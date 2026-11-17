Resumo executivo 🌉 O que é o vão móvel? Um trecho metálico de 58 metros da Travessia Régis Bittencourt que se desloca na vertical entre quatro torres de concreto para liberar o canal navegável. ⚖️ Como ele sobe sem esforço excessivo? Cabos de aço conectam a pista a contrapesos de concreto ocultos dentro das torres, equilibrando as 400 toneladas da estrutura como uma balança. 🚦 Como o trânsito é bloqueado? Semáforos, sirenes e cancelas duplas fecham a BR-290 minutos antes do destravamento mecânico para garantir pista totalmente vazia. 🚢 Por que a coordenação é crítica? Navios cargueiros precisam manter velocidade constante na correnteza do Guaíba enquanto a concessionária e a Marinha do Brasil sincronizam a janela de abertura.

Para permitir que cargueiros cruzem uma das rodovias mais movimentadas do Sul sem interromper a navegação interior, o tabuleiro central ergue-se na vertical como um elevador gigante sobre as águas.

Por que um trecho inteiro da ponte sobe em vez de abrir como uma tesoura?

Você já viu aquelas pontes que se dividem ao meio e levantam duas abas inclinadas para os lados? Em canais largos com vento forte e tráfego pesado, esse formato sofre muita resistência do ar e exige dobradiças submetidas a esforços extremos.

Na Ponte do Guaíba, os engenheiros escolheram um sistema de elevação vertical, parecido com a cabine de um elevador correndo por trilhos rígidos. Como o tabuleiro permanece horizontal durante todo o trajeto, o vento lateral empurra muito menos a estrutura e o peso fica distribuído igualmente entre os quatro apoios.

Durante a abertura do vão móvel, a circulação rodoviária é interrompida para que as embarcações atravessem o canal com segurança. — Créditos: Imagem gerada por IA

Quais são os números e as peças que fazem o vão móvel funcionar?

Operada atualmente pela concessionária CCR ViaSul sob fiscalização da ANTT, a estrutura combina vigas metálicas leves no trecho móvel com torres de concreto armado apoiadas no leito do Guaíba. Os números revelam a escala mecânica necessária para mover uma pista rodoviária inteira:

Comprimento e massa do tabuleiro móvel: a seção central metálica mede 58 metros de extensão e pesa cerca de 400 toneladas, dimensionada em aço estrutural para reduzir a inércia durante a partida e a frenagem.

Altura livre para navegação: quando totalmente içado entre as torres, o vão cria um gabarito vertical de até 40 metros acima do nível médio da água, permitindo a passagem de navios mercantes e empurradores de barcaças.

quando totalmente içado entre as torres, o vão cria um gabarito vertical de até 40 metros acima do nível médio da água, permitindo a passagem de navios mercantes e empurradores de barcaças. Quatro torres de guia em concreto: erguem-se nas extremidades do canal principal e abrigam as polias superiores, os trilhos-guia e os poços verticais onde correm os contrapesos.

erguem-se nas extremidades do canal principal e abrigam as polias superiores, os trilhos-guia e os poços verticais onde correm os contrapesos. Sistema de contrapesos balanceados: blocos de concreto suspensos por cabos de aço igualam quase toda a massa do tabuleiro, fazendo com que os motores precisem vencer apenas o atrito e pequenas variações de peso.

blocos de concreto suspensos por cabos de aço igualam quase toda a massa do tabuleiro, fazendo com que os motores precisem vencer apenas o atrito e pequenas variações de peso. Tempo médio de ciclo completo: o processo inteiro, desde o fechamento das cancelas até o retorno do trânsito rodoviário, dura geralmente entre 15 e 25 minutos, evitando filas longas na BR-290.

Como acontece na prática o bloqueio do trânsito e o içamento do tabuleiro?

A operação começa muito antes de o navio encostar na ponte, quando o comandante solicita passagem à sala de controle instalada no alto de uma das torres. Os operadores verificam a velocidade do vento, a correnteza e o fluxo de veículos na BR-290.

Com a janela confirmada, semáforos ficam vermelhos, sirenes disparam e cancelas duplas descem nos dois sentidos da rodovia. Só depois de confirmar por câmeras e sensores que nenhum carro ficou sobre o trecho central é que as travas mecânicas recuam e os motores acionam as polias.

Fase da Operação Ação de Controle Objetivo de Segurança 🚦 1. Interdição viária Fechamento de semáforos e cancelas nas duas cabeceiras Esvaziar completamente os 58 metros do tabuleiro móvel 🔒 2. Destravamento e subida Recuo dos pinos de encaixe e tração sincronizada nas 4 torres Evitar torção da estrutura metálica durante a elevação 🚢 3. Travessia e reencaixe Passagem do navio, descida controlada e travamento rígido Restaurar o alinhamento exato do pavimento antes da liberação

Como é acompanhar um içamento real diretamente da pista da ponte?

Para motoristas e motociclistas que cruzam o Guaíba diariamente, o bloqueio exige paciência enquanto as cancelas permanecem abaixadas e o navio avança lentamente pelo canal. Mesmo parado na fila, é possível observar o alinhamento milimétrico do tabuleiro descendo entre os pilares.

A sincronia entre os quatro cantos é rigorosa porque qualquer diferença de poucos centímetros travaria o encaixe final nos trilhos. Assim que os pinos de segurança travam novamente, as cancelas sobem e o fluxo da rodovia volta ao normal.

Abaixo, um vídeo do Alexandre Correa que aprofunda o tema:

Quais normas técnicas e órgãos regulam pontes móveis e canais navegáveis no Brasil?

O projeto e a verificação estrutural de obras de arte especiais no país seguem a ABNT NBR 7187 (projeto de pontes de concreto armado e protendido) e a ABNT NBR 8800 (estruturas de aço), além das diretrizes do DNIT. Já a sinalização náutica e os horários de navegação obedecem às normas da Autoridade Marítima (NORMAM) da Marinha do Brasil.

Essas regras determinam coeficientes de segurança extras para fadiga de cabos de aço e impactos dinâmicos causados pela frenagem de caminhões pesados. Dessa forma, o vão móvel suporta décadas de ciclos diários de subida e descida sem perder estabilidade.

Os contrapesos instalados nas torres equilibram grande parte do peso do tabuleiro e reduzem o esforço exigido pelo sistema de motores. — Créditos: Imagem gerada por IA

Quando chamar um engenheiro estrutural ou especialista em pontes e mecanismos pesados?

Estruturas industriais com pontes rolantes, plataformas elevatórias de carga ou passarelas articuladas exigem projeto e inspeção periódica de um engenheiro civil especialista em estruturas em conjunto com um engenheiro mecânico. Sinais como vibração anormal, desalinhamento de trilhos ou desgaste em cabos de aço pedem diagnóstico técnico imediato.

Não é um trabalho que você faz sozinho porque sistemas contrabalanceados armazenam enorme energia potencial e qualquer erro de ajuste pode provocar queda brusca ou travamento estrutural. Apenas profissionais habilitados garantem cálculo de fadiga e operação segura.