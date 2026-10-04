Resumo executivo 🏔️ Montanha artificial de aterro Estrutura de rocha e argila projetada para atingir 335 metros de altura no rio Vakhsh. ⚡ Geração elétrica antecipada Duas das seis turbinas já produzem eletricidade mesmo com o maciço em fase de elevação. 📊 Marca de agosto de 2026 Cotas atingiram 1.155 metros de altitude, ampliando o volume útil do reservatório. 🛡️ Impermeabilização profunda Mais de 500.000 metros de furos injetaram cimento para selar a base rochosa subterrânea.

Um paredão de rocha e argila de 335 metros no coração da Ásia Central está redefinindo a engenharia hidráulica global ao gerar energia durante sua própria elevação. Em agosto de 2026, as equipes da construtora Webuild alcançaram a cota de 1.155 metros de altitude na crista da Barragem de Rogun, no Tajiquistão, elevando o nível de água útil e fortalecendo a geração hidrelétrica do país.

Por que erguer um paredão de rocha em vez de um bloco maciço de concreto?

Sempre que um rio turbulento precisa ser represado em um vale de alta montanha com forte atividade sísmica, construir um muro rígido de concreto pode levar a trincas provocadas pelo movimento da terra.

Por isso, a engenharia optou por uma barragem de aterro com núcleo de argila impermeável revestido por rocha, formando uma montanha planejada capaz de acomodar vibrações do terreno enquanto retém o reservatório com segurança.

Parte do sistema hidrelétrico pode operar antes da conclusão total do maciço, desde que o nível d’água e as estruturas hidráulicas permitam a geração — Créditos: Imagem gerada por IA

Quais são as dimensões e especificações técnicas da maior barragem do planeta?

O empreendimento conduzido pelo Webuild Group combina volumes colossais de terraplenagem e capacidade de geração comparável à de usinas nucleares de grande porte.

Altura final prevista: 335 metros medida da base até a crista superior, superando a usina de Shuangjiangkou e consolidando o recorde mundial.

Capacidade instalada total: 3.600 MW divididos em seis turbinas de 600 MW cada uma.

Volume do maciço: mais de 49 milhões de m³ de material já assentados rumo ao total de 75 milhões de m³.

Perfuração de consolidação: ultrapassou 500.000 metros lineares de furos para injeção de calda de cimento na base.

Reservatório operacional: nível hídrico atingiu a cota de 1.140 metros de altitude após a nova etapa de agosto de 2026.

Como uma usina hidrelétrica consegue gerar energia enquanto ainda está sendo construída?

Você pode imaginar essa etapa como encher uma caixa-d’água até a metade e ligar a saída principal enquanto os pedreiros ainda trabalham na parte superior das paredes.

Os engenheiros desviaram o fluxo do rio Vakhsh por galerias subterrâneas e ativaram duas turbinas intermediárias, permitindo que a queda d’água acumulada produza energia limpa para abastecer a população antes do término total das obras.

Parâmetro do Projeto Estágio em Agosto de 2026 Meta Final Concluída 📐 Altura da Estrutura 190 metros (cota 1.155 m) 335 metros de altura ⚡ Turbinas Operacionais 2 turbinas em atividade 6 turbinas (3.600 MW) 🪨 Aterro de Rocha Depositado 49 milhões de m³ colocados ~75 milhões de m³ totais

Onde visualizar a escala e o funcionamento das obras na Ásia Central?

O transporte contínuo de rochas por frotas de mineração e a escavação de túneis rochosos profundos exigem monitoramento topográfico de altíssima precisão.

Entender a dinâmica dos desvios de calha do rio ajuda a visualizar como a engenharia geotécnica domina a vazão hídrica em desfiladeiros íngremes.

Abaixo, um vídeo do canal Mandarin Tech que aprofunda o tema:

Quais normas geotécnicas garantem a segurança de maciços contra grandes abalos sísmicos?

O projeto estrutural de maciços rochosos em zonas de falha tectônica precisa atender às rigorosas diretrizes da ICOLD (Comissão Internacional de Grandes Barragens) e aos parâmetros de estabilidade da NBR 13028.

Essas normas exigem simulações computacionais de percolação e esforço cortante para impedir que acúmulos de água no interior do solo provoquem a erosão interna conhecida como piping.

O maciço é construído progressivamente com grandes volumes de materiais compactados até alcançar a cota prevista para a crista — Créditos: Imagem gerada por IA

Quando consultar um engenheiro geotécnico em projetos de maciço e contenção?

A intervenção de um engenheiro geotécnico é indispensável em qualquer obra de grande volume que envolva contenção de solos, aterros compactados ou pressão hídrica subterrânea.

Tentativas de movimentação de terra ou barramentos sem cálculo de drenagem profunda e inclinação segura de talude colocam em risco todo o entorno e geram colapsos repentinos da estrutura.