Você abre a tampa da máquina para lavar um lote de roupas limpas e é recebido por aquele cheiro forte de pano abafado e guarda-roupa mofado. Mesmo usando sabão cheiroso e amaciante de qualidade, as peças saem da centrifugação com um odor desagradável que parece impregnar em todos os tecidos.
Por que guardar a máquina de lavar com a tampa fechada causa mau cheiro?
Fechar a tampa da lavadora logo após o uso aprisiona o vapor e as gotas de água nas paredes do cesto. O efeito é idêntico a guardar uma toalha molhada dobrada dentro do armário: sem circulação de ar, a água estagna e começa a cheirar mal em poucas horas.
No ambiente abafado do eletrodoméstico, o vapor d’água reage com os restos de sabão em pó e amaciante não dissolvidos. Essa mistura forma um biofilme — uma camada viscosa nas tubulações invisíveis — que serve de alimento para fungos e bactérias causadores do cheiro de mofo.
Onde o mofo fica escondido dentro da máquina de lavar?
O mofo e o lodo acumulam-se principalmente nas dobras da borracha de vedação, na gaveta do dispenser e na parte inferior do cesto de inox. Segundo técnicos em higienização da Refrimaq, a água parada nas canaletas de borracha cria manchas pretas que passam despercebidas.
Além disso, o compartimento de produtos de limpeza retém crostas de amaciante espesso que escorrem pelos dutos internos. Quando o ciclo seguinte é iniciado, a água limpa passa por essa tubulação contaminada e carrega o odor de mofo de volta para os tecidos.
Como eliminar o cheiro ruim da máquina de lavar de forma simples?
A forma mais eficaz de eliminar o mau cheiro é ventilando o tambor após cada uso e fazendo uma limpeza profunda do cesto uma vez por mês. Deixar a tampa aberta por **1 a 2 horas** permite que o ar circule e seque o compartimento naturalmente.
Para desinfetar as paredes internas e dissolver a sujeira encrustada, realize um ciclo longo no nível máximo de água adicionando **500 ml de água sanitária**. O processo limpa os dutos sem danificar as vedações mecânicas.
- Retire a gaveta do dispenser e lave os compartimentos com água morna e escova macia.
- Seque as dobras da borracha de vedação com um pano limpo para remover a umidade acumulada.
- Programe um ciclo completo com água quente acima de **60 °C** se o aparelho possuir essa função.
- Mantenha a porta ou tampa entreaberta sempre que o equipamento não estiver em operação.
|Situação Observada
|Causa Provável
|Ação Recomendada
|🔒 Tampa fechada pós-lavagem
|Vapor e água retidos no cesto sem fluxo de ar
|Deixar a tampa aberta de 1 a 2 horas
|🧼 Uso excessivo de sabão/amaciante
|Película gordurosa colada nos dutos e tambor
|Reduzir dosagem e higienizar a gaveta
|🫧 Lodo preto na borracha de vedação
|Proliferação contínua de esporos de mofo
|Ciclo de autolimpeza com água sanitária
Como higienizar a máquina de lavar por dentro para acabar com o mau cheiro?
A higienização técnica interna limpa as placas de sujeira que se depositam atrás do cesto perfurado de inox. O acúmulo de gordura vegetal dos amaciantes cria uma crosta que resiste aos enxágues comuns.
Realizar a limpeza periódica do sistema de filtragem e do tambor garante roupas limpas e estende a vida útil dos componentes mecânicos. O procedimento completo utiliza apenas água e sanitizante adequado no modo de lavagem pesada.
Abaixo, um vídeo do canal Tempermaq (YouTube) que aprofunda o tema:
O que as normas técnicas e fabricantes dizem sobre a umidade na lavadora?
As diretrizes da **EPA (Agência de Proteção Ambiental)** orientam manter a umidade relativa de ambientes e recipientes abaixo de **60%** para conter a proliferação de esporos de mofo. Dentro de um cesto fechado, a umidade atinge **100%**, acelerando a proliferação de germes.
Manuais de fabricantes como Mueller, Electrolux e Brastemp recomendam explicitamente a ventilação contínua do cesto e o cumprimento rigoroso da dosagem de sabão. Usar dosagens corretas evita o acúmulo de resíduos químicos que alimentam micro-organismos.
Quando é necessário chamar um técnico em eletrodomésticos para resolver o problema?
Você deve chamar um **técnico em eletrodomésticos** quando o cheiro persistir após ciclos de autolimpeza ou se houver água parada no tambor. Água estagnada indica obstrução na **bomba de drenagem** ou na mangueira de escoamento.
O profissional qualificado fará a desmontagem mecânica do cesto e a desobstrução dos dutos com segurança. Tentar desmontar o agitador ou o painel sem treinamento técnico pode danificar a retenção de água e provocar curtos-circuitos elétricos.