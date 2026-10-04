Ao abrir a cômoda do quarto, a gaveta trava ou raspa nas laterais do móvel? O fundo das gavetas de MDF de cômodas pode descolar dos rasgos laterais se o móvel for puxado de lado com frequência, entortando a estrutura inteira e comprometendo o deslizamento correto nos trilhos.

Por que o fundo descola dos rasgos quando a gaveta é puxada de lado?

A estrutura de uma gaveta de MDF é projetada para resistir a esforços de tração retilíneos. O fundo da gaveta — geralmente uma folha fina de duratex, HDF ou MDF de 3 mm — fica apenas encaixado em finas ranhuras (rasgos ou rebaixos) usinadas nas peças laterais, frontal e traseira.

Quando o móvel é puxado usando apenas um dos puxadores ou com força em ângulo diagonal, cria-se um esforço de torção assimétrico (efeito tesoura). Essa torção força as laterais para fora, fazendo com que a placa do fundo escape dos rasgos e perca seu papel de travamento esquadrado da caixa.

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Quais são os riscos de continuar usando a cômoda com a estrutura torta?

Ignorar a folga na base da gaveta e forçar a abertura acelera a degradação de todo o conjunto de marcenaria. O desalinhamento transfere a carga de peso para pontos vulneráveis das ferragens.

Os três principais danos provocados pelo entortamento da estrutura são:

Como realinhar a estrutura e recolocar o fundo no lugar?

Para recuperar a estabilidade e o alinhamento da gaveta, é necessário desmontar a peça do móvel, colocar a caixa novamente no esquadro perfeito e colar o fundo nos rebaixos originais.

Siga o passo a passo para realizar o reparo estrutural do fundo descolado:

Retire a gaveta da cômoda e retire todo o conteúdo interno.

Solte levemente as junções traseiras para conseguir reencaixar a folha do fundo nos vincos laterais.

Aplique cola PVA para madeira de alta viscosidade dentro de toda a extensão dos rasgos do MDF.

Encaixe a placa do fundo e meça as duas diagonais da caixa com uma fita métrica até ficarem exatamente iguais (garantindo o esquadro).

Fixe pequenos grampos, pregos de cabeça perdida ou cantoneiras de reforço na parte inferior para travar a base.

Mantenha a gaveta prensada por 12 a 24 horas até a cura completa da cola antes de reinstalar.

O que fazer para reforçar gavetas de cômodas muito largas?

Gavetas de roupas e cômodas grandes sofrem maior deflexão no centro do painel. Nesses casos, apenas colar o fundo no rasgo pode não ser suficiente para suportar o uso diário.

Uma solução definitiva é fixar uma travessa de madeira ou perfil de alumínio sob o fundo da gaveta, parafusada de ponta a ponta na frente e no verso da caixa. Esse reforço inferior impede que o MDF flexione e escape das canaletas laterais novamente.

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Qual o impacto dos diferentes métodos de reforço de gavetas?

Escolher a técnica adequada de fixação ao montar ou reformar o móvel evita manutenções recorrentes e aumenta a capacidade de carga da gaveta.

Confira a comparação entre as opções de reforço para fundos de MDF:

Método de fixação Indicação de uso Nível de resistência Encaixe simples no rasgo Apenas sob pressão, sem cola Gavetas pequenas e objetos muito leves Baixa estabilidade Cola PVA com cantoneiras de nylon Colagem no rasgo e travas de canto Cômodas residenciais comuns Boa resistência Travessa central de madeira/aço Barra de sustentação sob a chapa Gavetões largos e guarda-roupas Alta durabilidade

Como evitar que as gavetas da cômoda entortem no uso diário?

Para garantir que o fundo das gavetas de MDF permaneça firme e no lugar certo, habitue-se a puxar o móvel utilizando o centro da frente ou os dois puxadores simultaneamente. Os parâmetros de resistência mecânica e estabilidade de mobiliário seguem as diretrizes técnicas fixadas pela Associação Brasileira de Normas Técnicas para testes de durabilidade em gavetas.

Evitar sobrecarregar o interior do móvel e manter os trilhos limpos garante um deslizamento suave sem a necessidade de exercer força desproporcional, preservando a vida útil da sua cômoda por muito mais tempo.