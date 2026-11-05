Resumo executivo ⚙️ Fábrica subterrânea de 109 metros Equipamento integrado de 2.000 toneladas que perfura o solo e reveste o túnel simultaneamente. 🛡️ Pressão balanceada no solo Câmara frontal pressurizada que impede rebaixamentos do terreno e trincas em prédios na superfície. 🧱 Anéis de duelas pré-moldadas Braço robótico instala blocos de concreto armado que formam a parede definitiva do túnel. 🚜 Retirada contínua de lama e rocha Rosca helicoidal e correia transportadora removem milhares de toneladas de material sem parar a escavação.

Projetada por fabricantes como a Herrenknecht para obras de metrô em grandes cidades, a tuneladora de pressão balanceada combina escavação, transporte de rocha e montagem de estrutura em uma única operação subterrânea contínua.

Por que a máquina de escavar túneis não deixa a terra cair sobre os trabalhadores?

Você já deve ter se perguntado como um túnel de metrô é aberto sem que a terra do teto desmorone durante a perfuração. O segredo está no escudo de aço da tuneladora, que funciona como um tubo protetor de alta resistência enquanto a roda frontal corta a rocha ou o solo úmido.

Nas máquinas do tipo EPB, a própria terra escavada dentro da câmara frontal recebe aditivos de espuma e polímeros para criar uma massa plástica sob pressão. Essa lama pressurizada empurra o terreno de volta na mesma intensidade que a terra faz para cair, mantendo a frente de escavação estável por meio da pressão balanceada de terra.

Os discos de corte aplicam pressão sobre o terreno e fragmentam o material durante a escavação — Créditos: Imagem gerada por IA

Quais são as dimensões e capacidades técnicas de uma tuneladora TBM?

Os dados de projetos metroviários executados com tuneladoras da Herrenknecht mostram a grandiosidade dessas estruturas que operam como indústrias mentes a dezenas de metros abaixo do solo urbano.

Diâmetro da roda de corte: mede 10,6 metros de diâmetro externo, criando uma seção circular suficiente para abrigar duas vias de metrô ou vias rodoviárias de grande porte.

Peso total do equipamento: alcança 2.000 toneladas somando o escudo de corte e as carretas traseiras de apoio técnico.

alcança 2.000 toneladas somando o escudo de corte e as carretas traseiras de apoio técnico. Comprimento da composição: se estende por 109 metros de comprimento contendo sistemas elétricos, hidráulicos e de ventilação.

se estende por 109 metros de comprimento contendo sistemas elétricos, hidráulicos e de ventilação. Pressão operacional da câmara: atua entre 2 e 6 bar para contrabalançar a força da água e da terra na rocha escavada.

atua entre 2 e 6 bar para contrabalançar a força da água e da terra na rocha escavada. Avanço médio diário: escava e reveste entre 12 e 18 metros de túnel por dia em regimes operacionais contínuos.

Como funciona a montagem do túnel passo a passo durante a escavação?

À medida que a roda de corte avança cortando o terreno, braços robóticos hidráulicos chamados de eretores pegam blocos curvos de concreto pré-moldado, conhecidos como duelas de concreto armado. Esses blocos são parafusados uns aos outros até formarem um anel circular completo de 35 a 40 centímetros de espessura dentro da cauda da máquina.

Assim que o anel é fechado, pistões hidráulicos de empuxo se apoiam nessa nova estrutura de concreto para empurrar o cortador para a frente. Simultaneamente, uma calda de cimento é injetada no espaço entre o anel de concreto e o solo, selando qualquer fresta e garantindo que o revestimento fique totalmente firme no terreno.

Parâmetro de Comparação Escavação Convencional (NATM) Escavação Mecanizada (TBM EPB) ⚡ Velocidade de Avanço 1 a 3 metros por dia 12 a 18 metros por dia 🏢 Risco de Recalque na Superfície Moderado a alto em solos moles Mínimo e controlado por pressão interna 🧱 Revestimento do Túnel Concreto projetado em etapas manuais Anéis de duelas modulares de alta resistência

Como a escavação com tuneladora EPB é visualizada por dentro do solo?

Animações técnicas detalham o funcionamento simultâneo dos cortadores giratórios e dos cilindros de empuxo em ambientes urbanos densos. As imagens ajudam a compreender como o material cortado sai pela rosca helicoidal sem permitir a entrada descontrolada de água subterrânea.

Veja como o conjunto de esteiras transportadoras e braços robóticos transforma a escavação em um processo contínuo e seguro para as edificações vizinhas.

Abaixo, um vídeo do canal Herrenknecht AG que aprofunda o tema:

Quais normas técnicas regem a construção de túneis subterrâneos mecanizados?

No Brasil, os critérios de segurança e métodos construtivos para escavações subterrâneas são balizados pela norma ABNT NBR 15645, complementada pelas diretrizes internacionais da ITA-AITES. Essas regras definem os limites aceitáveis de deformação do solo e as especificações de durabilidade do concreto estrutural.

Seguir essas recomendações rigorosas garante que a vida útil das duelas supere 100 anos sem infiltrações ou desgastes prematuros. Isso preserva a integridade de viadutos, edifícios e tubulações de concessionárias instalados acima da rota da perfuração.

Os anéis de concreto formam o revestimento estrutural que sustenta o túnel subterrâneo — Créditos: Imagem gerada por IA

Quando um projeto subterrâneo exige parecer de um especialista em geotecnia?

Projetar a passagem de uma tuneladora em trechos urbanos exige a coordenação técnica de um engenheiro geotécnico ou especialista em escavação subterrânea. Esse profissional analisa as sondagens do solo e define o tipo de aditivo químico necessário para condicionar o solo na câmara de corte.

Esse não é um trabalho que se faz sem modelagem computacional detalhada, pois variações imprevistas na rocha podem travar o cortador ou provocar descompressão do terreno. O acompanhamento constante assegura a estabilidade da máquina e a proteção das construções na superfície.