Resumo executivo 🌉 Extensão do tabuleiro São 1,24 km de ponte contínua sobre a água, somando mais de 3 km com os acessos terrestres. ⚓ Fim da dependência marítima Substituição das balsas por quatro faixas de tráfego, faixas de segurança e ciclovia dedicada. 🏗️ Tecnologia estaiada Trecho central de 320 metros suspenso por 20 pares de estais ancorados em dois mastros. 🤝 Junção das estruturas O chamado “beijo da ponte” uniu as frentes de trabalho em março de 2026 via balanços sucessivos.

A maior obra viária do litoral paranaense trocou filas de horas por uma travessia contínua de apenas dois minutos. A travessia entre Matinhos e Guaratuba dependeu por décadas de balsas sujeitas a filas quilométricas e custos elevados. A construção da ponte estaiada de quase R$ 400 milhões solucionou o gargalo com engenharia de alta precisão.

Por que a estrutura estaiada foi a escolha perfeita para atravessar a baía?

Se você tenta segurar uma prancha pesada esticando os braços, o peso logo derruba sua mão. Quando você prende cabos nos ombros até a ponta da prancha, o peso se distribui. Isso é a sustentação por estais.

Na Baía de Guaratuba, as fortes correntes e o tráfego de navios impediam colocar pilares próximos no canal. Os engenheiros ergueram mastros centrais que sustentam o tabuleiro por cabos de aço, deixando a rota marítima livre.

A ponte substitui uma travessia dependente de embarque e desembarque por um fluxo rodoviário contínuo entre os dois lados da baía — Créditos: Imagem gerada por IA

Quais são os números e materiais que sustentam a Ponte de Guaratuba?

A grandiosidade desta obra exigiu milhares de toneladas de insumos e métodos industriais de alta velocidade. Cada componente foi dimensionado para resistir ao ar salino agressivo por mais de um século.

Extensão total do tabuleiro: cerca de 1.240 metros de travessia contínua sobre a água, somando mais de 3 km de intervenção ao incluir os acessos viários.

Trecho estaiado central: vão livre de 320 metros sustentado por cabos de aço de alta resistência mecânica.

vão livre de 320 metros sustentado por cabos de aço de alta resistência mecânica. Vigas longarinas pré-moldadas: 160 vigas de concreto protendido instaladas nos trechos de aproximação viária.

160 vigas de concreto protendido instaladas nos trechos de aproximação viária. Aduelas em balanços sucessivos: 23 pares de blocos concretados no ar sem apoio direto no fundo da baía.

23 pares de blocos concretados no ar sem apoio direto no fundo da baía. Sistema de estais: 20 pares de cabos tensionados que transmitem as cargas do tráfego para os mastros centrais.

20 pares de cabos tensionados que transmitem as cargas do tráfego para os mastros centrais. Capacidade de tráfego: quatro faixas de rolamento, faixas de segurança, ciclovia e calçada para pedestres.

Como aconteceu o “beijo da ponte” para unir os dois lados da estrutura?

A ponte avançou simultaneamente a partir de duas margens opostas em direção ao centro do canal. À medida que os blocos de concreto eram moldados no ar, cabos provisórios seguravam o peso da estrutura.

Em março de 2026, os dois lados se encontraram com precisão milimétrica para a concretagem da aduela de fecho. Com a aplicação da protensão nos cabos internos, a ponte passou a funcionar como um único elemento contínuo.

Atributo de Operação Ferry-Boat (Antigo) Ponte de Guaratuba (Novo) ⏱️ Tempo de travessia 30 a 120 minutos (sujeito a filas) Cerca de 2 minutos em fluxo contínuo 🚗 Capacidade de tráfego Limitada pela lotação de cada balsa Tráfego livre em quatro faixas de rolamento 🌊 Impacto do clima Suspensão frequente em ressacas e ventos Operação ininterrupta 24 horas por dia 🚴 Mobilidade ativa Acesso restrito para ciclistas e pedestres Ciclovia segregada e passeio de pedestres

Onde acompanhar o avanço e a execução técnica das obras?

Acompanhar a evolução de uma estrutura viária ajuda a compreender como os cálculos saem do papel e ganham forma. O Governo do Paraná e o DER-PR documentam os marcos da obra em vídeo.

Os registros cobrem desde a cravação das estacas marinhas profundas até a instalação dos últimos cabos de aço. As imagens revelam a precisão necessária para operar guindastes pesados sobre as águas da baía.

Abaixo, um vídeo do canal DER-PR / Cobertura Técnica da Obra que detalha as etapas de construção:

Quais normas técnicas garantem a segurança da ponte em ambiente marinho?

Projetar uma travessia sobre a água do mar exige seguir rigorosamente a norma ABNT NBR 7187 para pontes de concreto. Também se aplica a ABNT NBR 6118, que especifica o cobrimento de proteção contra a maresia.

A névoa salina transporta íons de cloro que podem corroer as armaduras internas do concreto. Por isso, a engenharia utiliza concreto de alta densidade e cabos encapsulados para assegurar durabilidade centenária.

O sistema estaiado concentra a sustentação nos mastros e cabos, permitindo um vão maior sobre a rota de navegação da baía — Créditos: Imagem gerada por IA

Quando é indispensável contratar um engenheiro especialista em pontes?

Projetar pontes, viadutos ou travessias exige a atuação direta de um engenheiro calculista estrutural e de um engenheiro geotécnico. A análise do leito marinho e das sondagens do solo evita afundamentos graves.

Estruturas submetidas ao tráfego pesado e a forças de ventos não admitem improvisos. Apenas especialistas habilitados com Anotação de Responsabilidade Técnica (ART) garantem a segurança da obra.