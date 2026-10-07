A adaptação do reservatório potiguar entra na fase final para receber as águas da transposição do Rio São Francisco com segurança hidráulica. A Barragem de Pau dos Ferros passa por adequações estruturais para operar como ponto estratégico do Projeto de Integração do Rio São Francisco no Alto Oeste potiguar. A intervenção garante a chegada segura da água transposta sem comprometer a estabilidade do reservatório.
Por que a barragem precisa de válvulas dispersoras para receber a água?
Imagine abrir uma torneira com pressão extrema diretamente sobre o solo de um jardim. O jato concentrado escava a terra em poucos segundos. Quando a água de um grande canal entra em uma barragem, a força do fluxo provoca um efeito semelhante na estrutura.
Para controlar esse impacto, os engenheiros utilizam válvulas dispersoras. Elas abrem o fluxo em formato de cone e misturam ar ao jato. Isso quebra a energia cinética do líquido antes de alcançar o leito do reservatório.
Quais são as especificações técnicas e capacidades das novas estruturas?
As obras coordenadas pelo Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional (MIDR) preparam o reservatório para receber vazões contínuas do Ramal do Apodi. Os parâmetros de engenharia garantem o controle preciso do volume.
Capacidade total de liberação do sistema: operação simultânea dimensionada para atingir vazão máxima de 50 metros cúbicos por segundo.
- Válvulas dispersoras mecânicas: duas unidades independentes instaladas com capacidade de 25 m³/s cada.
- Estágio das obras: intervenção física com cerca de 80% de conclusão registrada em setembro de 2026.
- Infraestrutura conectada: integração direta com o trecho final do Ramal do Apodi do PISF.
- Controle de cavitação: tubulações internas em aço com revestimento resistente à alta pressão mecânica.
Como o controle da água acontece no dia a dia da barragem?
A água vinda dos canais principais entra na tomada d’água sob forte pressão hidráulica. Os operadores do reservatório regulam a abertura mecânica dos cones das válvulas conforme a necessidade da região.
Esse ajuste modifica a área de passagem e pulveriza a água em névoa aerada. Assim, o fluxo perde velocidade e segue suavemente em direção à Barragem de Santa Cruz sem provocar erosão no jusante.
Onde acompanhar o avanço das obras nas barragens do RN?
O acompanhamento técnico das intervenções revela a rotina de montagem das estruturas metálicas pesadas no sertão potiguar. A movimentação de blocos de apoio exige guindastes de grande porte.
Abaixo, um vídeo do canal TV Chico Cobra d’Água que registra os serviços na estrutura:
Quais normas e padrões garantem a segurança de grandes reservatórios?
Projetos de adaptação em barragens seguem as exigências da norma ABNT NBR 13028 e os critérios rígidos da Política Nacional de Segurança de Barragens (Lei 12.334).
Essas regras estipulam margens de segurança para suportar variações de pressão e evitam o desgaste prematuro de comportas e tubulações de descargas de fundo.
Quando é necessário consultar um engenheiro hidráulico especialista?
Projetos que envolvem controle de grandes volumes de água demandam a orientação técnica direta de um engenheiro hidráulico ou engenheiro geotécnico qualificado.
O dimensionamento correto de válvulas e estruturas de contenção previne falhas graves por cavitação e garante a durabilidade das obras públicas.
Contexto importante: Este artigo é informativo. Para projetos hidráulicos e de contenção, recomenda-se a avaliação técnica de um engenheiro hidráulico ou engenheiro geotécnico, especialmente em cenários com risco de erosão, alta pressão d’água ou comprometimento estrutural.