e pede orientação técnica ou descarte da muda?

Se o caule principal ficar preto na base e a planta tombar por completo mesmo após corrigir a drenagem, o tecido condutor interno já foi destruído por fungos de solo como Fusarium ou Pythium. Nesse estágio, a muda não consegue mais transportar seiva.

Para hortas domésticas maiores ou canteiros comerciais afetados em sequência, consulte um engenheiro agrônomo ou técnico agrícola antes de replantar no mesmo local. O profissional orienta a solarização ou troca total do substrato para evitar que os esporos contaminem novas mudas.