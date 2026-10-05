Reestruturação facial com naturalidade: Dra. Daiany Rodrigues Freire é referência no Litoral Norte

Durante anos, boa parte da estética facial esteve associada ao preenchimento: aumentar lábios, projetar o queixo, marcar a mandíbula ou devolver volume às maçãs do rosto. Agora, uma nova abordagem começa a ganhar espaço nos consultórios: em vez de tratar áreas isoladamente ou simplesmente adicionar volume, a proposta é reestruturar a face como um todo, preservando a identidade e buscando resultados naturais.

No Litoral Norte de São Paulo, Dra. Daiany Rodrigues Freire, enfermeira estética e biomédica, vem se especializando justamente nesse conceito e se consolidando como referência em Reestruturação Facial com Naturalidade.

“Reestruturar não significa transformar o rosto. É entender o que mudou ao longo do tempo e trabalhar para recuperar sustentação, proporção e qualidade da pele sem apagar as características daquela pessoa. Meu objetivo é que o paciente continue se reconhecendo no espelho”, explica Daiany.

O que é Reestruturação Facial?

A Reestruturação Facial parte de uma avaliação global do rosto. O envelhecimento não acontece apenas na superfície da pele. Com o passar dos anos, há alterações na produção de colágeno, redistribuição dos compartimentos de gordura, perda de sustentação e mudanças estruturais que podem resultar em flacidez, sulcos, perda do contorno facial e aparência de cansaço.

Emagrecimentos importantes, cada vez mais frequentes com a popularização dos medicamentos da classe dos GLP-1, também podem acelerar a percepção dessas mudanças, principalmente quando há perda significativa de volume facial.

Por isso, segundo Daiany, não existe um único procedimento capaz de resolver todas as necessidades.

“Um dos maiores erros é olhar para uma queixa isolada. Às vezes, a pessoa chega querendo tratar o sulco ou preencher uma determinada região, mas o problema está relacionado à perda de sustentação em outro ponto. Quando você entende a arquitetura facial, consegue tratar de maneira muito mais estratégica e, principalmente, natural”, afirma.

A proposta pode envolver, conforme avaliação individual, preenchedores em pontos estratégicos, bioestimuladores de colágeno, tecnologias para firmeza e qualidade da pele, radiofrequência microagulhada, microagulhamento, laser de CO₂ fracionado e outros tratamentos regenerativos.

O diferencial está menos na quantidade de procedimentos e mais na maneira como eles são planejados e associados.

Naturalidade virou prioridade

A mudança também acompanha um novo comportamento dos pacientes. Depois de um período marcado por rostos excessivamente preenchidos e características muito semelhantes nas redes sociais, cresce a procura por resultados mais discretos e personalizados.

Para Daiany, naturalidade não significa deixar de realizar procedimentos, mas saber indicar o tratamento certo, na quantidade adequada e no momento correto.

“Um bom resultado não precisa anunciar que houve um procedimento estético. Muitas vezes, as pessoas ao redor percebem que o paciente está melhor, mais descansado, com o rosto mais harmônico, mas não conseguem identificar exatamente o que foi feito. Para mim, esse é um dos melhores sinais de que conseguimos preservar a naturalidade.”

A Reestruturação Facial também pode ter uma proposta preventiva. Em vez de esperar que a perda de sustentação e a flacidez estejam muito avançadas, é possível acompanhar as transformações do rosto ao longo dos anos e intervir de forma progressiva.

“Quando cuidamos da estrutura e estimulamos colágeno ao longo do processo de envelhecimento, podemos gerenciar melhor essas mudanças. Não se trata de tentar congelar o tempo, mas de envelhecer preservando a identidade e a qualidade dos tecidos”, acrescenta.

Referência em Reestruturação Facial no Litoral Norte

Com formação em Enfermagem e Biomedicina, pós-graduação em Enfermagem Estética e atuação voltada à estética regenerativa, Daiany Freire vem direcionando seu trabalho para protocolos personalizados de Reestruturação Facial, tornando essa abordagem o centro de sua atuação no Litoral Norte.

Para a especialista, o futuro da estética está justamente em abandonar fórmulas prontas.

“Não quero criar o mesmo rosto em pessoas diferentes. Cada paciente tem uma estrutura, uma história e uma maneira própria de envelhecer. A Reestruturação Facial precisa respeitar isso. A estética mais sofisticada, para mim, é aquela que melhora sem descaracterizar.”

Sobre Dra. Daiany Rodrigues Freire, enfermeira estética e biomédica

Dra. Daiany Freire é enfermeira e biomédica esteta, especialista em Reestruturação Facial e Estética Regenerativa. Possui pós-graduação em Enfermagem Estética pelo Nepuga e especialização em Estética e Cosmetologia com Ênfase em Raciocínio Clínico pela Univates, além de formação complementar com referências nacionais nas áreas de harmonização facial e estética regenerativa. É criadora da técnica Daimily Lips®, desenvolvida a partir de princípios anatômicos, proporção facial e individualização do preenchimento labial, com foco em resultados naturais e harmônicos.

Conselho Regional de Enfermagem (Coren) nº 72.548

Conselho Regional de Biomedicina (CRBM) nº 64.089

Enfermeira e biomédica com pós-graduação em Enfermagem Estética.

https://www.instagram.com/dra.daianyfreire/