Localizada no rio Vakhsh, no Tajiquistão, a usina hidrelétrica de Rogun reescreve a engenharia de barragens ao combinar um núcleo impermeável de argila com um volume colossal de rochas em uma região de alta atividade sísmica.
Como uma montanha de rocha e argila consegue segurar bilhões de litros de água?
Quando pensamos em uma grande usina, é comum imaginar um parede retilíneo de concreto. Contudo, em vales sujeitos a fortes abalos sísmicos, o concreto rígido pode sofrer fissuras com a movimentação tectônica. A engenharia optou por uma barragem de aterro zonado, que funciona como uma montanha artificial flexível.
A estrutura utiliza espessas camadas de rocha nas faces externas para dar peso por gravidade, enquanto o centro abriga um núcleo de argila compactada. A argila atua como uma vedação impermeável sob alta pressão hidráulica. Assim, o maciço absorve tremores sem perder a estabilidade nem permitir o escoamento de água.
Quais são as especificações técnicas da barragem de Rogun?
Para construir a barreira mais alta do planeta, o consórcio liderado pela empresa Webuild coordena um sistema complexo de escavação e aterro na Ásia Central. Os parâmetros do projeto garantem a retenção de um reservatório projetado com 13,3 quilômetros cúbicos de água.
Altura total de projeto: atingirá 335 metros de altura quando finalizada, superando os 305 metros da usina de Jinping-I na China e tornando-se o barramento mais alto do mundo.
- Volume de material assentado: alcançou cerca de 49 milhões de m³ de rocha e terra colocados na estrutura até agosto de 2026, avançando rumo aos 74 milhões de m³ totais.
- Capacidade de geração elétrica: projetada para 3.600 MW com seis turbinas Francis de 600 MW cada, volume capaz de dobrar a produção de energia do Tajiquistão.
- Operação antecipada de turbinas: conta com duas turbinas funcionando temporariamente em cota mais baixa desde as etapas iniciais de enchimento, gerando eletricidade enquanto o maciço sobe.
- Rede de túneis subterrâneos: soma mais de 75 quilômetros de escavações em rocha para desvio do rio, vertedouros de emergência e montagem das cavernas de máquinas.
Como funciona a logística de transporte e compactação do aterro na prática?
Transportar milhões de toneladas de fragmentos rochosos em um vale estreito inviabiliza o uso exclusivo de caminhões. A equipe de engenharia instalou um sistema de esteiras rolantes suspensas por cabos de aço, conhecidas como Flying Belt, que movem o material das jazidas superiores até a crista da obra.
Ao chegar ao topo do aterro, tratores e rolos compactadores vibratórios espalham a rocha em camadas de espessura rigorosamente medida. Na parte central, a argila passa por controle de umidade antes da compactação, garantindo densidade ideal para evitar o assentamento irregular da estrutura.
Como a engenharia está erguendo a barragem mais alta do mundo no rio Vakhsh?
Visualizar o canteiro de obras de Rogun ajuda a compreender o desafio de escavar cavernas gigantescas na rocha e operar esteiras suspensas em vales profundos. As imagens aéreas revelam a rotina de milhares de operários e máquinas pesadas trabalhando na calha do rio.
O documentário técnico detalha os métodos construtivos empregados na montagem do maciço de aterro e na perfuração do complexo subterrâneo de usinas. Acompanhar essas etapas mostra como o planejamento logístico e a contenção hidráulica garantem a segurança do projeto.
Abaixo, um vídeo do canal BeyondTheBuild que aprofunda o tema:
Quais normas técnicas internacionais regem o projeto de grandes hidrelétricas?
O projeto de Rogun segue os critérios da Comissão Internacional de Grandes Barragens (ICOLD / CIGB), além dos parâmetros do Eurocode para verificação de estabilidade geotécnica em zonas de alta atividade sísmica. Essas normas exigem que o maciço suporte o Sismo Máximo Credível sem sofrer colapso.
Atender a essas diretrizes internacionais obriga a realização de ensaios contínuos de percolação de água e modelos computadorizados de dissipação de energia nos vertedouros. Assim, os engenheiros asseguram a integridade operacional da usina durante toda a sua vida útil estimada em mais de um século.
Quando é necessário contratar um especialista em engenharia geotécnica?
Sempre que um projeto envolve movimentação de grandes volumes de solo, cortes em encostas ou barramento de fluxos d’água, a consultoria de um engenheiro geotécnico ou engenheiro de barragens é obrigatória. Esses profissionais analisam a capacidade de suporte do terreno e definem a drenagem adequada.
Intervenções em terrenos instáveis realizadas sem dimensionamento técnico frequentemente causam deslizamentos, erosão profunda e contaminação de lençóis freáticos. Apenas um projeto assinado por um especialista garante conformidade com as normas regulatórias do Crea e a segurança das comunidades vizinhas.
Contexto importante: Este artigo é informativo. Para projetos de contenção e obras hidráulicas locais, recomenda-se a avaliação direta de um engenheiro geotécnico ou engenheiro hidráulico, especialmente em cenários com risco de deslizamento de terra, infiltração e comprometimento estrutural.