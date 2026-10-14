Quais destinos europeus os brasileiros mais querem conhecer

Suíça, Grécia e Itália aparecem entre os seis destinos internacionais mais desejados por viajantes brasileiros de alto padrão em 2026, segundo o Relatório de Tendências de Turismo de Luxo da ILTM Latin America. É justamente nesses países, além de França, Espanha, Reino Unido e Portugal, que a SuaGuia , agência boutique nascida focada na Itália, decidiu expandir sua operação.

A capacidade aérea também cresce

Os assentos disponíveis do Brasil para Portugal cresceram 17,8% na temporada de inverno 2025/2026 em relação à anterior, e para a Espanha, 22,7%, segundo estimativas do setor aéreo.

“A gente nasceu na Itália porque era o país que mais conhecíamos, com os melhores fornecedores. Agora expandimos para os países ao redor, mas sempre do mesmo jeito: sentando com a pessoa antes de sugerir qualquer coisa”, diz Eduardo Moreira, cofundador da SuaGuia.

Mesmo método, mais países

A ideia é manter o mesmo processo usado na Itália: entender o desejo do viajante antes de qualquer sugestão de roteiro, e acompanhar cada etapa da viagem até a entrega do roteiro impresso.

Brasil viaja mais para fora

O Brasil recebeu 9,3 milhões de turistas internacionais em 2025, alta de 37,1% sobre o ano anterior, segundo a Embratur, e o movimento também aparece na direção contrária, com mais brasileiros buscando destinos internacionais de alto padrão.

Perguntas frequentes

A capacidade aérea para a Europa está mesmo crescendo?

Sim. Os assentos disponíveis do Brasil para Portugal cresceram 17,8% e para a Espanha, 22,7%, na temporada de inverno 2025/2026.

Isso significa que fica mais fácil planejar viagens para esses países?

Mais voos costumam significar mais opções de horário e conexão, o que facilita o planejamento logístico da viagem.