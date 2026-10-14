Entregue em junho de 2026 após anos de paralisações, a travessia viária sepulta os conflitos entre carros e composições de carga no centro da cidade. Construir uma transposição viária sobre linhas de trem com tráfego ininterrupto exige métodos de engenharia que protejam a estrutura contra vibrações e colisões acidentais.
Por que a construção de viadutos elevados resolve o conflito entre trens e carros?
Cruzamentos diretos entre trilhos e ruas geram filas constantes e graves riscos de acidentes nas cidades cortadas por ferrovias. A solução definitiva de engenharia civil é a segregação de tráfego em dois níveis independentes. Esse princípio técnico é conhecido como eliminação de passagem em nível por transposição superior.
Ao erguer o fluxo de automóveis sobre vigas de concreto protendido, os veículos passam com velocidade constante por cima da linha férrea sem interferir nas manobras das composições. Isso zera o tempo de espera nas cancelas e permite que o transporte de cargas ferroviário opere com capacidade máxima. Assim, a mobilidade urbana da cidade ganha fluidez imediata.
Quais são os dados técnicos do Viaduto Saint-Gobain em Barra Mansa?
A intervenção estrutural na altura da fábrica Saint-Gobain (bairro Barbará) foi coordenada pelo Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (DNIT) em conjunto com o Ministério dos Transportes.
Aporte de investimento direto: demandou R$ 38,6 milhões de recursos federais para a conclusão da obra do viaduto.
- Extensão da readequação ferroviária: integra a adequação urbana do Pátio de Manobras ao longo de 6,24 quilômetros de corredor.
- Investimento total do complexo viário: o projeto global do Pátio de Manobras ultrapassa R$ 300 milhões em obras de reurbanização.
- Sistema estrutural do tabuleiro: utiliza vigas pré-moldadas de concreto protendido para vencer o vão livre sobre os trilhos.
- Gabarito vertical de segurança: mantém a altura livre regulamentar exigida para a passagem de trens de carga de grande porte.
Como funciona a fundação de um viaduto próximo a ferrovias em operação?
A cravação de pilares ao lado de trilhos ativos exige fundações profundas do tipo estacas escavadas ou tubulões para alcançar camadas de solo resistente. Essas estacas transmitem todo o peso do viaduto e dos veículos para o substrato rochoso profundo, isolando a estrutura do terreno instável da superfície.
Sobre as estacas, são concretados blocos de coroamento de alta resistência que sustentam os pilares verticais e os aparelhos de apoio em neoprene. Esses blocos absorvem os impactos e as vibrações constantes provocadas pela passagem diária de composições ferroviárias pesadas. Dessa forma, o tabuleiro permanece estável e livre de trincas estruturais.
Quais normas técnicas regem o projeto e a execução de viadutos rodoferroviários?
O dimensionamento de pontes e viadutos urbanos sobre linhas férreas no Brasil obedece rigorosamente às diretrizes da ABNT e aos manuais de projetos do DNIT. Destacam-se a ABNT NBR 7187 para projeto de pontes de concreto armado e protendido e a ABNT NBR 7188 para cargas móveis rodoviárias.
Esses padrões fixam as distâncias mínimas de segurança em relação aos trilhos e exigem barreiras rígidas do tipo New Jersey no tabuleiro. Isso impede que um veículo desgovernado caia sobre a linha férrea, garantindo a integridade dos motoristas e das composições ferroviárias.
Quando é necessário consultar um engenheiro civil especialista em estruturas?
A atuação do engenheiro civil especializado em estruturas é indispensável na elaboração do projeto executivo, no cálculo de fundações e no acompanhamento da montagem das vigas. Esse profissional calcula as deformações das peças sob carga e monitora as vibrações do solo.
Projetar ou alterar obras de arte especiais sem análise técnica qualificada expõe a estrutura ao risco de trincas precoces e falhas de suporte. O rigor nos cálculos garante que o viaduto cumpra sua vida útil superior a 50 anos com total segurança operacional.
Contexto importante: Este artigo é informativo. Para projetos estruturais locais similares, recomenda-se avaliação de engenheiro civil ou especialista em estruturas de pontes e viadutos, especialmente em contextos de risco de vibração, carga pesada ou comprometimento estrutural.