Ao realizar a lavagem de roupas na lavanderia, você nota o surgimento contínuo de poças d’água no piso ou escorrimento pelas laterais do gabinete? O perfil de borracha responsável por selar a junção entre o tampão superior e a cuba do tanque plástico perde a flexibilidade com o tempo, trincando e permitindo o gotejamento constante durante o uso.
Por que a borracha de vedação do tanque plástico resseca?
Os tanques de lavar roupa moldados em polipropileno ou polietileno utilizam uma gaxeta elastomérica no ponto de união das peças para conter a coluna de água sob pressão e agitação. Esse anel vedante fica exposto ao contato contínuo com sabão em pó, alvejantes clorados e amaciantes químicos.
Com a ação combinada dos produtos de limpeza pesada, variações de temperatura da água e raios solares em lavanderias abertas, os plastificantes do elastômero evaporam. A borracha vulcanizada perde sua resiliência elástica, torna-se rígida e desenvolve trincas microscópicas. Ao encher a cuba, a pressão da água força a passagem pelas frestas ressecadas, resultando no vazamento pelas bordas.
Quais são os principais prejuízos do gotejamento constante na lavanderia?
Ignorar a folha na vedação do tanque compromete a limpeza do ambiente e acelera o desgaste de acessórios ao redor. Os fatores de risco associados ao ressecamento do perfil de vedação incluem:
Como trocar a borracha e refazer a vedação do tanque de plástico?
Substituir o perfil trincado por um modelo novo e aplicar selantes adequados garante a estanqueidade completa da estrutura.
As etapas para realizar a substituição da junta de vedação são:
- Esvaziar o tanque por completo e desligar a entrada de água para trabalhar com a peça seca.
- Soltar os parafusos ou presilhas plásticas que unem o tampão superior ao corpo do tanque.
- Remover o perfil de borracha ressecado raspando os resíduos antigos com uma espátula de plástico.
- Limpar o encaixe com álcool isopropílico para eliminar restos de sabão, gordura e crostas de mofo.
- Instalar a nova gaxeta de EPDM ou silicone própria para o modelo do tanque, ajustando a peça sem esticar demais.
- Aplicar um cordão fino de selante de Polímero MS neutro ao longo do canal para reforçar a vedação.
- Recompor a tampa superior, reapertando os fixadores de forma cruzada e uniforme para distribuir a pressão.
- Aguardar o tempo de cura do selante antes de encher o tanque para testar se há novos vazamentos.
Por que o uso de elastômeros adequados preserva os aparelhos?
Garantir o uso de materiais de vedação resistentes à hidrólise previne reparos frequentes na lavanderia. O controle de qualidade de componentes plásticos e elastoméricos é acompanhado pelo Inmetro, enquanto as normas de especificação de borracha vulcanizada e conexões prediais são registradas pela Associação Brasileira de Normas Técnicas.
A substituição por perfis em EPDM (Borracha de Etileno-Propileno-Dieno) oferece elevada resistência ao ataque químico de alvejantes e detergentes. Quando a gaxeta é montada com aperto correto, o tanque plástico suporta a movimentação de roupas sem gotejar.
Como comparar as opções de vedação para tanques de lavar roupa?
Conhecer o comportamento de cada insumo ajuda a selecionar a solução com a maior durabilidade para o ambiente. A tabela abaixo detalha as propriedades dos principais métodos de vedação para tanques:
|Tipo de material vedante
|Resistência a químicos e torção
|Recomendação para tanques plásticos
|Borracha Comum de PVC Perfil econômico não vulcanizado
|Resseca rapidamente sob cloro e sabão em pó
|Contraindicado para uso contínuo
|Perfil de Borracha EPDM Elastômero de alta tecnologia industrial
|Elevada flexibilidade e resistente a alvejantes
|Ideal para tanques e lavanderias
|Gaxeta de Silicone Moldada Anel sintético de alta elasticidade
|Imune a bolor e excelente estabilidade em água quente
|Excelente desempenho e durabilidade
Como manter a lavanderia seca e conservada?
Para prolongar a vida útil das vedações do tanque, enxágue o sabão e o cloro acumulados nas bordas do tampão ao finalizar a lavagem de roupas. Evite deixar água sanitária concentrada parada na junção do tanque por longos períodos.
Realizar a troca periódica do perfil de borracha e manter os encaixes do tanque limpos garante um manuseio seguro, protegendo seu imóvel contra gotejamentos e infiltrações.