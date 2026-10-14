A dívida que a humanidade jamais conseguirá pagar às crianças

É pela linguagem que sussurramos palavras de amor. E existe palavra de amor mais bela do que criança? A origem do termo remete à criação e ao crescimento, duas ideias que ajudam a compreender a infância como um período de descobertas, formação e construção de vínculos. Ainda assim, milhões de crianças crescem em ambientes marcados pela violência, pelo abandono e pela ausência de condições básicas para viver com dignidade. A contradição entre o que a humanidade conquistou e aquilo que ainda não consegue oferecer aos mais vulneráveis atravessa a reflexão do neurologista Marco Orsini sobre o cuidado e a condição humana.

“A infância é o tempo de maior criatividade na vida de um ser humano”, escreveu Jean Piaget. A frase ajuda a dimensionar a importância de preservar a curiosidade, a imaginação e a capacidade de descoberta que acompanham os primeiros anos de vida. Para o neurologista Acary Bulle de Oliveira, a compreensão do desenvolvimento humano passa pelo reconhecimento das particularidades de cada indivíduo e das condições que permitem a construção de suas potencialidades. Cada criança tem seu próprio ritmo e precisa encontrar no ambiente em que cresce espaço para aprender, comunicar-se e estabelecer relações.

O que estamos fazendo com nossas crianças? O ator alemão Jürgen Prochnow sintetizou uma contradição da educação ao afirmar: “Primeiro ensinamos a criança a falar. Depois a ficar quieta”. A frase provoca uma reflexão sobre o momento em que orientar passa a significar silenciar. Estabelecer limites é parte da formação, mas não deveria significar ignorar sentimentos, desconsiderar perguntas ou impedir que uma criança expresse suas necessidades. Educar também exige escuta, paciência e disposição para compreender o que nem sempre consegue ser dito em palavras.

Temos uma dívida impagável com as crianças nos quatro cantos do mundo. Uma dívida que atravessa gerações, ultrapassa fronteiras e não pode ser quitada com promessas, brinquedos ou dinheiro. Uma criança não precisa apenas existir no mundo; precisa sentir que o mundo se importa com sua existência. Para o neurologista Marco Orsini, “o desenvolvimento humano precisa ser compreendido para além das suas manifestações biológicas. As experiências vividas desde a infância, os vínculos estabelecidos e as condições do ambiente participam da construção de cada indivíduo”. A reflexão amplia o debate sobre o cuidado e lembra que a formação humana não acontece isoladamente.

O amor não é um luxo sentimental. Antes de compreender o significado da palavra segurança, a criança experimenta as relações que a fazem sentir-se protegida. Antes de formular uma ideia sobre dignidade, encontra no olhar dos adultos referências sobre seu próprio valor. Essa construção não acontece de maneira idêntica para todos, e é justamente por isso que o cuidado exige atenção às necessidades individuais. Como observa o neurologista Acary Bulle de Oliveira, “é fundamental respeitar as particularidades de cada criança. O desenvolvimento não deve ser avaliado apenas por comparações ou expectativas, mas pela compreensão das necessidades e das possibilidades de cada indivíduo”.

Há algo profundamente contraditório na condição humana: somos capazes de investigar as origens do universo, desenvolver máquinas sofisticadas e prolongar os limites da vida, mas continuamos falhando diante de uma tarefa elementar, a de proteger nossas crianças. A filosofia de Emmanuel Levinas ajuda a compreender a responsabilidade que nasce do encontro com o outro, enquanto Blaise Pascal nos recorda a pequenez humana diante da imensidão. Diante de uma criança em situação de vulnerabilidade, porém, não são necessárias grandes teorias para justificar o cuidado. Sua necessidade de proteção deveria ser suficiente.

A dívida também se revela nas crianças que conhecem a fome antes da esperança, a violência antes da ternura e o abandono antes da confiança. Em regiões afetadas por guerras e crises humanitárias, muitas enfrentam circunstâncias que não escolheram e cujas consequências podem acompanhar seu desenvolvimento. Não basta reconhecer a tragédia: é preciso construir respostas. A proteção da infância depende de políticas públicas, acesso à saúde, educação de qualidade, alimentação e segurança, uma responsabilidade coletiva que ultrapassa os limites da família e exige o compromisso de toda a sociedade.

Essa responsabilidade também passa pela compreensão do ambiente em que cada criança cresce. Para o neurologista Wladimir Bocca, “não podemos pensar no desenvolvimento infantil sem considerar o ambiente em que a criança vive. As relações familiares, as experiências cotidianas e as oportunidades de acesso à saúde e à educação precisam ser observadas de maneira integrada”. A perspectiva reforça que proteger a infância significa reconhecer tanto as necessidades individuais quanto os fatores sociais que influenciam a formação de cada pessoa.

O neurologista Marco Orsini ressalta que o cuidado exige uma visão ampla do ser humano. “O cuidado exige que a gente reconheça a complexidade do ser humano. Não basta observar uma dificuldade isoladamente; é necessário compreender a pessoa, sua história e as circunstâncias em que ela está inserida.” Afeto e proteção material não competem entre si; são partes de uma mesma responsabilidade. O carinho dentro de casa não substitui serviços públicos eficientes, assim como as instituições não eliminam a importância da presença, da escuta e das relações acolhedoras na vida cotidiana.

