Renda com pós é 44% maior, mostra pesquisa; entenda o que pesa no salário

Quem faz pós-graduação ganha mais? Na média, sim. Profissionais com especialização ou MBA declararam renda mensal de R$ 6.684, enquanto quem tinha só a graduação ficou em R$ 4.630. Entre mestres, doutores e pós-doutores, a média chega a R$ 9.262.

Os números são da 5ª Pesquisa de Empregabilidade do Instituto Semesp , que ouviu 4.106 egressos de 200 instituições e 134 cursos entre julho e agosto de 2026. A diferença entre graduados e especialistas fica perto de 44%. Para Ariana Ramos, diretora de pós-graduação do IPOG (Instituto de Pós-graduação e Graduação) , que completa 25 anos e já formou mais de 350 mil alunos, o dado é positivo, mas precisa ser lido com calma.

Média não é promessa

A pesquisa coloca lado a lado pessoas em fases bem diferentes da vida profissional. Idade, tempo de experiência, profissão, setor e cargo também mexem no contracheque. Ou seja, o levantamento mostra que estudar mais e ganhar mais andam juntos, mas não garante que uma especialização, sozinha, traga o mesmo aumento para todo mundo.

“A especialização pode ampliar a perspectiva de crescimento salarial porque prepara o profissional para assumir desafios mais complexos e gerar mais valor. Mas o diploma, por si só, não garante um aumento. O que faz diferença é conseguir aplicar o conhecimento, resolver problemas e trazer resultados”, afirma Ariana.

Faça a conta da sua profissão

Em vez de olhar só a média geral, o ideal é pensar na própria carreira. Uma dica prática: separe as vagas que você gostaria de ocupar nos próximos anos e veja se a especialização aparece como exigência, como diferencial ou se nem é mencionada. Repare também nos conhecimentos pedidos e no caminho que fizeram as pessoas que já estão nesses cargos.

Outro dado da mesma pesquisa ajuda a entender o cenário. Entre os entrevistados, 42,8% apontaram a falta de experiência como a principal dificuldade para conseguir trabalho remunerado. “Muitos jovens entram no mercado depois de ouvir que o diploma abriria portas e descobrem que também lhes são cobradas experiência, repertório e capacidade de entregar resultados”, comenta Ariana.

Antes de se inscrever

Além do salário, vale checar a qualidade do curso: quem são os professores, que experiência eles têm na área, quais atividades práticas fazem parte do programa e como será o acompanhamento acadêmico. Nome do curso e carga horária, sozinhos, dizem pouco.

Também ajuda entender se a pós é mesmo o que falta naquele momento. Ariana sugere algumas perguntas: “Estou desenvolvendo competências para o próximo passo? As pessoas conhecem minhas entregas? Existe oportunidade de progressão onde estou?”. Em alguns casos, a resposta é aprender algo novo; em outros, conversar sobre crescimento na empresa ou buscar um lugar onde suas habilidades tenham mais espaço.

O que faz o salário subir

Na hora de pedir aumento ou promoção, o que mais pesa é mostrar o que mudou no trabalho depois do curso. Por isso, formações que permitem aplicar o conteúdo enquanto as aulas acontecem tendem a dar mais argumentos ao profissional. “O conhecimento adquirido na pós pode ajudar a aumentar as vendas, desenvolver um produto ou serviço, melhorar a satisfação dos clientes, reduzir custos ou diminuir o tempo de um processo. É essa aplicação prática, com impacto no negócio, que fortalece a negociação de salário ou de promoção”, explica.