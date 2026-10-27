Resumo executivo 🏢 Anel circular contínuo Formato em disco que distribui uniformemente o peso do prédio e neutraliza a força dos ventos marinhos. 🏖️ Fundação em solo saturado Estacas profundas cravadas até a camada rochosa para ancorar a estrutura no lençol freático da praia. 🌊 Resistência à maresia Concreto armado aditivado e cobrimento reforçado para blindar as armaduras de aço contra o cloreto de sódio. 🍃 Conforto bioclimático Pátio central aberto que capta as brisas do oceano Atlântico para resfriar os 173 apartamentos.

Inaugurado em 1971 na orla da Paraíba, o edifício projetado por Sérgio Bernardes combinou geotecnia costeira e geometria em anel para erguer um ícone sobre o lençol freático praiano.

Por que o formato circular protege o hotel contra os ventos e a maresia do oceano?

Você já tentou segurar um guarda-chuva aberto no meio de uma ventania forte na praia? A superfície plana segura todo o ar, enquanto um objeto arredondado deixa a rajada passar pelas laterais sem fazer esforço.

Na engenharia do Hotel Tambaú, o arquiteto Sérgio Bernardes adotou um anel contínuo de baixo perfil com raio constante. Essa geometria reduz o arrasto aerodinâmico dos ventos do oceano Atlântico e distribui as tensões de flexão ao longo de toda a estrutura, evitando pontos de concentração de carga no concreto armado.

O desenho em anel diferencia o projeto arquitetônico do Hotel Tambaú na paisagem paraibana. — Créditos: Imagem gerada por IA

Quais são as dimensões e especificações técnicas da estrutura do Hotel Tambaú?

O projeto estrutural do edifício foi dimensionado para integrar a edificação ao ecossistema praiano, combinando grandes vãos livres e fundações especiais com as seguintes métricas:

Capacidade e distribuição espacial: conta com 173 apartamentos distribuídos em dois pavimentos dispostos em um anel circular completo sobre a praia.

Diâmetro externo total: estrutura principal em disco com cerca de 130 metros de extensão entre os extremos da edificação.

estrutura principal em disco com cerca de 130 metros de extensão entre os extremos da edificação. Área do pátio central: cerca de 8.000 metros quadrados internos abrigando jardins, piscinas e áreas de convivência bioclimáticas.

cerca de 8.000 metros quadrados internos abrigando jardins, piscinas e áreas de convivência bioclimáticas. Sistema de fundação profunda: conjunto de estacas escavadas que atravessam a camada de areia friável até ancorar no substrato rochoso.

conjunto de estacas escavadas que atravessam a camada de areia friável até ancorar no substrato rochoso. Cobrimento de proteção do aço: espessura de concreto sobre a armadura interna reforçada para impedir a proliferação de fissuras induzidas por cloretos.

Como a engenharia estabilizou as fundações do prédio em areia saturada de água?

Tentar apoiar uma parede pesada na areia molhada da praia faz com que a estrutura afunde gradualmente à medida que as ondas vão e voltam, processo conhecido como perda de capacidade de carga do solo.

Para contornar o lençol freático elevado na orla de João Pessoa, os engenheiros geotécnicos utilizaram estacas profundas perfuradas sob revestimento metálico. Elas repassam o peso de milhares de toneladas do edifício para a rocha sã subterrânea, eliminando o risco de recalque diferencial mesmo com a variação diária das marés.

Desafio Construtivo Solução Técnica (1971) Impacto Estrutural 🏖️ Solo arenoso encharcado Estacas profundas ancoradas na rocha Elimina afundamento por variação de maré 💨 Ventos marinhos fortes Formato em anel de baixo perfil Dissipa rajadas e reduz fadiga das vigas 🌊 Ataque de névoa salina Concreto aditivado de alta densidade Bloqueia a entrada de cloretos nas armaduras

Quais normas técnicas de durabilidade regem estruturas expostas à névoa salina?

Edificações erguidas em zonas marinhas de alta agressividade precisam seguir diretrizes rigorosas da norma NBR 6118 da ABNT, que classifica a orla marítima sob a Classe de Agressividade Ambiental IV.

Essas exigências estipulam cobrimentos mínimos de concreto sobre o aço superiores a 40 milímetros e fator água-cimento reduzido. Dessa forma, impede-se que o ar marinho despassive o ferro interno e cause o descascamento do concreto.

A construção do Hotel Tambaú marcou uma fase importante da arquitetura e do turismo na capital paraibana. — Créditos: Imagem gerada por IA

Quando é necessário contratar um engenheiro especialista em patologia das estruturas?

Edifícios históricos à beira-mar necessitam de vistorias periódicas conduzidas por um engenheiro especialista em patologia das estruturas para diagnosticar corrosão de armadura, manchamento por ferrugem e fissuração superficial.

Trabalhos de recuperação em ambientes marinhos não devem ser feitos de forma improvisada, pois o uso de argamassas inadequadas aprisiona a umidade e acelera a destruição interna do pilar ou da viga.