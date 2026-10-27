Destaques uai Lotofácil 3814: duas apostas vencedoras, conforme o material recebido 1 Duas apostas teriam acertado as 15 dezenas: uma em Santana (AP) e outra em Belo Horizonte (MG), segundo o texto original. 2 Dezenas informadas: 01 – 04 – 06 – 08 – 09 – 12 – 13 – 15 – 16 – 17 – 18 – 21 – 22 – 24 – 25. 3 Prêmio por aposta: R$ 2.134.251,70, segundo o material recebido; conferir no rateio oficial.

a Lotofácil 3814, indicada como concurso de segunda-feira (26/10), teve duas apostas acertadoras das 15 dezenas. Uma aposta seria de Santana (AP) e a outra de Belo Horizonte (MG), com prêmio individual de R$ 2.134.251,70. A data, as dezenas, as cidades e os valores precisam ser conferidos no resultado oficial da Caixa antes de publicar como informação definitiva.

Dezenas sorteadas — Lotofácil 3814

A sequência informada é:

01 – 04 – 06 – 08 – 09 – 12 – 13 – 15 – 16 – 17 – 18 – 21 – 22 – 24 – 25

Confira os números com o resultado oficial e com o comprovante da aposta no portal das Loterias CAIXA.

A Lotofácil acumulou?

Não. Duas apostas teriam acertado as 15 dezenas, e o prêmio principal teria sido dividido entre elas. A estimativa para o concurso seguinte aparece no material como R$ 2 milhões, mas esse valor precisa ser confirmado no portal oficial.

Teve ganhador na Lotofácil?

duas apostas vencedoras da faixa principal, uma em Santana (AP) e outra em Belo Horizonte (MG), com R$ 2.134.251,70 para cada uma. Também informa que 389 apostas acertaram 14 números e ganharam R$ 2.015,87 cada; 12.337 apostas acertaram 13 dezenas e receberiam R$ 35,00; 134.112 apostas fizeram 12 acertos e receberiam R$ 14,00; e 709.025 apostas acertaram 11 dezenas e receberiam R$ 7,00. Todos esses números devem ser conferidos no rateio oficial.

Ganhadores por faixa — Lotofácil 3814

15 acertos: 2 apostas ganhadoras — R$ 2.134.251,70 cada. Santana (AP). Belo Horizonte (MG).

2 apostas ganhadoras — R$ 2.134.251,70 cada. 14 acertos: 389 apostas ganhadoras — R$ 2.015,87 cada.

389 apostas ganhadoras — R$ 2.015,87 cada. 13 acertos: 12.337 apostas ganhadoras — R$ 35,00 cada.

12.337 apostas ganhadoras — R$ 35,00 cada. 12 acertos: 134.112 apostas ganhadoras — R$ 14,00 cada.

134.112 apostas ganhadoras — R$ 14,00 cada. 11 acertos: 709.025 apostas ganhadoras — R$ 7,00 cada.

Status de todos os dados de rateio: .

Próximo concurso da Lotofácil

indica o concurso 3815 como o próximo sorteio, na terça-feira, 27 ou 28 de outubro, há divergência sobre a data. A data, a numeração e a estimativa de prêmio devem ser conferidas no calendário oficial antes da publicação.

Como resgatar o prêmio

prêmios de até R$ 2.428,79 podem ser retirados em lotéricas credenciadas ou por canais digitais autorizados. Valores acima desse limite devem ser resgatados em agências da Caixa, com documento de identidade, CPF e comprovante original da aposta. valores acima de R$ 10 mil são pagos em até dois dias úteis e que o prazo de retirada é de 90 dias. Confirme todos os limites e procedimentos vigentes no portal oficial.

O que você precisa saber

Quais foram os números sorteados?

01 – 04 – 06 – 08 – 09 – 12 – 13 – 15 – 16 – 17 – 18 – 21 – 22 – 24 – 25; conferir oficialmente.

A Lotofácil acumulou?

não, pois duas apostas teriam acertado as 15 dezenas. conferir no rateio oficial.

Quando é o próximo sorteio?

O material aponta o concurso 3815, mas há divergência de data. conferir no calendário da Caixa.

Qual é o prazo para resgatar?

90 dias corridos a partir da data do sorteio. Confirme as regras vigentes.

Resultado e rateio devem ser conferidos no portal oficial da Caixa Econômica Federal.

Jogue com responsabilidade. A loteria é entretenimento — nunca aposte mais do que pode perder.