Talvez um dos maiores equívocos do nosso tempo seja acreditar que amar significa oferecer coisas. Damos presentes quando não conseguimos oferecer tempo, compramos brinquedos quando nos falta disponibilidade e prometemos futuros grandiosos sem perceber que a infância acontece agora. O dinheiro pode comprar objetos, mas não recuperar uma tarde que passou. Isso não significa exigir dos adultos uma presença perfeita, mas reconhecer o valor dos momentos em que uma criança é verdadeiramente ouvida, respeitada e acolhida. É nesse cotidiano, tantas vezes invisível, que se constroem referências de confiança.

Amar uma criança também significa reconhecer que ela não nos pertence. Não é uma extensão dos nossos desejos, um projeto para corrigir nossas frustrações ou um instrumento para perpetuar nosso nome. É um indivíduo com identidade própria, cuja singularidade precisa ser respeitada. Para Acary Bulle de Oliveira, “precisamos compreender que cada indivíduo tem características próprias. Quando respeitamos as diferenças e reconhecemos as necessidades de cada criança, criamos condições mais adequadas para seu desenvolvimento”. Essa perspectiva nos convida a abandonar a ideia de que educar significa moldar alguém exclusivamente segundo as expectativas dos adultos.

Marco Orsini também chama atenção para a importância das experiências vividas nos primeiros anos. “A infância merece atenção porque é um período de experiências importantes para a formação do indivíduo. O modo como a criança é acolhida e estimulada precisa fazer parte de uma reflexão mais ampla sobre o desenvolvimento humano.” A responsabilidade dos adultos, nesse sentido, não termina em oferecer condições materiais: ela também envolve a construção de ambientes nos quais a criança possa se expressar, explorar o mundo e estabelecer relações de confiança.

Na avaliação de Acary Bulle de Oliveira, respeitar o tempo de cada criança é parte desse compromisso. “O respeito ao ritmo de cada criança é indispensável. Comparações rígidas podem deixar de lado características individuais que precisam ser compreendidas com atenção e responsabilidade.” A observação reforça a importância de uma abordagem que considere as singularidades sem transformar diferenças em motivos para exclusão.

O neurologista Wladimir Bocca acrescenta que reconhecer a individualidade infantil deve orientar as atitudes dos adultos. “A criança precisa ser reconhecida em sua individualidade, com suas formas próprias de aprender, sentir e se relacionar. O compromisso dos adultos é oferecer condições para que ela desenvolva suas capacidades com segurança, respeito e dignidade.” Cuidar não é impor um modelo único de desenvolvimento, mas criar possibilidades para que cada criança encontre seu espaço no mundo.

Para a pesquisadora Eduarda Iennaco, “a curiosidade genuína, o olhar sem julgamento e a capacidade de viver o presente são características frequentemente associadas à infância que os adultos poderiam reaprender a cultivar. Não se trata de abandonar a maturidade, mas de reconhecer que nossas certezas também podem limitar a compreensão do outro. Ouvir antes de julgar, perguntar antes de presumir e respeitar o tempo de cada criança são atitudes que ajudam a transformar o cuidado em prática cotidiana”, comentou.

O poeta bengalês Rabindranath Tagore escreveu: “Toda criança nasce com a mensagem de que Deus, ainda, não perdeu a esperança na humanidade”. A frase carrega uma dimensão de esperança, mas também uma cobrança: o que fazemos com essa confiança que cada nova geração deposita no mundo? A reflexão sobre a infância, presente nas discussões sobre desenvolvimento humano e responsabilidade ética, exige que o conhecimento se traduza em compromisso concreto com a vida.

Ao retomar a responsabilidade coletiva com as novas gerações, Marco Orsini afirma: “Proteger a infância é reconhecer que o desenvolvimento humano não pode ser separado das relações e das condições de vida. A responsabilidade com as novas gerações precisa se traduzir em cuidado, respeito e compromisso coletivo.” Talvez a dívida da humanidade com as crianças jamais possa ser inteiramente quitada. Nenhuma geração deveria precisar implorar à anterior pelo direito de ser amada, protegida e respeitada. Podemos, entretanto, interromper ciclos de negligência, ampliar oportunidades e construir ambientes em que a dignidade infantil não dependa da condição econômica, da origem ou da capacidade de corresponder às expectativas de alguém.

Acary Bulle de Oliveira também destaca a necessidade de transformar essa preocupação em compromisso permanente. “O compromisso com a infância precisa ser permanente. É necessário reconhecer as necessidades das crianças, respeitar suas diferenças e garantir que tenham oportunidades para desenvolver suas potencialidades.” A proteção infantil não deve ser tratada como uma preocupação ocasional, mas como parte essencial da responsabilidade de toda a sociedade.

Se um dia a humanidade alcançar as estrelas, decifrar os últimos mistérios da matéria e compreender a arquitetura do universo, mas continuar incapaz de acolher uma criança que chora, terá conquistado o infinito sem compreender o essencial. De que vale conhecer a imensidão do cosmos se ainda somos incapazes de oferecer a um pequeno ser humano a imensidão de um abraço?