Resumo executivo ⛰️ Barragem de aterro zonado Estrutura maciça de rocha compactada com centro de argila projetada para conter a força do rio Vakhsh sem trincar durante terremotos. 📊 49 milhões de m³ instalados Marco construtivo atingido em agosto de 2026 pelo consórcio Webuild no alteamento contínuo da crista do maciço. ⚡ Potência total de 3.600 MW Geração dividida em seis turbinas Francis de 600 MW, com duas unidades operando em cota intermediária. 🏗️ Sistema de esteiras suspensas Tecnologia Flying Belt para transporte contínuo de rochas por cabos no vale montanhoso.

Localizada no rio Vakhsh, no Tajiquistão, a usina hidrelétrica de Rogun reescreve a engenharia de barragens ao combinar um núcleo impermeável de argila com um volume colossal de rochas em uma região de alta atividade sísmica.

Como uma montanha de rocha e argila consegue segurar bilhões de litros de água?

Quando pensamos em uma grande usina, é comum imaginar um parede retilíneo de concreto. Contudo, em vales sujeitos a fortes abalos sísmicos, o concreto rígido pode sofrer fissuras com a movimentação tectônica. A engenharia optou por uma barragem de aterro zonado, que funciona como uma montanha artificial flexível.

A estrutura utiliza espessas camadas de rocha nas faces externas para dar peso por gravidade, enquanto o centro abriga um núcleo de argila compactada. A argila atua como uma vedação impermeável sob alta pressão hidráulica. Assim, o maciço absorve tremores sem perder a estabilidade nem permitir o escoamento de água.

Rogun utiliza um maciço de aterro zonado, com grandes volumes de rocha e um núcleo de argila responsável pela função impermeável — Créditos: Imagem gerada por IA

Quais são as especificações técnicas da barragem de Rogun?

Para construir a barreira mais alta do planeta, o consórcio liderado pela empresa Webuild coordena um sistema complexo de escavação e aterro na Ásia Central. Os parâmetros do projeto garantem a retenção de um reservatório projetado com 13,3 quilômetros cúbicos de água.

Altura total de projeto: atingirá 335 metros de altura quando finalizada, superando os 305 metros da usina de Jinping-I na China e tornando-se o barramento mais alto do mundo.

Volume de material assentado: alcançou cerca de 49 milhões de m³ de rocha e terra colocados na estrutura até agosto de 2026, avançando rumo aos 74 milhões de m³ totais.

alcançou cerca de 49 milhões de m³ de rocha e terra colocados na estrutura até agosto de 2026, avançando rumo aos 74 milhões de m³ totais. Capacidade de geração elétrica: projetada para 3.600 MW com seis turbinas Francis de 600 MW cada, volume capaz de dobrar a produção de energia do Tajiquistão.

projetada para 3.600 MW com seis turbinas de 600 MW cada, volume capaz de dobrar a produção de energia do Tajiquistão. Operação antecipada de turbinas: conta com duas turbinas funcionando temporariamente em cota mais baixa desde as etapas iniciais de enchimento, gerando eletricidade enquanto o maciço sobe.

conta com duas turbinas funcionando temporariamente em cota mais baixa desde as etapas iniciais de enchimento, gerando eletricidade enquanto o maciço sobe. Rede de túneis subterrâneos: soma mais de 75 quilômetros de escavações em rocha para desvio do rio, vertedouros de emergência e montagem das cavernas de máquinas.

Como funciona a logística de transporte e compactação do aterro na prática?

Transportar milhões de toneladas de fragmentos rochosos em um vale estreito inviabiliza o uso exclusivo de caminhões. A equipe de engenharia instalou um sistema de esteiras rolantes suspensas por cabos de aço, conhecidas como Flying Belt, que movem o material das jazidas superiores até a crista da obra.

Ao chegar ao topo do aterro, tratores e rolos compactadores vibratórios espalham a rocha em camadas de espessura rigorosamente medida. Na parte central, a argila passa por controle de umidade antes da compactação, garantindo densidade ideal para evitar o assentamento irregular da estrutura.

Métrica de engenharia Estágio em agosto de 2026 Meta final do projeto 📏 Altura do maciço Cota intermediária de alteamento 335 metros (recorde mundial) 🪨 Volume de aterro depositado 49 milhões de m³ instalados 74 a 80 milhões de m³ totais ⚡ Unidades geradoras 2 turbinas em operação temporária 6 turbinas Francis (3.600 MW) 💧 Reservatório acumulado Enchimento controlado em nível seguro 13,3 bilhões de m³ de água

Como a engenharia está erguendo a barragem mais alta do mundo no rio Vakhsh?

Visualizar o canteiro de obras de Rogun ajuda a compreender o desafio de escavar cavernas gigantescas na rocha e operar esteiras suspensas em vales profundos. As imagens aéreas revelam a rotina de milhares de operários e máquinas pesadas trabalhando na calha do rio.

O documentário técnico detalha os métodos construtivos empregados na montagem do maciço de aterro e na perfuração do complexo subterrâneo de usinas. Acompanhar essas etapas mostra como o planejamento logístico e a contenção hidráulica garantem a segurança do projeto.

Abaixo, um vídeo do canal BeyondTheBuild que aprofunda o tema:

Quais normas técnicas internacionais regem o projeto de grandes hidrelétricas?

O projeto de Rogun segue os critérios da Comissão Internacional de Grandes Barragens (ICOLD / CIGB), além dos parâmetros do Eurocode para verificação de estabilidade geotécnica em zonas de alta atividade sísmica. Essas normas exigem que o maciço suporte o Sismo Máximo Credível sem sofrer colapso.

Atender a essas diretrizes internacionais obriga a realização de ensaios contínuos de percolação de água e modelos computadorizados de dissipação de energia nos vertedouros. Assim, os engenheiros asseguram a integridade operacional da usina durante toda a sua vida útil estimada em mais de um século.

A construção depende de transporte contínuo, espalhamento e compactação de enormes volumes de rocha e terra no vale montanhoso — Créditos: Imagem gerada por IA

Quando é necessário contratar um especialista em engenharia geotécnica?

Sempre que um projeto envolve movimentação de grandes volumes de solo, cortes em encostas ou barramento de fluxos d’água, a consultoria de um engenheiro geotécnico ou engenheiro de barragens é obrigatória. Esses profissionais analisam a capacidade de suporte do terreno e definem a drenagem adequada.

Intervenções em terrenos instáveis realizadas sem dimensionamento técnico frequentemente causam deslizamentos, erosão profunda e contaminação de lençóis freáticos. Apenas um projeto assinado por um especialista garante conformidade com as normas regulatórias do Crea e a segurança das comunidades vizinhas.