Duas tuneladoras gigantes de 4.350 toneladas foram montadas dentro de cavernas subterrâneas na Austrália para escavar o novo túnel rodoviário sob o Porto de Sydney sem dragar o fundo do mar.
Por que escavar cavernas no subsolo foi melhor do que afundar tubos no mar?
Você já tentou cavar uma vala na praia e viu a água derrubar as paredes de areia? No mar, escavar uma vala no fundo do porto exigiria mover toneladas de lama com dragas, o que destruiria o ecossistema marinho e travaria o tráfego de navios.
Para evitar essa destruição, os engenheiros trocaram o método tradicional de túnel imerso por escavação subterrânea profunda. Isso se chama perfuração por tuneladora pressurizada de lama, onde a rocha é cortada abaixo do leito marinho sem tocar na água da baía.
Quais são as dimensões das maiores tuneladoras montadas no subsolo?
Para escavar a travessia de 1,5 km sob o porto dentro do projeto de 6,5 km do **Western Harbour Tunnel**, a construtora **ACCIONA** e o **NSW Government** baixaram 263 componentes para cavernas abaixo do parque **Birchgrove Oval**.
Diâmetro nominal da cabeça de corte: 15,7 metros, permitindo a escavação de túneis rodoviários de três faixas de tráfego por sentido.
- Peso total operacional: aproximadamente 4.350 toneladas métricas distribuídas ao longo de 137 metros de comprimento por maquina (**Patyegarang** e **Barangaroo**).
- Capacidade do pórtico subterrâneo: ponte rolante especial de 500 toneladas instalada dentro da câmara subterrânea para posicionar peças pesadas.
- Vazão da usina de lama: sistema de fluidos capaz de bombear até 3 milhões de litros por hora em cada frente de trabalho.
- Suporte de revestimento estrutural: montagem contínua de 13.000 segmentos de concreto e 1.300 aduelas pré-moldadas fabricadas em Emu Plains.
Como funciona a usina subterrânea que limpa a lama de escavação?
Enquanto a roda de corte esmaga o **arenito Hawkesbury**, o material triturado precisa sair rapidamente para não travar a cabeça da máquina. A tuneladora injeta uma mistura especial de fluido bentonítico na frente de escavação, transformando a rocha moída em uma polpa líquida.
Essa lama é sugada por tubulações de alta pressão até a usina subterrânea de tratamento. O sistema separa os grãos de areia e fragmentos rochosos do líquido, permitindo reutilizar o fluido limpo em ciclo fechado e mantendo a frente de escavação estável.
Como é a estrutura interna de uma mega tuneladora em operação?
A complexidade dentro de um cilindro de aço de 137 metros envolve motores hidráulicos de alto torque, eretores de aduelas automatizados e cabines pressurizadas de controle. Cada milímetro de avanço é calibrado por computadores para evitar deformações no terreno urbano.
Abaixo, a empresa de engenharia e construção **ACCIONA** exibe em detalhes a anatomia e os componentes operacionais da tuneladora utilizada nas escavações subterrâneas:
Abaixo, um vídeo do canal oficial da ACCIONA que aprofunda o tema:
Quais normas internacionais garantem a segurança de escavações com TBM?
Perfurar rocha maciça abaixo do mar exige rigorosos padrões de segurança estrutural e elétrica. O projeto atende à norma **AS/NZS 4871** para equipamentos elétricos pesados em ambientes subterrâneos e segue as diretrizes da **AS 5100** para integridade de infraestruturas viárias.
Essas exigências impõem tripla vedação nas aduelas de concreto e monitoramento contínuo de pressão hidráulica. Dessa forma, os projetistas asseguram que a água da baía não infiltre nas galerias durante os 100 anos previstos de vida útil da obra.
Quando é indispensável contratar um engenheiro geotécnico para obras subterrâneas?
Grandes escavações ou contenções próximas a corpos d’água necessitam da consultoria especializada de um **engenheiro geotécnico** e de um **engenheiro de estruturas**. Eles realizam os ensaios de sondagem e definem os parâmetros de empuxo da terra.
Não é um trabalho executado sem respaldo técnico especializado, pois falhas de dimensionamento do solo podem resultar em recalcamento de fundações vizinhas ou colapsos catastróficos nas contenções.
Contexto importante: Este artigo é informativo. Para projetos estruturais locais similares, recomenda-se avaliação de engenheiro geotécnico e especialista em engenharia de túneis, especialmente em contextos de risco de infiltração, colapso de maciço rochoso ou desabilitação de contenções subterrâneas.