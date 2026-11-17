As flores do tomateiro podem cair mesmo com a planta verde e cheia de folhas. Em muitos casos, a dificuldade está na polinização: calor persistente, inclusive à noite, prejudica a etapa que permitiria formar frutos. Uma flor aberta ainda não é um tomate em crescimento, e o clima ajuda a compreender essa diferença.

Como as flores do tomateiro passam a formar frutos?

As flores do tomateiro possuem estruturas masculinas e femininas, o que permite polinização na própria flor em condições favoráveis. O pólen precisa alcançar a parte receptora e ocorrer fecundação para que o ovário comece a se desenvolver. Portanto, florescer e frutificar são fases conectadas, mas não são equivalentes.

O movimento do ar e a vibração podem ajudar a liberar o pólen, mas ter duas plantas lado a lado não é requisito absoluto. A queda floral acontece quando uma etapa essencial falha ou quando a planta não consegue sustentar aquela flor. Isso explica por que folhas aparentemente saudáveis não garantem tomates.

Calor e dificuldades de polinização causam queda das flores do tomateiro

O calor prolongado pode interromper a fecundação

A Universidade de Minnesota relaciona dias acima de aproximadamente 29,4 °C e noites acima de 21,1 °C a dificuldades de polinização. Se essas condições persistem, as flores podem perder a capacidade de formar frutos e cair. O problema não exige que a folhagem inteira murche antes.

Essa etapa acontece numa janela curta: a universidade descreve cerca de 50 horas em que uma flor pode ser polinizada. Quando dias e noites quentes coincidem com esse período, o estresse térmico continua mesmo depois do pôr do sol. O valor é uma referência aproximada, não um relógio exato para toda variedade.

Quais condições favorecem a queda das flores?

O calor não é a única explicação. Temperaturas noturnas muito baixas também podem dificultar a polinização, enquanto solo excessivamente seco e ventos fortes acrescentam outros fatores de estresse. O importante é observar as condições durante a floração, quando a planta precisa completar o processo reprodutivo.

Diferentes causas podem produzir o mesmo resultado visível, isto é, flores que caem sem deixar fruto. Separar os extremos térmicos das condições de água e vento ajuda a interpretar o problema. Entre os fatores documentados estão:

Dias quentes: temperaturas elevadas por períodos prolongados prejudicam a polinização.

temperaturas elevadas por períodos prolongados prejudicam a polinização. Noites quentes: reduzem a recuperação da planta durante a janela floral.

reduzem a recuperação da planta durante a janela floral. Noites frias: abaixo de cerca de 12,8 °C também podem interferir na formação dos frutos.

abaixo de cerca de 12,8 °C também podem interferir na formação dos frutos. Secura e vento: solo ressecado ou ventos fortes podem aumentar o estresse das flores.

Calor e dificuldades de polinização causam queda das flores do tomateiro

Folhas verdes não garantem a formação de tomates

Uma planta pode investir em crescimento vegetativo vigoroso e, ainda assim, apresentar dificuldade para frutificar. O excesso de nitrogênio, por exemplo, pode favorecer folhas em detrimento do equilíbrio reprodutivo. Esse é um problema distinto da flor que cai especificamente por temperatura desfavorável durante a polinização.

Por isso, observar somente o verde das folhas ou acrescentar adubo sem investigar a causa pode ser enganoso. O tema do excesso de adubação no tomateiro ajuda a distinguir situações em que a planta quase não floresce daquelas em que flores aparecem, mas não chegam a virar frutos.

O que muda quando as temperaturas ficam mais amenas?

A Universidade Estadual de Iowa informa que o pegamento de frutos pode melhorar com temperaturas mais favoráveis. Também observa que tomates-cereja conseguem frutificar numa faixa térmica mais ampla do que várias cultivares de frutos grandes. Portanto, a resposta depende tanto do clima quanto da variedade.

Uma flor que já caiu não volta a formar tomate. A recuperação da produção depende de novas flores e das condições que elas encontrarão. O manejo da rega também importa quando há solo seco, mas mudar o horário da água não corrige sozinho uma noite excessivamente quente nem substitui a polinização.

A próxima floração depende de novas condições favoráveis

A principal distinção é entre crescimento das folhas e sucesso reprodutivo. O tomateiro pode continuar verde durante um período em que calor, frio ou outros fatores impedem a formação de frutos. Isso não significa que a planta tenha perdido definitivamente a capacidade de produzir, desde que permaneça saudável.

Para compreender o problema, vale identificar em qual fase ocorre a interrupção: ausência de flores, queda antes da fecundação ou dificuldade de um fruto já iniciado. No caso da queda floral, observar o clima das próximas floradas oferece informação mais útil do que avaliar apenas o aspecto da folhagem ou procurar tomates onde a flor já desapareceu.