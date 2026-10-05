A maior obra viária do litoral paranaense trocou filas de horas por uma travessia contínua de apenas dois minutos. A travessia entre Matinhos e Guaratuba dependeu por décadas de balsas sujeitas a filas quilométricas e custos elevados. A construção da ponte estaiada de quase R$ 400 milhões solucionou o gargalo com engenharia de alta precisão.
Por que a estrutura estaiada foi a escolha perfeita para atravessar a baía?
Se você tenta segurar uma prancha pesada esticando os braços, o peso logo derruba sua mão. Quando você prende cabos nos ombros até a ponta da prancha, o peso se distribui. Isso é a sustentação por estais.
Na Baía de Guaratuba, as fortes correntes e o tráfego de navios impediam colocar pilares próximos no canal. Os engenheiros ergueram mastros centrais que sustentam o tabuleiro por cabos de aço, deixando a rota marítima livre.
Quais são os números e materiais que sustentam a Ponte de Guaratuba?
A grandiosidade desta obra exigiu milhares de toneladas de insumos e métodos industriais de alta velocidade. Cada componente foi dimensionado para resistir ao ar salino agressivo por mais de um século.
Extensão total do tabuleiro: cerca de 1.240 metros de travessia contínua sobre a água, somando mais de 3 km de intervenção ao incluir os acessos viários.
- Trecho estaiado central: vão livre de 320 metros sustentado por cabos de aço de alta resistência mecânica.
- Vigas longarinas pré-moldadas: 160 vigas de concreto protendido instaladas nos trechos de aproximação viária.
- Aduelas em balanços sucessivos: 23 pares de blocos concretados no ar sem apoio direto no fundo da baía.
- Sistema de estais: 20 pares de cabos tensionados que transmitem as cargas do tráfego para os mastros centrais.
- Capacidade de tráfego: quatro faixas de rolamento, faixas de segurança, ciclovia e calçada para pedestres.
Como aconteceu o “beijo da ponte” para unir os dois lados da estrutura?
A ponte avançou simultaneamente a partir de duas margens opostas em direção ao centro do canal. À medida que os blocos de concreto eram moldados no ar, cabos provisórios seguravam o peso da estrutura.
Em março de 2026, os dois lados se encontraram com precisão milimétrica para a concretagem da aduela de fecho. Com a aplicação da protensão nos cabos internos, a ponte passou a funcionar como um único elemento contínuo.
Onde acompanhar o avanço e a execução técnica das obras?
Acompanhar a evolução de uma estrutura viária ajuda a compreender como os cálculos saem do papel e ganham forma. O Governo do Paraná e o DER-PR documentam os marcos da obra em vídeo.
Os registros cobrem desde a cravação das estacas marinhas profundas até a instalação dos últimos cabos de aço. As imagens revelam a precisão necessária para operar guindastes pesados sobre as águas da baía.
Abaixo, um vídeo do canal DER-PR / Cobertura Técnica da Obra que detalha as etapas de construção:
Quais normas técnicas garantem a segurança da ponte em ambiente marinho?
Projetar uma travessia sobre a água do mar exige seguir rigorosamente a norma ABNT NBR 7187 para pontes de concreto. Também se aplica a ABNT NBR 6118, que especifica o cobrimento de proteção contra a maresia.
A névoa salina transporta íons de cloro que podem corroer as armaduras internas do concreto. Por isso, a engenharia utiliza concreto de alta densidade e cabos encapsulados para assegurar durabilidade centenária.
Quando é indispensável contratar um engenheiro especialista em pontes?
Projetar pontes, viadutos ou travessias exige a atuação direta de um engenheiro calculista estrutural e de um engenheiro geotécnico. A análise do leito marinho e das sondagens do solo evita afundamentos graves.
Estruturas submetidas ao tráfego pesado e a forças de ventos não admitem improvisos. Apenas especialistas habilitados com Anotação de Responsabilidade Técnica (ART) garantem a segurança da obra.
Contexto importante: Este artigo é informativo. Para projetos estruturais de pontes, viadutos e travessias aquáticas, recomenda-se a contratação de engenheiro calculista estrutural e engenheiro geotécnico, prevenindo riscos de colapso ou degradação ambiental.