Resumo executivo 🌉 LIGAÇÃO INTERNACIONAL Os 13,1 km de acesso na BR-267/MS conectam o Brasil à nova ponte sobre o Rio Paraguai em Porto Murtinho. 🛣️ ENGENHARIA EM VÁRZEA O trecho conta com viaduto de 700 metros sobre área alagadiça do Pantanal e pavimento especial para carga pesada. 🚛 ALTA CAPACIDADE DE CARGA Estrutura dimensionada para suportar rodotrens e fluxo inicial projetado de até 250 caminhões por dia. ⏱️ REDUÇÃO DE TEMPO LOGÍSTICO Encurta a rota de exportação para a Ásia em até 14 dias em relação ao trajeto marítimo pelo Canal do Panamá.

Uma nova obra rodoviária de R$ 472,4 milhões na BR-267/MS está transformando a logística brasileira ao criar a ligação terrestre entre o Centro-Oeste e os portos chilenos no Oceano Pacífico.

Por que a rodovia precisa de viadutos gigantescos sobre o solo do Pantanal?

Construir uma estrada em região de várzea alagável é como apoiar um peso sobre uma esponja encharcada. Se o asfalto for assentado direto na terra mole, o peso dos rodotrens faz a pista afundar rapidamente, gerando deformaçoes na estrutura.

Para evitar o afundamento no solo argiloso, a engenharia do Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (DNIT) projeta aterros elevados e viadutos em concreto protendido apoiados em estacas profundas. Essa solução distribui o peso dos eixos pesados e mantém a pista imune às cheias sazonais do Rio Paraguai.

Parte do acesso precisa vencer áreas de várzea, onde estruturas elevadas e fundações profundas ajudam a atravessar terrenos sujeitos a cheias — Créditos: Imagem gerada por IA

Quais são as dimensões e especificações técnicas da nova rota bioceânica?

A implantação do contorno rodoviário e do acesso à fronteira reúne obras de arte especiais, pavimentação reforçada e um complexo aduaneiro unificado para organizar o fluxo de cargas do Mercosul.

Investimento total aprovado: R$ 472,4 milhões investidos pelo Governo Federal na execução do lote 1 de acesso viário na BR-267/MS.

Extensão da nova rodovia: 13,1 quilômetros de pista totalmente nova construída entre o km 678,1 e o km 691,2.

Viaduto de transposição no varjão: extensão de quase 700 metros em estrutura elevada para cruzar a área alagadiça.

Extensão da ponte internacional: 1.294 metros de comprimento total sobre o Rio Paraguai com vão central estaiado.

Centro Integrado de Controle de Fronteira: complexo de fiscalização alfandegária em cabeceira única entre Brasil e Paraguai.

Como funciona a travessia contínua de cargas entre o Brasil e os portos do Chile?

Os caminhões vindos das regiões produtoras de grãos e carnes entram no contorno de Porto Murtinho sem passar pela cidade. O tráfego segue diretamente para o posto alfandegário, onde a fiscalização integrada libera a documentação de exportação.

Em seguida, o veículo cruza o Rio Paraguai pela travessia estaiada e ingressa na Rota PY15, cruzando o Chaco paraguaio até a Argentina e os portos de Iquique e Antofagasta, no Chile. Esse fluxo contínuo reduz custos operacionais e acelera a chegada dos produtos à Ásia.

Métrica Logística Rota Tradicional (Canal do Panamá) Corredor Bioceânico (Via Porto Murtinho) 🚢 Percurso marítimo total Cerca de 22.000 km contornando a América do Sul ou cruzando o Panamá Aproximadamente 10.000 km partindo direto do Oceano Pacífico ⏱️ Tempo de transporte para a Ásia 40 a 45 dias em navios cargueiros 26 a 30 dias no trajeto combinado rodoviário e marítimo 🚛 Acesso terrestre no Brasil Longos trechos saturados até os portos de Santos ou Paranaguá Acesso expresso de 13,1 km na BR-267/MS com contorno urbano em Porto Murtinho

Como está o avanço das obras da Ponte Internacional e do seu sistema de acessos?

As equipes do consórcio construtor avançam na superestrutura do vão principal da **Ponte Internacional Bioceânica** e no içamento das vigas pré-moldadas dos viadutos de acesso nas duas margens.

A sincronização dos trabalhos entre a ponte e as obras rodoviárias do **DNIT** garante que a infraestrutura de pavimentação, drenagem e sinalização fique pronta para receber os comboios de carga pesada.

Abaixo, um vídeo do Eng. Wilson Junior (YouTube) que aprofunda o tema:

Quais normas técnicas de engenharia garantem a segurança e a durabilidade das estruturas?

O dimensionamento dos viadutos e da ponte obedece rigorosamente às diretrizes da **ABNT NBR 7187**, norma brasileira para projeto de pontes de concreto armado e protendido. O texto estabelece parâmetros contra cargas móveis extremas e impacto de barcaças no canal de navegação.

Na pavimentação do acesso, aplica-se a norma **DNIT 049/2013-ES**, utilizando concreto asfáltico usinado a quente modificado por polímeros. Esse asfalto reforçado suporta a frenagem contínua de carretas sem formar trilhos de roda ou deformações plásticas no calor da região.

O projeto cria um acesso para direcionar o tráfego pesado da BR-267 ao complexo de fronteira e à ponte internacional — Créditos: Imagem gerada por IA

Quando a presença de um engenheiro geotécnico é indispensável em obras de grande porte?

Intervenções em solos moles e fundações molhadas exigem a supervisão permanente de um **engenheiro geotécnico** e de um **engenheiro de estruturas**. Esses profissionais analisam ensaios de sondagem para determinar o comprimento e a cravação das estacas subterrâneas.

Tentar executar escavações ou aterros de grande porte sem projeto assinado por um **engenheiro civil especialista em infraestrutura viária** compromete a estabilidade da via e pode causar desmoronamentos. A análise precisa do solo garante que a rodovia suporte décadas de tráfego intenso.