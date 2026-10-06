Na hora de trocar uma torneira ou instalar um registro no banheiro e na cozinha, o uso do teflon parece uma tarefa simples. No entanto, a fita veda-rosca aplicada incorretamente ou em quantidade insuficiente em conexões de torneiras e registros gera vazamentos lentos dentro da parede, provocando infiltrações ocultas que danificam a alvenaria e o revestimento do imóvel.

Por que a fita veda-rosca falha quando aplicada do jeito errado?

A fita veda-rosca (PTFE) não funciona como uma cola, mas como um elemento deformável de preenchimento. Seu objetivo é ocupar os microespaços vazios entre os filetes da rosca macho (da torneira ou registro) e da rosca fêmea (do joelho ou conexão hidráulica na parede).

Existem dois erros principais na aplicação que comprometem a vedação:

Aplicação no sentido contrário da rosca: A fita deve ser enrolada sempre no sentido horário (no mesmo sentido do aperto do roscado). Se for aplicada no sentido anti-horário, a fita se desenrola e se amontoa na entrada da conexão conforme a peça é rosqueada, deixando os filetes internos sem vedação.

A fita deve ser enrolada sempre no sentido horário (no mesmo sentido do aperto do roscado). Se for aplicada no sentido anti-horário, a fita se desenrola e se amontoa na entrada da conexão conforme a peça é rosqueada, deixando os filetes internos sem vedação. Quantidade insuficiente de voltas: Usar poucas camadas de fita não preenche totalmente a folga mecânica entre os metais ou plásticos. A água sob pressão da rede hidráulica encontra caminhos entre os fios da rosca, gerando uma goteira lenta e contínua por trás do espelho de acabamento.

Você sabe por que a fita veda-rosca em conexões de torneiras falha com o sentido errado e estraga a alvenaria? Veja o segredo definitivo para o reparo

Quais são os perigos do vazamento lento dentro da parede?

Diferente de um cano estourado que alaga o ambiente imediatamente, o vazamento lento causado por falha na veda-rosca é silencioso e pode passar despercebido por semanas ou meses.

Os principais estragos causados por essa infiltração oculta incluem:

Como aplicar a fita veda-rosca da maneira correta?

Para garantir a estanqueidade perfeita e evitar infiltrações na alvenaria, siga o procedimento correto de instalação:

Limpe a rosca da torneira ou registro com uma escova ou pano para remover poeira, graxa ou resíduos de fita antiga.

Segure a fita com a mão direita e o acabamento rosqueável na mão esquerda.

Aplique a fita sempre no sentido horário (acompanhando o giro de aperto da peça).

(acompanhando o giro de aperto da peça). Aplique uma quantidade adequada de voltas: em média de 8 a 12 voltas para conexões plásticas e de 12 a 18 voltas para conexões metálicas em roscas de 1/2 ou 3/4 de polegada.

para conexões plásticas e de para conexões metálicas em roscas de 1/2 ou 3/4 de polegada. Puxe a fita levemente durante a aplicação para que ela molde perfeitamente o formato dos filetes.

Evite aplicar fita em excesso nas primeiras voltas da ponta para facilitar a entrada inicial no joelho de parede.

Rosqueie a peça manualmente e finalize o aperto com a chave apropriada sem aplicar força exagerada.

Caso precise voltar o giro da torneira para alinhar, remova a peça, retire a fita e aplique uma nova camada do zero.

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Comparativo de métodos e produtos de vedação roscada

Conhecer as opções disponíveis ajuda a escolher a melhor solução conforme o tipo de material da tubulação e do metal sanitário.

Veja o comparativo entre os produtos de vedação para roscas hidráulicas:

Produto de vedação Indicação de uso Praticidade e reajuste Fita Veda-Rosca (PTFE) Fita de teflon tradicional Uso geral em PVC, latão e croma Não aceita recuo/desaperto Fio Vedador para Roscas Fio multifilamento impregnado Tubulações metálicas e plásticas de alta pressão Permite ajuste e recuo parcial Trava Química Anaeróbica Resina líquida para roscas Conexões metálicas sujeitas a vibrações Cura rápida e vedação total

Como prevenir infiltrações em conexões sanitárias?

Para evitar danos estruturais causados por vazamentos ocultos, inspecione a parede ao redor de registros e torneiras nos primeiros dias após qualquer manutenção hidráulica. As normas de instalações prediais de água fria e quente e os requisitos de estanqueidade são definidos pela Associação Brasileira de Normas Técnicas.

Seguir o sentido correto de aplicação da fita veda-rosca e utilizar a quantidade adequada de voltas garante um sistema hidráulico seguro, estanque e livre de infiltrações no seu imóvel.