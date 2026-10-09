Por que um oleoduto gigantesco atravessa o Alasca suspenso em vez de ficar enterrado como tantos outros? No Trans-Alaska Pipeline System, grande parte do tubo foi elevada para impedir que o calor do petróleo descongele permafrost instável, comprometa o apoio do solo e desalinhe a estrutura pela rota.

Por que esse oleoduto não pôde ser enterrado em todo o Alasca?

O Trans-Alaska Pipeline System liga a região de Prudhoe Bay ao terminal de Valdez e percorre cerca de 1.288 quilômetros. Ao longo desse trajeto, o projeto encontra montanhas, rios, zonas sísmicas e extensas áreas onde o subsolo permanece congelado por longos períodos.

Esse solo congelado, chamado permafrost, não se comporta como uma fundação comum quando recebe calor. Se o gelo existente no terreno derrete, o volume e a resistência do solo podem mudar. Para um tubo longo e pesado, pequenas deformações repetidas ao longo da rota criariam esforços difíceis de controlar.

Por que mais da metade do oleoduto do Alasca fica suspensa

O que o permafrost muda quando o tubo transporta petróleo quente?

Uma análise técnica federal registra que cerca de 420 das 800 milhas do sistema são elevadas. O motivo central é evitar que o calor transmitido pelo tubo provoque degelo no permafrost instável e reduza a capacidade do terreno de sustentar a infraestrutura.

Esse processo de degelo pode gerar recalques diferentes de um ponto para outro. Em vez de o chão baixar de maneira uniforme, trechos podem ceder mais do que outros. Uma linha enterrada passaria então a acompanhar essas deformações, acumulando flexões e tensões onde o solo perdeu estabilidade.

Como os suportes ajudam a manter o chão congelado?

Nas áreas críticas, o tubo repousa sobre suportes verticais cravados no terreno. Um guia geológico do Alasca descreve 78 mil membros verticais de suporte ao longo do sistema e mais de 120 mil tubos térmicos associados aos pontos que precisam manter o solo congelado.

Esses tubos térmicos funcionam passivamente. Quando o ar fica mais frio do que o terreno, o sistema transfere calor do subsolo para cima e ajuda a conservar a região ao redor das fundações em estado congelado. Não é refrigeração elétrica contínua, mas uma troca térmica aproveitando o inverno do Alasca.

Por que mais da metade do oleoduto do Alasca fica suspensa

Por que o traçado elevado também aparece em zigue-zague?

Suspender a estrutura resolve apenas parte do problema. O aço também expande e contrai com a temperatura, e o Alasca inclui áreas sísmicas. Por isso, longos trechos elevados usam mudanças suaves de direção e apoios que permitem movimentos controlados, em vez de prender rigidamente toda a tubulação em linha reta.

O conjunto combina várias soluções:

Elevação: afasta o tubo quente do permafrost vulnerável ao degelo.

afasta o tubo quente do permafrost vulnerável ao degelo. Suportes verticais: transferem a carga para pontos preparados do terreno.

transferem a carga para pontos preparados do terreno. Tubos térmicos: retiram calor do solo quando as condições externas permitem.

retiram calor do solo quando as condições externas permitem. Traçado em zigue-zague: cria espaço para dilatação térmica e movimentos laterais controlados.

cria espaço para dilatação térmica e movimentos laterais controlados. Apoios deslizantes: reduzem concentrações de esforço quando a linha precisa se movimentar.

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O que essa solução revela sobre construir em solo permanentemente congelado?

O ponto central é que a estrutura depende de preservar a própria fundação natural. Enterrar o tubo aproximaria a fonte de calor do gelo que dá consistência ao terreno. Elevar a linha separa esses elementos e facilita acompanhar mudanças ao longo do percurso.

Mais da metade do traçado suspenso mostra como a engenharia precisa se adaptar ao ambiente. No Alasca, manter o solo congelado e os movimentos controlados foi tão importante quanto transportar petróleo. O resultado é uma infraestrutura em que suportes, térmica e geometria trabalham juntos para preservar estabilidade durante décadas.