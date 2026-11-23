Você vê as folhas do manjericão caídas no fim da tarde, corre para jogar mais água no vaso e, na manhã seguinte, encontra a planta ainda mais mole e com manchas escuras na base.
Por que o manjericão fica murcho mesmo quando a terra está bem molhada?
Uma raiz encharcada funciona como um canudo entupido dentro de um copo cheio: há líquido por todos os lados, mas nada consegue subir até as folhas. Sem ar entre os grãos de terra, a planta perde a capacidade de absorver água.
Na fisiologia vegetal, esse quadro se chama asfixia radicular, processo em que o excesso de umidade bloqueia a troca de oxigênio e favorece fungos que causam a podridão das raízes. Por isso, o Ocimum basilicum exibe folhas murchas idênticas às da sede, levando o morador a regar ainda mais e acelerar a morte da muda.
Quais sinais diferenciam falta de água, excesso de rega e falta de sol no manjericão?
Você consegue descobrir a causa exata tocando o substrato e observando a cor das folhas mais baixas e da base do caule. Enquanto a sede deixa a terra leve e solta das bordas do vaso, o encharcamento deixa o pote pesado e com cheiro de terra azeda.
De acordo com orientações de cultivo da Embrapa Hortaliças, o manjericão exige solo bem drenado, temperatura amena a quente e exposição solar direta de 4 a 6 horas diárias. Em locais sombreados ou com vento frio constante, os caules esticam finos e tombam mesmo com regas regulares.
Como recuperar uma muda de manjericão com raízes encharcadas passo a passo?
Recuperar o manjericão encharcado funciona como trocar uma roupa molhada no frio: primeiro você tira a planta da umidade presa, limpa o que estragou e oferece um ambiente seco e arejado para ela respirar.
Se a base do caule ainda estiver verde e firme, a muda costuma reagir entre 7 e 10 dias após o replantio. Siga esta sequência para estabilizar o cultivo sem traumatizar a planta:
- Pare a rega e esvazie o pratinho: retire toda a água acumulada sob o vaso e verifique se os furos inferiores não estão bloqueados por barro compacto.
- Retire o torrão com cuidado: vire o vaso de lado e observe as raízes; raízes saudáveis são brancas ou creme, enquanto raízes apodrecidas ficam marrons, moles e quebradiças.
- Limpe o excesso de barro e raízes escuras: remova delicadamente a terra encharcada e corte com tesoura limpa apenas as pontas de raiz escuras e viscosas.
- Transplante para um vaso de 20 cm drenado: monte uma base de 3 cm de argila expandida, cubra com manta permeável e preencha com 2 partes de terra vegetal, 1 parte de húmus e 1 parte de areia grossa ou perlita.
- Pode 30% das pontas e ajuste a luz: corte os ramos superiores acima de um par de folhas para reduzir a perda de água e deixe o vaso em local bem iluminado, longe do sol forte da tarde nos primeiros 3 dias.
|Situação do vaso
|O que você sente na terra
|Ação imediata
|🏜️ Falta de água real
|Substrato seco até 2 a 3 cm de profundidade e vaso leve
|Regar devagar na base até escorrer pelos furos do fundo
|🌊 Excesso de água
|Terra úmida, compacta e com cheiro forte mesmo sem regar
|Suspender rega, trocar por substrato aerado em vaso de 20 cm
|☀️ Calor forte na janela
|Terra úmida, mas folhas murcham só no pico do sol da tarde
|Aguardar o entardecer; se reerguer sozinha, é apenas defesa térmica
O que os manuais técnicos recomendam sobre rega, poda e luminosidade do manjericão?
Manter o manjericão saudável exige equilibrar três fatores simples: solo poroso que não acumula água, sol direto na medida certa e podas frequentes nas pontas. Quando a planta floresce, ela desvia energia das folhas e envelhece mais rápido.
As publicações técnicas da Embrapa sobre cultivo doméstico de ervas condimentares recomendam regar diretamente no substrato, sem molhar as folhas para evitar fungos foliares, e beliscar os pendões florais assim que surgirem para prolongar a colheita.
Quando a murcha indica doença grave e pede orientação técnica ou descarte da muda?
Se o caule principal ficar preto na base e a planta tombar por completo mesmo após corrigir a drenagem, o tecido condutor interno já foi destruído por fungos de solo como Fusarium ou Pythium. Nesse estágio, a muda não consegue mais transportar seiva.
Para hortas domésticas maiores ou canteiros comerciais afetados em sequência, consulte um engenheiro agrônomo ou técnico agrícola antes de replantar no mesmo local. O profissional orienta a solarização ou troca total do substrato para evitar que os esporos contaminem novas mudas.