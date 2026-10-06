Ao reformar ou decorar o banheiro, a cuba de apoio é uma das escolhas mais populares pela elegância e destaque que proporciona sobre a bancada. No entanto, o acabamento de silicone aplicado ao redor da base da cuba de apoio do banheiro pode perder a vedação com o peso do uso diário, permitindo infiltrações silenciosas para o móvel e comprometendo a estrutura do armário.

Por que o silicone na base da cuba cede com o tempo?

Diferente das cubas de embutir ou sobrepor que possuem abas largas assentadas sobre a bancada, a cuba de apoio fica totalmente sobreposta, com uma área de contato reduzida na base. O selante de silicone (geralmente acético ou neutro) atua simultaneamente como vedante e fixador contra o tampo de pedra, madeira ou porcelanato.

O acúmulo de forças exercidas no uso diário causa microdeslocamentos constantes na cuba. Apoiar as mãos na borda ao lavar o rosto, exercer pressão excessiva ao acionar a torneira ou o peso da cuba cheia de água tensionam a película de silicone. Com a repetição dessas cargas mecânicas e a exposição à umidade e sabão, o polímero sofre estresse elétrico e mecânico, trincando ou descolando da superfície lisa da louça e da pedra.

Você sabe por que o selante na base da cuba de apoio trinca com o uso diário e estraga o móvel de MDF? Veja o segredo definitivo para a troca

Quais são os riscos da infiltração d’água no armário inferior?

Quando a junta de silicone perde a estanqueidade, a água que espirra na bancada escorre pela base da cuba e se infiltra pela fresta imperceptível, atingindo diretamente o interior do móvel.

Os três principais danos provocados pelo vazamento na base da cuba são:

Como remover o silicone antigo e refazer a vedação corretamente?

Para garantir que a nova vedação dure por anos e suporte os esforços do uso diário, o processo de manutenção deve incluir a limpeza profunda de resíduos antigos e a escolha do selante apropriado.

Siga o passo a passo para refazer o acabamento de vedação da cuba de apoio:

Desconecte o sifão e a válvula de escoamento sob a bancada para liberar a cuba.

Com o auxílio de um estilete ou espátula plástica, remova todo o cordão de silicone antigo impregnado na louça e no tampo.

Aplique removedor de silicone ou álcool isopropílico para eliminar resíduos gordurosos e poeira das superfícies.

Seque perfeitamente o tampo e a base da cuba com um pano limpo de microfibra ou secador de cabelo.

Utilize um silicone neutro com antifungo de alta performance ou híbrido de poliuretano (Fix Tudo / MS Polímero), que oferece maior elasticidade mecânica.

Aplique um cordão contínuo na base inferior da cuba e no contorno da perfuração da bancada.

Posicione a cuba sobre o tampo, fixe a válvula de escoamento firmemente para travar a peça mecanicamente e remova o excesso de silicone com o dedo umedecido em água com detergente.

Aguarde a cura total do produto por no mínimo 24 horas antes de utilizar a pia.

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Qual é o melhor tipo de selante para vedação de pias e bancadas?

A escolha entre os tipos de selantes disponíveis no mercado influencia diretamente a resistência da vedação contra o peso e os movimentos do uso diário.

Abaixo, veja a comparação técnica entre os principais produtos de vedação para banheiros:

Tipo de selante Propriedades e fixação Desempenho contra umidade Silicone Acético Comum Uso geral para vedações leves Baixa aderência e pouca flexibilidade mecânica Apenas vedação simples Silicone Neutro Antifungo Ideal para louças, pedras e espelhos Boa elasticidade e proteção contra bolor esbranquiçado Boa resistência Polímero MS / Híbrido (Fix Tudo) Selante adesivo de alta flexibilidade Altíssima aderência mecânica e alta resistência a cargas Excelente desempenho

Como prevenir infiltrações e prolongar a vida útil do armário?

Para manter o acabamento de silicone e a bancada em perfeitas condições, evite apoiar o peso do corpo sobre as bordas da cuba e verifique periodicamente se há pontos pretos de mofo ou folgas na vedação. As especificações técnicas para louças sanitárias e vedação de superfícies seguem as normas estabelecidas pela Associação Brasileira de Normas Técnicas.

Garantir que o travamento mecânico da válvula no tampo esteja firme e aplicar o selante adequado preserva o móvel de MDF contra a umidade, mantendo seu banheiro bonito e funcional por muito mais tempo.