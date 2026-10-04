Percebeu pingos d’água no armário ou no chão logo abaixo do lavatório? O sifão do tipo copo instalado embaixo da pia do banheiro acumula resíduos pesados e pode começar a vazar pela rosca inferior se a borracha de vedação ressecar com o tempo, comprometendo a higiene e a estrutura do móvel.

Como funciona o sifão copo e por que ele acumula resíduos?

Diferente do sifão sanfonado simples, o sifão articulado ou rígido com reservatório (tipo copo) possui um compartimento rosqueável na base projetado especificamente para criar um fecho hídrico permanente. Essa lâmina de água barreira a passagem dos maus odores vindos da rede de esgoto para o interior do banheiro.

No entanto, a própria geometria vertical do copo faz com que partículas mais densas decantem no fundo. Restos de sabonete, fios de cabelo, pasta de dente e resíduos de barba ficam depositados no copo inferior. Esse acúmulo gradual reduz a vazão da água na pia e exige limpezas periódicas de manutenção.

A melhor opção de sifão rígido da região nacional para acabar com o ping-ping no armário

Por que a rosca inferior começa a vazar?

O vazamento no fundo do sifão copo ocorre quase sempre devido à perda de elasticidade da junta de vedação. Entre o corpo principal do sifão e o copo rosqueável existe um anel de borracha (ou elastômero) responsável por estancar a passagem de água sob pressão do fluxo.

Os fatores que levam ao ressecamento e falha dessa borracha incluem:

Passo a passo para limpar o copo e trocar a borracha de vedação

Fazer a manutenção preventiva do sifão copo é uma tarefa simples que dispensa a contratação de especialistas, exigindo apenas um balde e luvas de proteção. Siga o procedimento correto para efetuar a limpeza e sanar o vazamento:

Posicione um balde pequeno ou bacia embaixo do sifão para aparar a água acumulada no reservatório.

Desenrosque o copo inferior manualmente, girando no sentido anti-horário (evite o uso de chaves para não trincar o plástico ou metal).

Esvazie o conteúdo do copo no balde e remova todo a sujeira acumulada com uma escova macia e sabão neutro.

Retire a borracha de vedação antiga do encaixe da rosca e inspecione se há trincas ou ressecamento.

Limpe bem a rosca macho e fêmea para remover crostas de sujeira que possam impedir a vedação perfeita.

Posicione o novo anel de vedação de borracha no canal correspondente do copo.

Rosqueie o copo novamente no corpo do sifão aplicando firmeza apenas com as mãos, sem aplicar fita veda-rosca na junta da borracha.

Abra a torneira e deixe a água correr por alguns segundos para verificar se a estanqueidade foi reestabelecida.

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Qual o tipo de sifão ideal para a pia do banheiro?

A escolha entre sifões rígidos de copo e modelos flexíveis sanfonados depende do espaço disponível e da preferência de manutenção do morador.

Veja a comparação técnica entre as opções de sifões sanitários para lavatórios:

Modelo de Sifão Facilidade de Limpeza Estabilidade e Durabilidade Sifão Rígido com Copo Plástico de engenharia ou metal Desmontagem fácil do copo inferior Alta durabilidade Sifão Flexível Sanfonado Tubo sanfonado plástico Exige retirar todo o tubo para lavar Média durabilidade Sifão Articulado Rígido Ajustável em metal cromatico Requer chave apropriada para manutenção Excelente estético/mecânico

Como prevenir infiltrações e manter o sifão sempre vedado?

Para evitar surpresas com vazamentos no sifão do tipo copo, faça a inspeção do reservatório a cada 6 meses e limpe a sujeira decantada antes que cause entupimentos. As normas de instalações prediais de esgoto sanitário são regulamentadas pela Associação Brasileira de Normas Técnicas, estabelecendo padrões para fechos hídricos e juntas estanques.

Evitar o descarte de óleos, tintas ou produtos de limpeza altamente alcalinos no lavatório preserva as juntas de vedação, mantendo o sistema estanque e livre de odores desagradáveis no seu banheiro.