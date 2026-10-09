Resumo executivo 🏜️ Sombreamento no solo desértico A cobertura física dos módulos bloqueia o calor direto do sol e reduz a temperatura do solo em até 4°C nos horários de pico. 💧 Preservação da umidade da terra A menor radiação sobre a superfície reduz a evaporação da água no solo em até 30%, mantendo a umidade necessária para a vegetação. 🌱 Recuperação do ecossistema vegetal Com o solo mais úmido e protegido do vento, sementes nativas voltam a germinar sob e entre as linhas dos módulos fotovoltaicos. 📐 Estrutura e manutenção agrivoltaica Placas elevadas a mais de 1,5 metro de altura garantem espaço para o crescimento de gramíneas e passagem de pequenos animais.

Gigantescas instalações de energia solar no deserto chinês criaram microclimas que diminuem a temperatura do solo e aceleram o reaparecimento de plantas rasteiras. Grandes complexos solares construídos no deserto de Gobi e no plateau de Qinghai enfrentavam rajadas extremas e ar seco. No entanto, o sombreamento contínuo das placas gerou um efeito ambiental inesperado sobre a terra arenosa.

Por que a sombra dos painéis solares altera o clima do deserto?

Você já reparou como a terra sob uma cobertura de garagem permanece fresca e ligeiramente úmida mesmo nos dias mais quentes? No deserto ocorre algo idêntico, mas em uma escala de milhares de hectares. A radiação solar intensa que queimava a superfície deixa de atingir a terra diretamente. Esse bloqueio físico reduz o aquecimento direto e suaviza o atrito do vento. A ciência chama esse fenômeno de modificação do microclima por barreira aerodinâmica e radiativa.

Pesquisadores da Universidade de Tecnologia de Xi’an comprovaram que a presença dos módulos fotovoltaicos diminui a temperatura do solo em 2°C a 4°C nos períodos de radiação máxima. Além disso, as fileiras de aço funcionam como quebra-ventos, reduzindo a velocidade do ar rente ao chão em até 50%. Como o vento forte resseca a terra, essa barreira preserva a pouca água das chuvas. Por isso, o solo retém umidade suficiente para a fixação de micro-organismos.

A cobertura dos módulos cria microambientes diferentes sob, entre e ao redor das fileiras fotovoltaicas — Créditos: Imagem gerada por IA

Quais são as especificações técnicas dessas usinas solares no deserto?

Para transformar áreas áridas em parques geradores sem comprometer a estabilidade das estruturas metálicas nem sufocar o solo, engenheiros adotam dados rigorosos de projeto:

Elevação da estrutura metálica de suporte: os módulos são instalados com folga inferior entre 1,5 metro e 2,5 metros em relação ao solo para permitir o crescimento vegetal e a circulação de animais sem sombrear as placas.

Taxa de redução da evapotranspiração: a perda de água do solo para a atmosfera cai entre 20% e 30% em relação às áreas desérticas abertas sem cobertura.

a perda de água do solo para a atmosfera cai entre 20% e 30% em relação às áreas desérticas abertas sem cobertura. Módulos fotovoltaicos de alta eficiência: utilização de painéis de silício monocristalino com eficiência superior a 21%, protegidos por vidro temperado antirefletivo de alta resistência mecânica.

utilização de painéis de silício monocristalino com eficiência superior a 21%, protegidos por vidro temperado antirefletivo de alta resistência mecânica. Aumento da umidade relativa do ar: o ambiente imediatamente abaixo dos arranjos fotovoltaicos registra um ganho de 5% a 10% de umidade relativa.

o ambiente imediatamente abaixo dos arranjos fotovoltaicos registra um ganho de 5% a 10% de umidade relativa. Redução da velocidade do vento de superfície: o atrito do fluxo de ar com as fileiras de painéis corta a força das rajadas em 30% a 50%, desacelerando a erosão eólica do terreno.

Como o sombreamento transforma a terra seca em solo fértil?

A transformação acontece quando a água da chuva deixa de evaporar poucos minutos após atingir o chão. Com o calor menor sob os módulos de aço, a umidade penetra nas camadas mais profundas do solo. Sementes dormentes trazidas pelo vento encontram um ambiente protegido e começam a brotar naturalmente. A água utilizada na lavagem periódica das placas também escorre pelas bordas e irriga diretamente o terreno.

Em projetos como o Parque Solar de Talatan, na província de Qinghai, o surgimento de gramíneas foi tão denso que passou a cobrir as placas e criar risco de incêndio na seca. A solução de engenharia foi introduzir rebanhos de ovelhas locais para realizar a roçagem natural da vegetação. Esse ciclo integrado estabiliza as dunas de areia e evita que a poeira sedimentada reduza o rendimento elétrico da usina.

Parâmetro de Solo e Clima Deserto Aberto Sem Painéis Área Sob Painéis Fotovoltaicos 🌡️ Temperatura Máxima do Solo Extrema (até 60°C no verão) Redução de 2°C a 4°C no pico diurno 💧 Taxa de Evaporação da Água Altíssima (perda imediata da chuva) Redução de 20% a 30% na perda hídrica 🌬️ Impacto do Vento de Superfície Erosão eólica contínua Redução de 30% a 50% na velocidade do ar 🌿 Cobertura Vegetal e Bromélias/Ervas Rara ou inexistente Regeneração de gramíneas nativas

Como a vegetação e a pecuária reagem aos painéis solares na China?

O surgimento de vegetação sob as estruturas criou um modelo que une geração de energia limpa e contenção do avanço de desertos. A retenção da água do solo permite que plantas pioneiras estabilizem os terrenos móveis de areia.

Abaixo, o documentário da emissora CGTN detalha como a elevação dos painéis solares permitiu o pastoreio de ovelhas e a recuperação do ecossistema no parque solar de Qinghai:

Abaixo, um vídeo do canal CGTN que aprofunda o tema:

Quais normas técnicas regem a instalação de usinas solares em áreas desérticas?

Grandes projetos de engenharia em áreas de vento severo exigem fundações profundas dimensionadas pela norma brasileira ABNT NBR 16690 para instalações elétricas fotovoltaicas e diretrizes da IEC 61215 para resistência mecânica de módulos. Para resistir à força das tempestades de areia, as estruturas metálicas seguem parâmetros da norma americana ASCE 7, garantindo que as sapatas de concreto suportem cargas de arrasto e ventos superiores a 120 km/h.

Engenheiros civis aplicam essas especificações para evitar que a movimentação do solo cause recalques diferenciais nas colunas de sustentação. A conformidade rigorosa com normas técnicas impede que deformações no chassi metálico quebrem as células fotovoltaicas de silício ou rompam o cabeamento de corrente contínua submerso na areia.

Estudos em Qinghai registraram diferenças de temperatura superiores a 4°C em determinadas condições de primavera e verão sob estruturas fotovoltaicas — Créditos: Imagem gerada por IA

Quando é necessário contratar um engenheiro especialista em geotecnia e energia solar?

A instalação de parques solares de médio e grande porte em terrenos arenosos ou suscetíveis à erosão exige consultoria de um engenheiro geotécnico e de um engenheiro especialista em sistemas fotovoltaicos. O profissional analisa o ensaio de sondagem de solo (SPT), determina a profundidade de estacamento necessária e calcula a alteração no escoamento superficial da água das chuvas.

Não é um trabalho que pode ser feito sem acompanhamento técnico, pois projetos mal dimensionados sofrem com o arrancamento de estacas pelo vento ou erosão nas bases durante enxurradas locais. O parecer geotécnico garante a estabilidade das mesas metálicas e a segurança operacional do sistema por mais de 25 anos.