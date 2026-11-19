Instalada sob as ruas do bairro Mercês, a bacia de detenção do Rio Pilarzinho armazena temporariamente 2.443 metros cúbicos de enxurrada para aliviar a rede de drenagem durante temporais.
Por que guardar a água da chuva debaixo da rua evita que o rio transborde?
Pense no ralo do quintal durante um temporal: se toda a água cair de uma vez, o cano entope e o pátio alaga, mesmo que o tubo dê conta da chuva normal. Na hidrologia urbana, esse pico súbito de volume é chamado de onda de cheia.
Em vez de apenas alargar os bueiros e empurrar a enchente para o bairro vizinho, o reservatório subterrâneo atua como um pulmão hidráulico que amortece a vazão. Assim, os 2.443 metros cúbicos retidos aliviam a pressão nas galerias a jusante e impedem que a água invada casas e comércios.
Quais são as dimensões e materiais da bacia de detenção do Rio Pilarzinho?
Executada pela Secretaria Municipal de Obras Públicas (SMOP) em área urbana consolidada, a obra exigiu escavação profunda com contenção metálica para instalar condutos de grande porte sem comprometer os imóveis vizinhos.
Capacidade de armazenamento temporário: comporta 2.443 metros cúbicos de água pluvial — volume equivalente a 2,4 milhões de litros ou quase uma piscina olímpica inteira escondida sob o pavimento.
- Extensão total das galerias: reúne 258 metros de tubulação subterrânea de grande diâmetro implantada ao longo do eixo de drenagem entre as regiões das Mercês e do Bom Retiro.
- Composição estrutural dos condutos: utiliza tubos corrugados de alta rigidez em polietileno de alta densidade (PEAD) e aço galvanizado revestido, projetados para suportar o peso do solo e do tráfego urbano acima.
- Escoramento provisório da vala: empregou perfis metálicos cravados no solo encharcado próximo ao leito do rio para evitar desmoronamentos durante a montagem das peças.
- Investimento público aplicado: somou R$ 3,6 milhões em recursos municipais voltados à macrodrenagem e prevenção de enchentes na bacia do Rio Belém.
Como a água entra, fica retida e depois volta ao rio sem precisar de bombas?
Durante uma chuva comum, a água segue direto pelo canal principal do Rio Pilarzinho sem ocupar o reservatório auxiliar. Quando a chuva aperta e o nível sobe acima do limite seguro, um vertedouro lateral desvia automaticamente o excesso para dentro dos 258 metros de tubos.
Assim que a tempestade passa e o rio volta ao leito normal, uma saída dimensionada com orifício restritor devolve a água armazenada por gravidade, sem gastar eletricidade. Dessa forma, o tanque esvazia sozinho e fica pronto para segurar a próxima chuva forte.
Como foi a instalação das galerias gigantes sob as ruas do bairro Mercês?
Durante a execução da obra, guindastes e escavadeiras posicionaram segmentos pré-fabricados de grande diâmetro dentro da vala escorada junto ao Rio Pilarzinho.
O registro técnico abaixo mostra o assentamento dos 258 metros de tubulação e explica como a retenção protege os moradores das regiões das Mercês e do Bom Retiro.
Abaixo, um vídeo da Prefeitura de Curitiba que aprofunda o tema:
Quais normas técnicas regem reservatórios e galerias de drenagem urbana?
Sistemas subterrâneos de retenção pluvial seguem critérios da ABNT NBR 15645 (execução de obras de esgoto sanitário e drenagem de águas pluviais utilizando tubos e aduelas), da ABNT NBR 15527 e das diretrizes do Plano Diretor de Drenagem Urbana de Curitiba.
Essas normas determinam o cálculo da chuva de projeto para períodos de retorno elevados, a resistência estrutural dos tubos sob cargas de caminhões e a instalação de caixas de retenção de sólidos. Assim, o sistema suporta o trânsito pesado na superfície sem deformar nem entupir com lixo urbano.
Quando é indispensável acionar engenheiros especialistas em drenagem urbana?
Qualquer projeto de reservatório de amortecimento, canalização de córrego ou contenção de cheias em terrenos comerciais e condomínios exige um engenheiro civil especialista em drenagem urbana e um engenheiro geotécnico para avaliar o lençol freático e a estabilidade das escavações.
Não é uma intervenção que admite dimensionamento empírico porque um tanque subdimensionado transborda em minutos e a pressão da água subterrânea pode fazer estruturas vazias flutuarem. Somente estudos hidrológicos e cálculos de empuxo garantem segurança duradoura.
Contexto importante: Este artigo é informativo. Para projetos estruturais locais similares, recomenda-se avaliação de engenheiro civil especialista em drenagem urbana e engenheiro geotécnico, especialmente em contextos de risco de alagamento, recalque de solo encharcado ou comprometimento estrutural subterrâneo.