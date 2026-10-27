Destaques uai Mega Semana 2026: programação com cinco sorteios consecutivos 1 Mega Semana 2026: descreve cinco concursos consecutivos da Mega-Sena, de segunda a sexta-feira. 2 Prêmio de abertura: cita estimativa de R$ 300 milhões; conferir o valor e o resultado oficial do concurso 3075. 3 Regras: o material afirma que a programação especial não muda as regras nem as probabilidades da modalidade.

Se você viu a Mega-Sena ter sorteio na segunda-feira, 26 de outubro, a explicação apresentada é a Mega Semana 2026, uma programação que concentra cinco concursos consecutivos entre segunda-feira e sexta-feira. A iniciativa altera temporariamente o calendário habitual da modalidade.

Antes de publicar, confirme o calendário, os números dos concursos e o prêmio do concurso de abertura no portal da Caixa. contém informações divergentes sobre o prêmio e as dezenas do concurso 3075, por isso esses dados não devem ser apresentados como definitivos sem conferência.

O que é a Mega Semana?

A Mega Semana é descrita no material como uma programação excepcional da Caixa que concentra cinco sorteios da Mega-Sena em dias consecutivos, substituindo temporariamente o calendário regular, normalmente distribuído entre terças, quintas e domingos. indica que, em 2026, a semana especial acontece de 26 a 30 de outubro e abrange os concursos 3075, 3076, 3077, 3078 e 3079. Confirme essa sequência no calendário oficial.

Por que o prêmio era de R$ 300 milhões?

a Mega-Sena vinha acumulando e que o prêmio chegou à estimativa de R$ 300 milhões para o concurso 3075. Em outro trecho do material, o valor informado é de R$ 294.165.361,09, e há também duas sequências diferentes de dezenas atribuídas ao concurso. Por isso, a estimativa, as dezenas e a situação do prêmio precisam ser confirmadas antes da publicação.

o prêmio seguiu acumulado para o concurso seguinte, mas essa informação também depende do resultado oficial e do rateio.

As regras mudam na Mega Semana?,

Não. A programação especial não altera as regras da Mega-Sena, o preço da aposta nem as probabilidades de acerto. cita aposta mínima de R$ 6 e probabilidade de 1 em 50.063.860 para um jogo simples de seis dezenas. Confirme os valores técnicos vigentes no portal da Caixa antes de publicar.

A realização de mais concursos durante a semana oferece novas oportunidades de apostar, mas não aumenta a probabilidade de uma aposta individual em cada concurso.

Outubro Rosa

A Mega Semana acontece durante o Outubro Rosa, período dedicado à conscientização sobre o câncer de mama. inclui uma mensagem sobre prevenção e diagnóstico precoce. Mantenha a referência à campanha de forma informativa e verifique recomendações de saúde em fontes oficiais; não publique orientação médica específica sem confirmação atualizada.

Não afirme que a arrecadação da loteria será destinada ao Outubro Rosa ou que exista uma parceria oficial sem um anúncio que comprove essa relação.

Calendário completo da Mega Semana 2026

O calendário informado é:

Segunda-feira (26/10): concurso 3075 — prêmio estimado de R$ 300 milhões; resultado, dezenas e situação do prêmio .

concurso 3075 — prêmio estimado de R$ 300 milhões; resultado, dezenas e situação do prêmio . Terça-feira (27/10): concurso 3076 — sorteio previsto para as 21h; prêmio .

concurso 3076 — sorteio previsto para as 21h; prêmio . Quarta-feira (28/10): concurso 3077 — sorteio previsto para as 21h, conforme o calendário informado; conferir.

concurso 3077 — sorteio previsto para as 21h, conforme o calendário informado; conferir. Quinta-feira (29/10): concurso 3078 — sorteio previsto para as 21h, conforme o calendário informado; conferir.

concurso 3078 — sorteio previsto para as 21h, conforme o calendário informado; conferir. Sexta-feira (30/10): concurso 3079 — sorteio previsto para as 21h, conforme o calendário informado; conferir.

também menciona 31/10 em alguns trechos. A data final deve ser conferida no calendário oficial antes de publicar.

Como apostar na Mega Semana

a aposta mínima tem seis dezenas e custa R$ 6. O prazo de encerramento indicado é 20h para apostas simples e 20h30 para bolões digitais. Confirme o preço e os horários no portal oficial da Caixa antes de publicar.

As apostas podem ser feitas em lotéricas credenciadas ou pelo portal Loterias Online da Caixa, respeitando as regras e os limites vigentes.

Como resgatar o prêmio

prêmios de até R$ 2.428,79 podem ser retirados em lotéricas credenciadas ou por canais digitais autorizados. Acima desse limite, o resgate é feito em agências da Caixa. Valores superiores a R$ 10 mil são indicados no texto como pagos em até dois dias úteis, e o prazo de resgate é informado como 90 dias. Confirme os valores e procedimentos vigentes antes da publicação.

O que você precisa saber

Por que teve sorteio na segunda-feira?

O material explica que a data faz parte da Mega Semana, uma programação com cinco sorteios consecutivos. Confirme o calendário oficial.

Quando ocorrem os sorteios da Mega Semana?

indica o período de 26 a 30 de outubro, com sorteios previstos às 21h. Confirme datas e horários.

O prêmio de R$ 300 milhões está garantido em todos os sorteios?

Não. O valor citado se refere à estimativa do concurso de abertura. O prêmio dos concursos seguintes depende da arrecadação e dos resultados; confirme as estimativas oficiais.

A Mega Semana muda as chances de ganhar?

as probabilidades por aposta não mudam. Confirme a regra e os números técnicos atuais na Caixa.

Consulte a programação e os resultados no portal oficial das Loterias CAIXA.

Jogue com responsabilidade. A loteria é entretenimento — nunca aposte mais do que pode perder.