Resumo executivo 🌧️ O que é a obra? Um reservatório fechado construído sob a superfície do bairro Mercês, em Curitiba, formado por tubos gigantes interligados ao curso do Rio Pilarzinho. 🚰 Como segura a enchente? Quando chove forte, a tubulação acumula até 2,4 milhões de litros (2.443 m³) e libera a água aos poucos depois que o nível do rio baixa. 🏗️ Quanto custou e o que tem lá embaixo? A estrutura recebeu investimento de R$ 3,6 milhões e reúne 258 metros de galerias subterrâneas enterradas sem ocupar parques ou praças na superfície. 🏘️ Por que isso importa? Reduz o transbordamento nas ruas residenciais das regiões das Mercês e do Bom Retiro durante pancadas rápidas de verão.

Instalada sob as ruas do bairro Mercês, a bacia de detenção do Rio Pilarzinho armazena temporariamente 2.443 metros cúbicos de enxurrada para aliviar a rede de drenagem durante temporais.

Por que guardar a água da chuva debaixo da rua evita que o rio transborde?

Pense no ralo do quintal durante um temporal: se toda a água cair de uma vez, o cano entope e o pátio alaga, mesmo que o tubo dê conta da chuva normal. Na hidrologia urbana, esse pico súbito de volume é chamado de onda de cheia.

Em vez de apenas alargar os bueiros e empurrar a enchente para o bairro vizinho, o reservatório subterrâneo atua como um pulmão hidráulico que amortece a vazão. Assim, os 2.443 metros cúbicos retidos aliviam a pressão nas galerias a jusante e impedem que a água invada casas e comércios.

A instalação das galerias exigiu escavações de até 7 metros de profundidade e o posicionamento de tubos de grande diâmetro. — Créditos: Imagem gerada por IA

Quais são as dimensões e materiais da bacia de detenção do Rio Pilarzinho?

Executada pela Secretaria Municipal de Obras Públicas (SMOP) em área urbana consolidada, a obra exigiu escavação profunda com contenção metálica para instalar condutos de grande porte sem comprometer os imóveis vizinhos.

Capacidade de armazenamento temporário: comporta 2.443 metros cúbicos de água pluvial — volume equivalente a 2,4 milhões de litros ou quase uma piscina olímpica inteira escondida sob o pavimento.

Extensão total das galerias: reúne 258 metros de tubulação subterrânea de grande diâmetro implantada ao longo do eixo de drenagem entre as regiões das Mercês e do Bom Retiro .

reúne 258 metros de tubulação subterrânea de grande diâmetro implantada ao longo do eixo de drenagem entre as regiões das e do . Composição estrutural dos condutos: utiliza tubos corrugados de alta rigidez em polietileno de alta densidade (PEAD) e aço galvanizado revestido, projetados para suportar o peso do solo e do tráfego urbano acima.

utiliza tubos corrugados de alta rigidez em e aço galvanizado revestido, projetados para suportar o peso do solo e do tráfego urbano acima. Escoramento provisório da vala: empregou perfis metálicos cravados no solo encharcado próximo ao leito do rio para evitar desmoronamentos durante a montagem das peças.

empregou perfis metálicos cravados no solo encharcado próximo ao leito do rio para evitar desmoronamentos durante a montagem das peças. Investimento público aplicado: somou R$ 3,6 milhões em recursos municipais voltados à macrodrenagem e prevenção de enchentes na bacia do Rio Belém.

Como a água entra, fica retida e depois volta ao rio sem precisar de bombas?

Durante uma chuva comum, a água segue direto pelo canal principal do Rio Pilarzinho sem ocupar o reservatório auxiliar. Quando a chuva aperta e o nível sobe acima do limite seguro, um vertedouro lateral desvia automaticamente o excesso para dentro dos 258 metros de tubos.

Assim que a tempestade passa e o rio volta ao leito normal, uma saída dimensionada com orifício restritor devolve a água armazenada por gravidade, sem gastar eletricidade. Dessa forma, o tanque esvazia sozinho e fica pronto para segurar a próxima chuva forte.

Parâmetro Drenagem Convencional Bacia Subterrânea (Mercês) 🌊 Comportamento na chuva forte Escoa tudo de uma vez e sobrecarrega o rio Retém até 2.443 m³ e libera em ritmo controlado 🏙️ Ocupação do terreno Exige grandes áreas abertas ou desapropriações Fica enterrada sob o viário sem perder área urbana 🧹 Manutenção necessária Desobstrução frequente de bocas de lobo Limpeza periódica de sedimentos e lixo retido

Como foi a instalação das galerias gigantes sob as ruas do bairro Mercês?

Durante a execução da obra, guindastes e escavadeiras posicionaram segmentos pré-fabricados de grande diâmetro dentro da vala escorada junto ao Rio Pilarzinho.

O registro técnico abaixo mostra o assentamento dos 258 metros de tubulação e explica como a retenção protege os moradores das regiões das Mercês e do Bom Retiro.

Abaixo, um vídeo da Prefeitura de Curitiba que aprofunda o tema:

Quais normas técnicas regem reservatórios e galerias de drenagem urbana?

Sistemas subterrâneos de retenção pluvial seguem critérios da ABNT NBR 15645 (execução de obras de esgoto sanitário e drenagem de águas pluviais utilizando tubos e aduelas), da ABNT NBR 15527 e das diretrizes do Plano Diretor de Drenagem Urbana de Curitiba.

Essas normas determinam o cálculo da chuva de projeto para períodos de retorno elevados, a resistência estrutural dos tubos sob cargas de caminhões e a instalação de caixas de retenção de sólidos. Assim, o sistema suporta o trânsito pesado na superfície sem deformar nem entupir com lixo urbano.

A bacia do Rio Pilarzinho reúne 258 metros de tubulações de PVC estruturado com 3 metros de diâmetro. — Créditos: Imagem gerada por IA

Quando é indispensável acionar engenheiros especialistas em drenagem urbana?

Qualquer projeto de reservatório de amortecimento, canalização de córrego ou contenção de cheias em terrenos comerciais e condomínios exige um engenheiro civil especialista em drenagem urbana e um engenheiro geotécnico para avaliar o lençol freático e a estabilidade das escavações.

Não é uma intervenção que admite dimensionamento empírico porque um tanque subdimensionado transborda em minutos e a pressão da água subterrânea pode fazer estruturas vazias flutuarem. Somente estudos hidrológicos e cálculos de empuxo garantem segurança duradoura.