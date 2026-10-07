Ao realizar a lavagem de roupas na lavanderia, você nota o surgimento contínuo de poças d’água no piso ou escorrimento pelas laterais do gabinete? O perfil de borracha responsável por selar a junção entre o tampão superior e a cuba do tanque plástico perde a flexibilidade com o tempo, trincando e permitindo o gotejamento constante durante o uso.

Por que a borracha de vedação do tanque plástico resseca?

Os tanques de lavar roupa moldados em polipropileno ou polietileno utilizam uma gaxeta elastomérica no ponto de união das peças para conter a coluna de água sob pressão e agitação. Esse anel vedante fica exposto ao contato contínuo com sabão em pó, alvejantes clorados e amaciantes químicos.

Com a ação combinada dos produtos de limpeza pesada, variações de temperatura da água e raios solares em lavanderias abertas, os plastificantes do elastômero evaporam. A borracha vulcanizada perde sua resiliência elástica, torna-se rígida e desenvolve trincas microscópicas. Ao encher a cuba, a pressão da água força a passagem pelas frestas ressecadas, resultando no vazamento pelas bordas.

A melhor opção de perfil de vedação da região nacional para tanques de lavar roupa

Quais são os principais prejuízos do gotejamento constante na lavanderia?

Ignorar a folha na vedação do tanque compromete a limpeza do ambiente e acelera o desgaste de acessórios ao redor. Os fatores de risco associados ao ressecamento do perfil de vedação incluem:

Como trocar a borracha e refazer a vedação do tanque de plástico?

Substituir o perfil trincado por um modelo novo e aplicar selantes adequados garante a estanqueidade completa da estrutura.

As etapas para realizar a substituição da junta de vedação são:

Esvaziar o tanque por completo e desligar a entrada de água para trabalhar com a peça seca.

Soltar os parafusos ou presilhas plásticas que unem o tampão superior ao corpo do tanque.

Remover o perfil de borracha ressecado raspando os resíduos antigos com uma espátula de plástico.

ressecado raspando os resíduos antigos com uma espátula de plástico. Limpar o encaixe com álcool isopropílico para eliminar restos de sabão, gordura e crostas de mofo.

Instalar a nova gaxeta de EPDM ou silicone própria para o modelo do tanque, ajustando a peça sem esticar demais.

Aplicar um cordão fino de selante de Polímero MS neutro ao longo do canal para reforçar a vedação.

Recompor a tampa superior, reapertando os fixadores de forma cruzada e uniforme para distribuir a pressão.

Aguardar o tempo de cura do selante antes de encher o tanque para testar se há novos vazamentos.

Por que o uso de elastômeros adequados preserva os aparelhos?

Garantir o uso de materiais de vedação resistentes à hidrólise previne reparos frequentes na lavanderia. O controle de qualidade de componentes plásticos e elastoméricos é acompanhado pelo Inmetro, enquanto as normas de especificação de borracha vulcanizada e conexões prediais são registradas pela Associação Brasileira de Normas Técnicas.

A substituição por perfis em EPDM (Borracha de Etileno-Propileno-Dieno) oferece elevada resistência ao ataque químico de alvejantes e detergentes. Quando a gaxeta é montada com aperto correto, o tanque plástico suporta a movimentação de roupas sem gotejar.

A melhor opção de perfil de vedação da região nacional para tanques de lavar roupa

Como comparar as opções de vedação para tanques de lavar roupa?

Conhecer o comportamento de cada insumo ajuda a selecionar a solução com a maior durabilidade para o ambiente. A tabela abaixo detalha as propriedades dos principais métodos de vedação para tanques:

Tipo de material vedante Resistência a químicos e torção Recomendação para tanques plásticos Borracha Comum de PVC Perfil econômico não vulcanizado Resseca rapidamente sob cloro e sabão em pó Contraindicado para uso contínuo Perfil de Borracha EPDM Elastômero de alta tecnologia industrial Elevada flexibilidade e resistente a alvejantes Ideal para tanques e lavanderias Gaxeta de Silicone Moldada Anel sintético de alta elasticidade Imune a bolor e excelente estabilidade em água quente Excelente desempenho e durabilidade

Como manter a lavanderia seca e conservada?

Para prolongar a vida útil das vedações do tanque, enxágue o sabão e o cloro acumulados nas bordas do tampão ao finalizar a lavagem de roupas. Evite deixar água sanitária concentrada parada na junção do tanque por longos períodos.

Realizar a troca periódica do perfil de borracha e manter os encaixes do tanque limpos garante um manuseio seguro, protegendo seu imóvel contra gotejamentos e infiltrações.