Resumo executivo 🪨 O que é o Aquífero Guarani? Não é um lago oco embaixo da terra, mas uma camada espessa de rocha arenítica porosa encharcada de água doce. ⚙️ Como a água chega à superfície? Poços tubulares perfuram camadas de basalto para alcançar o arenito, usando pressão natural ou bombas submersas. 🌧️ De onde vem a reposição? A chuva infiltra lentamente pelas áreas de afloramento onde a rocha arenítica aparece exposta na superfície. 🛡️ Por que exige proteção rigorosa? Poços mal vedados ou agrotóxicos nas zonas de recarga contaminam reservas que levam séculos para se renovar.

Diferente de uma represa aberta, essa reserva subterrânea armazena água nos poros microscópicos de arenitos milenares e abastece centenas de municípios paulistas por bombeamento profundo.

Por que o aquífero não é um rio subterrâneo e como a água fica presa na rocha?

Imagine uma esponja rígida de pedra soterrada sob dezenas de metros de rocha vulcânica escura. O Sistema Aquífero Guarani funciona exatamente assim: a água ocupa os minúsculos espaços vazios entre os grãos de areia compactada das formações Pirambóia e Botucatu.

Na maior parte do território paulista, essa camada de arenito fica confinada abaixo de derrames de basalto da Formação Serra Geral, que atuam como uma tampa impermeável. Por isso, a água fica sob pressão hidrostática e, quando um poço perfura essa tampa, o líquido sobe sozinho ou exige bombas de alta potência para vencer o desnível.

O Sistema Aquífero Guarani armazena água nos poros das rochas sedimentares, em áreas que podem estar cobertas por camadas de basalto. — Créditos: Imagem gerada por IA

Quais números revelam o tamanho e a profundidade da captação em São Paulo?

Segundo levantamentos técnicos da Agência Nacional de Águas e Saneamento Básico (ANA) e do Departamento de Águas e Energia Elétrica (DAEE), o manancial se estende por quatro países sul-americanos, mas concentra no interior paulista sua exploração mais intensa. As especificações de engenharia variam conforme a espessura da camada de basalto acima do arenito.

Profundidade dos poços tubulares profundos: varia de cerca de 100 metros nas bordas de afloramento até 1.500 metros na calha central da Bacia do Paraná, equivalente a quase quatro vezes a altura do edifício Empire State enterrada no subsolo.

Área total de abrangência: ocupa aproximadamente 1,2 milhão de quilômetros quadrados na América do Sul, sendo cerca de 155 mil quilômetros quadrados apenas no Estado de São Paulo.

ocupa aproximadamente 1,2 milhão de quilômetros quadrados na América do Sul, sendo cerca de 155 mil quilômetros quadrados apenas no Estado de São Paulo. Vazão operacional por poço: unidades bem dimensionadas extraem entre 100 e 400 metros cúbicos por hora, volume suficiente para abastecer um bairro de 15 mil habitantes de forma contínua.

unidades bem dimensionadas extraem entre 100 e 400 metros cúbicos por hora, volume suficiente para abastecer um bairro de 15 mil habitantes de forma contínua. Temperatura da água em grandes profundidades: atinge entre 40 °C e 65 °C nos poços mais fundos devido ao gradiente geotérmico da crosta terrestre, exigindo resfriamento antes da distribuição urbana.

atinge entre 40 °C e 65 °C nos poços mais fundos devido ao gradiente geotérmico da crosta terrestre, exigindo resfriamento antes da distribuição urbana. Revestimento e cimentação sanitária: tubos de aço carbono ou aço inoxidável recebem calda de cimento sob pressão no espaço anelar para impedir que água poluída da superfície desça pelo furo.

Como funciona um poço profundo desde a perfuração até o bombeamento?

Perfurar um poço no Aquífero Guarani não se resume a abrir um buraco na terra; sondas rotativas com brocas tricônicas trituram o basalto duro enquanto lama bentonítica resfria a ferramenta e sustenta as paredes. Ao atingir o arenito produtor, os engenheiros instalam tubos-filtro ranhurados que deixam a água entrar, mas bloqueiam os grãos de areia com uma camada de pré-filtro de cascalho selecionado.

Para trazer a água até o reservatório da cidade, uma bomba centrífuga submersa multiestágio é descida por tubos edutores a centenas de metros de profundidade. Se o nível dinâmico cair rápido demais por excesso de bombeamento, sensores de nível desligam o motor automaticamente para evitar que o poço seque ou colapse.

Característica Represa Superficial Aquífero Guarani (Subterrâneo) 💧 Armazenamento Corpo d’água aberto barrado por concreto ou terra Poros microscópicos entre grãos de rocha arenítica ⏳ Velocidade de recarga Dias ou semanas após chuvas na bacia Décadas a milhares de anos nas zonas confinadas 🧪 Risco de poluição Exposto diretamente a esgoto e assoreamento Protegido pelo basalto, mas vulnerável em poços sem selo

Como a chuva recarrega o aquífero e por que a poluição subterrânea é tão difícil de reverter?

A água subterrânea não circula rápido como a correnteza de um rio; dentro do arenito, ela avança apenas alguns metros por ano. Quando produtos químicos, combustíveis ou esgoto alcançam o lençol nas áreas onde a rocha aflora sem proteção de basalto, a descontaminação pode levar séculos.

No vídeo institucional abaixo, a Agência Nacional de Águas e Saneamento Básico (ANA) explica como ocorre o ciclo de recarga natural dos aquíferos brasileiros e por que a outorga de poços protege o abastecimento futuro.

Abaixo, um vídeo da Agência Nacional de Águas (ANA) que aprofunda o tema:

Quais normas técnicas regem a perfuração e o fechamento de poços profundos no Brasil?

O projeto construtivo de qualquer captação subterrânea no país deve cumprir rigorosamente a ABNT NBR 12212 (Projeto de poço tubular para captação de água subterrânea) e a ABNT NBR 12244 (Construção de poço tubular para captação de água subterrânea). Essas normas definem a espessura da laje de proteção sanitária na boca do poço e o isolamento das camadas superiores.

Além da construção, qualquer perfuração exige autorização prévia e outorga de direito de uso emitida pelo órgão estadual, como o DAEE em São Paulo. Poços abandonados sem tamponamento adequado com calda de cimento funcionam como funis diretos que levam poluentes da superfície para o interior do Aquífero Guarani.

Em municípios como Ribeirão Preto, a água subterrânea captada por poços tem papel central no abastecimento da população. — Créditos: Imagem gerada por IA

Quando contratar um hidrogeólogo ou engenheiro especialista em recursos hídricos?

Condomínios, indústrias, propriedades rurais ou municípios que planejam perfurar um poço profundo, regularizar uma captação antiga ou desativar um poço inativo devem contratar obrigatoriamente um geólogo especializado em hidrogeologia ou engenheiro de minas registrado no sistema CREA.

Perfurar sem perfilagem geofísica, teste de bombeamento e licenciamento ambiental não é um serviço que se improvisa, pois o erro na vedação entre camadas geológicas pode provocar mistura de águas impróprias, rebaixamento do lençol vizinho e multas ambientais severas.