Resumo executivo 🌉 Segregação em dois níveis O viaduto eleva o tráfego urbano acima dos trilhos, eliminando a travessia em nível na altura do bairro Barbará. 💰 Aporte federal direcionado O investimento direto no viaduto somou R$ 38,6 milhões dentro do projeto global do Pátio de Manobras. 🚉 Integração rodoferroviária Permite a operação contínua de trens de carga sem bloquear o fluxo diário de veículos civis e transporte público. ⏱️ Redução de retenções urbanas Acaba com filas históricas de automóveis causadas pelo fechamento prolongado de cancelas no trecho central.

Entregue em junho de 2026 após anos de paralisações, a travessia viária sepulta os conflitos entre carros e composições de carga no centro da cidade. Construir uma transposição viária sobre linhas de trem com tráfego ininterrupto exige métodos de engenharia que protejam a estrutura contra vibrações e colisões acidentais.

Por que a construção de viadutos elevados resolve o conflito entre trens e carros?

Cruzamentos diretos entre trilhos e ruas geram filas constantes e graves riscos de acidentes nas cidades cortadas por ferrovias. A solução definitiva de engenharia civil é a segregação de tráfego em dois níveis independentes. Esse princípio técnico é conhecido como eliminação de passagem em nível por transposição superior.

Ao erguer o fluxo de automóveis sobre vigas de concreto protendido, os veículos passam com velocidade constante por cima da linha férrea sem interferir nas manobras das composições. Isso zera o tempo de espera nas cancelas e permite que o transporte de cargas ferroviário opere com capacidade máxima. Assim, a mobilidade urbana da cidade ganha fluidez imediata.

A transposição superior elimina o conflito direto no cruzamento atendido ao separar fisicamente o fluxo rodoviário da circulação ferroviária — Créditos: Imagem gerada por IA

Quais são os dados técnicos do Viaduto Saint-Gobain em Barra Mansa?

A intervenção estrutural na altura da fábrica Saint-Gobain (bairro Barbará) foi coordenada pelo Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (DNIT) em conjunto com o Ministério dos Transportes.

Aporte de investimento direto: demandou R$ 38,6 milhões de recursos federais para a conclusão da obra do viaduto.

Extensão da readequação ferroviária: integra a adequação urbana do Pátio de Manobras ao longo de 6,24 quilômetros de corredor.

integra a adequação urbana do Pátio de Manobras ao longo de 6,24 quilômetros de corredor. Investimento total do complexo viário: o projeto global do Pátio de Manobras ultrapassa R$ 300 milhões em obras de reurbanização.

o projeto global do Pátio de Manobras ultrapassa R$ 300 milhões em obras de reurbanização. Sistema estrutural do tabuleiro: utiliza vigas pré-moldadas de concreto protendido para vencer o vão livre sobre os trilhos.

utiliza vigas pré-moldadas de concreto protendido para vencer o vão livre sobre os trilhos. Gabarito vertical de segurança: mantém a altura livre regulamentar exigida para a passagem de trens de carga de grande porte.

Como funciona a fundação de um viaduto próximo a ferrovias em operação?

A cravação de pilares ao lado de trilhos ativos exige fundações profundas do tipo estacas escavadas ou tubulões para alcançar camadas de solo resistente. Essas estacas transmitem todo o peso do viaduto e dos veículos para o substrato rochoso profundo, isolando a estrutura do terreno instável da superfície.

Sobre as estacas, são concretados blocos de coroamento de alta resistência que sustentam os pilares verticais e os aparelhos de apoio em neoprene. Esses blocos absorvem os impactos e as vibrações constantes provocadas pela passagem diária de composições ferroviárias pesadas. Dessa forma, o tabuleiro permanece estável e livre de trincas estruturais.

Critério Operacional Passagem em Nível Antiga Viaduto Elevado Saint-Gobain 🚗 Interrupção do trânsito Bloqueio constante por cancelas operacionais Tráfego rodoviário contínuo sem paradas ⚠️ Risco de colisões Elevado risco de abalroamento com composições Risco zero por separação física de níveis ⚙️ Eficiência ferroviária Velocidade reduzida dos trens na área urbana Operação de carga otimizada e contínua

Quais normas técnicas regem o projeto e a execução de viadutos rodoferroviários?

O dimensionamento de pontes e viadutos urbanos sobre linhas férreas no Brasil obedece rigorosamente às diretrizes da ABNT e aos manuais de projetos do DNIT. Destacam-se a ABNT NBR 7187 para projeto de pontes de concreto armado e protendido e a ABNT NBR 7188 para cargas móveis rodoviárias.

Esses padrões fixam as distâncias mínimas de segurança em relação aos trilhos e exigem barreiras rígidas do tipo New Jersey no tabuleiro. Isso impede que um veículo desgovernado caia sobre a linha férrea, garantindo a integridade dos motoristas e das composições ferroviárias.

Construir uma transposição sobre uma linha ativa exige coordenar fundações, superestrutura, circulação ferroviária e segurança dentro de um espaço urbano restrito — Créditos: Imagem gerada por IA

Quando é necessário consultar um engenheiro civil especialista em estruturas?

A atuação do engenheiro civil especializado em estruturas é indispensável na elaboração do projeto executivo, no cálculo de fundações e no acompanhamento da montagem das vigas. Esse profissional calcula as deformações das peças sob carga e monitora as vibrações do solo.

Projetar ou alterar obras de arte especiais sem análise técnica qualificada expõe a estrutura ao risco de trincas precoces e falhas de suporte. O rigor nos cálculos garante que o viaduto cumpra sua vida útil superior a 50 anos com total segurança operacional.