Resumo executivo ⚙️ Tuneladoras gigantes subterrâneas Duas máquinas de 15,7 metros de diâmetro e 4.350 toneladas operam no subsolo de Sydney. 🏗️ Montagem em caverna profunda 263 componentes foram montados a 44,7 metros de profundidade com pórtico de 500 toneladas. 💧 Bombeamento e filtragem contínua Usina subterrânea processa até 3 milhões de litros de fluido de escavação por hora por frente. 🌊 Preservação do ecossistema aquático O método por tuneladora elimina a necessidade de dragagem no leito do Porto de Sydney.

Duas tuneladoras gigantes de 4.350 toneladas foram montadas dentro de cavernas subterrâneas na Austrália para escavar o novo túnel rodoviário sob o Porto de Sydney sem dragar o fundo do mar.

Por que escavar cavernas no subsolo foi melhor do que afundar tubos no mar?

Você já tentou cavar uma vala na praia e viu a água derrubar as paredes de areia? No mar, escavar uma vala no fundo do porto exigiria mover toneladas de lama com dragas, o que destruiria o ecossistema marinho e travaria o tráfego de navios.

Para evitar essa destruição, os engenheiros trocaram o método tradicional de túnel imerso por escavação subterrânea profunda. Isso se chama perfuração por tuneladora pressurizada de lama, onde a rocha é cortada abaixo do leito marinho sem tocar na água da baía.

As enormes tuneladoras foram montadas no subsolo a partir de componentes levados até as cavernas de construção — Créditos: Imagem gerada por IA

Quais são as dimensões das maiores tuneladoras montadas no subsolo?

Para escavar a travessia de 1,5 km sob o porto dentro do projeto de 6,5 km do **Western Harbour Tunnel**, a construtora **ACCIONA** e o **NSW Government** baixaram 263 componentes para cavernas abaixo do parque **Birchgrove Oval**.

Diâmetro nominal da cabeça de corte: 15,7 metros, permitindo a escavação de túneis rodoviários de três faixas de tráfego por sentido.

Peso total operacional: aproximadamente 4.350 toneladas métricas distribuídas ao longo de 137 metros de comprimento por maquina (**Patyegarang** e **Barangaroo**).

Capacidade do pórtico subterrâneo: ponte rolante especial de 500 toneladas instalada dentro da câmara subterrânea para posicionar peças pesadas.

Vazão da usina de lama: sistema de fluidos capaz de bombear até 3 milhões de litros por hora em cada frente de trabalho.

Suporte de revestimento estrutural: montagem contínua de 13.000 segmentos de concreto e 1.300 aduelas pré-moldadas fabricadas em Emu Plains.

Como funciona a usina subterrânea que limpa a lama de escavação?

Enquanto a roda de corte esmaga o **arenito Hawkesbury**, o material triturado precisa sair rapidamente para não travar a cabeça da máquina. A tuneladora injeta uma mistura especial de fluido bentonítico na frente de escavação, transformando a rocha moída em uma polpa líquida.

Essa lama é sugada por tubulações de alta pressão até a usina subterrânea de tratamento. O sistema separa os grãos de areia e fragmentos rochosos do líquido, permitindo reutilizar o fluido limpo em ciclo fechado e mantendo a frente de escavação estável.

Parâmetro técnico Método imerso (Projeto original) Tuneladoras TBM (Projeto atual) 🌊 Impacto no leito marinho Dragagem de trincheira aberta na baía Zero dragagem; escavação 44,7 m abaixo da terra 🏗️ Logística de montagem Canteiros flutuantes e barcaças na superfície Caverna subterrânea com pórtico de 500 toneladas 💧 Manejo de resíduos Remoção mecânica por batelões marítimos Usina de fluido fechada a 3 milhões l/h por máquina 🚢 Interferência na navegação Bloqueio temporário de rotas de balsas e navios Nenhuma interrupção no tráfego marítimo da baía

Como é a estrutura interna de uma mega tuneladora em operação?

A complexidade dentro de um cilindro de aço de 137 metros envolve motores hidráulicos de alto torque, eretores de aduelas automatizados e cabines pressurizadas de controle. Cada milímetro de avanço é calibrado por computadores para evitar deformações no terreno urbano.

Abaixo, a empresa de engenharia e construção **ACCIONA** exibe em detalhes a anatomia e os componentes operacionais da tuneladora utilizada nas escavações subterrâneas:

Abaixo, um vídeo do canal oficial da ACCIONA que aprofunda o tema:

Quais normas internacionais garantem a segurança de escavações com TBM?

Perfurar rocha maciça abaixo do mar exige rigorosos padrões de segurança estrutural e elétrica. O projeto atende à norma **AS/NZS 4871** para equipamentos elétricos pesados em ambientes subterrâneos e segue as diretrizes da **AS 5100** para integridade de infraestruturas viárias.

Essas exigências impõem tripla vedação nas aduelas de concreto e monitoramento contínuo de pressão hidráulica. Dessa forma, os projetistas asseguram que a água da baía não infiltre nas galerias durante os 100 anos previstos de vida útil da obra.

Depois da montagem, cada enorme tuneladora forma um complexo industrial subterrâneo preparado para avançar sob Sydney — Créditos: Imagem gerada por IA

Quando é indispensável contratar um engenheiro geotécnico para obras subterrâneas?

Grandes escavações ou contenções próximas a corpos d’água necessitam da consultoria especializada de um **engenheiro geotécnico** e de um **engenheiro de estruturas**. Eles realizam os ensaios de sondagem e definem os parâmetros de empuxo da terra.

Não é um trabalho executado sem respaldo técnico especializado, pois falhas de dimensionamento do solo podem resultar em recalcamento de fundações vizinhas ou colapsos catastróficos nas contenções.