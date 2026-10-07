Resumo executivo 🚰 O que é a obra? Modernização da Barragem de Pau dos Ferros para integrar o fluxo do Ramal do Apodi no Rio Grande do Norte. ⚙️ Como funciona a vazão? Duas válvulas dispersoras reduzem a pressão da água e regulam até 50 m³/s de vazão total. 📊 Qual o estágio da intervenção? Os serviços atingiram cerca de 80% de execução física no segundo semestre de 2026. 🛡️ Por que é vital? Dissipa a força do jato d’água e evita desgaste erosivo na base da barragem de concreto.

A adaptação do reservatório potiguar entra na fase final para receber as águas da transposição do Rio São Francisco com segurança hidráulica. A Barragem de Pau dos Ferros passa por adequações estruturais para operar como ponto estratégico do Projeto de Integração do Rio São Francisco no Alto Oeste potiguar. A intervenção garante a chegada segura da água transposta sem comprometer a estabilidade do reservatório.

Por que a barragem precisa de válvulas dispersoras para receber a água?

Imagine abrir uma torneira com pressão extrema diretamente sobre o solo de um jardim. O jato concentrado escava a terra em poucos segundos. Quando a água de um grande canal entra em uma barragem, a força do fluxo provoca um efeito semelhante na estrutura.

Para controlar esse impacto, os engenheiros utilizam válvulas dispersoras. Elas abrem o fluxo em formato de cone e misturam ar ao jato. Isso quebra a energia cinética do líquido antes de alcançar o leito do reservatório.

Cada unidade foi dimensionada para operar com vazões de até 25 m³/s, somando 50 m³/s no conjunto — Créditos: Imagem gerada por IA

Quais são as especificações técnicas e capacidades das novas estruturas?

As obras coordenadas pelo Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional (MIDR) preparam o reservatório para receber vazões contínuas do Ramal do Apodi. Os parâmetros de engenharia garantem o controle preciso do volume.

Capacidade total de liberação do sistema: operação simultânea dimensionada para atingir vazão máxima de 50 metros cúbicos por segundo.

Válvulas dispersoras mecânicas: duas unidades independentes instaladas com capacidade de 25 m³/s cada.

duas unidades independentes instaladas com capacidade de 25 m³/s cada. Estágio das obras: intervenção física com cerca de 80% de conclusão registrada em setembro de 2026.

intervenção física com cerca de 80% de conclusão registrada em setembro de 2026. Infraestrutura conectada: integração direta com o trecho final do Ramal do Apodi do PISF.

integração direta com o trecho final do Ramal do Apodi do PISF. Controle de cavitação: tubulações internas em aço com revestimento resistente à alta pressão mecânica.

Como o controle da água acontece no dia a dia da barragem?

A água vinda dos canais principais entra na tomada d’água sob forte pressão hidráulica. Os operadores do reservatório regulam a abertura mecânica dos cones das válvulas conforme a necessidade da região.

Esse ajuste modifica a área de passagem e pulveriza a água em névoa aerada. Assim, o fluxo perde velocidade e segue suavemente em direção à Barragem de Santa Cruz sem provocar erosão no jusante.

Característica Comporta Convencional Válvula Dispersora PISF ⚙️ Mecanismo de descarga Abertura plana por içamento Regulagem cônica com aeração do jato 💧 Capacidade regulada Vazão variável com risco de turbulência 25 m³/s por peça (50 m³/s no conjunto) 🛡️ Proteção de jusante Exige bacia de dissipação robusta Dissipa energia na própria saída do tubo

Onde acompanhar o avanço das obras nas barragens do RN?

O acompanhamento técnico das intervenções revela a rotina de montagem das estruturas metálicas pesadas no sertão potiguar. A movimentação de blocos de apoio exige guindastes de grande porte.

Abaixo, um vídeo do canal TV Chico Cobra d’Água que registra os serviços na estrutura:

Quais normas e padrões garantem a segurança de grandes reservatórios?

Projetos de adaptação em barragens seguem as exigências da norma ABNT NBR 13028 e os critérios rígidos da Política Nacional de Segurança de Barragens (Lei 12.334).

Essas regras estipulam margens de segurança para suportar variações de pressão e evitam o desgaste prematuro de comportas e tubulações de descargas de fundo.

A modernização prepara o reservatório para integrar a operação do Ramal do Apodi e controlar as grandes vazões associadas ao sistema — Créditos: Imagem gerada por IA

Quando é necessário consultar um engenheiro hidráulico especialista?

Projetos que envolvem controle de grandes volumes de água demandam a orientação técnica direta de um engenheiro hidráulico ou engenheiro geotécnico qualificado.

O dimensionamento correto de válvulas e estruturas de contenção previne falhas graves por cavitação e garante a durabilidade das obras públicas.