Boost FPS reformulado deixa o jogador escolher otimização pelo tipo de PC

Nem todo computador encara um jogo do mesmo jeito, e a nova versão do aplicativo da NoPing parte justamente dessa diferença. A plataforma global de tecnologia especializada em conectividade e desempenho para jogos online lançou uma grande atualização e reformulou o Boost FPS, ferramenta de otimização voltada ao desempenho do computador durante as partidas.

A principal mudança está na estrutura. Agora o usuário seleciona as otimizações de acordo com o perfil da máquina, com opções pensadas para computadores de entrada, intermediários e de alto desempenho. Assim, quem joga em um PC mais simples não precisa aplicar as mesmas configurações de quem tem um equipamento mais potente.

Dá para montar a sua própria configuração

Quem prefere ir além dos perfis prontos também pode fazer ajustes manuais e criar configurações personalizadas para cada jogo. A ideia é que o jogador escolha o que funciona melhor para o próprio hardware e para aquilo que precisa.

A empresa avisa que os resultados não são iguais para todo mundo. Eles variam conforme os componentes do computador, o sistema operacional e as configurações de cada título.

Faxina no PC antes da partida

O Boost FPS chega acompanhado de duas ferramentas novas de manutenção. O RAM Cleaner analisa o que está rodando em segundo plano e fecha os processos que não estão em uso ou não fazem falta para o jogo, liberando memória RAM. Já o PC Improvement apaga arquivos temporários, caches e outros dados residuais, reunindo em um só lugar uma limpeza que antes exigia procurar em várias pastas e configurações do sistema.

“Esta atualização reúne recursos que abordam diferentes aspectos da experiência dos jogadores. Além de melhorar a qualidade e a estabilidade da conexão, queremos dar aos jogadores mais controle sobre o desempenho de seus computadores e facilitar a comunicação durante as partidas”, diz Marcos Kenickel, CTO da NoPing.

E a internet?

A atualização mantém as duas tecnologias de conexão da empresa. O Multi Internet usa ao mesmo tempo as conexões disponíveis no aparelho, como cabo, Wi-Fi e 4G ou 5G. O Multi Connection manda os pacotes por várias rotas entre a NoPing e o servidor do jogo, com até cinco caminhos simultâneos escolhidos a partir de uma rede de mais de 2.000 servidores. O resultado buscado é uma conexão mais estável, com menos oscilações e quedas.

O AI Swap, que descobre em qual servidor a partida está rodando e escolhe a melhor conexão para esse destino, passou a funcionar também com Dead by Daylight, Roblox e ARC Raiders. Outra novidade é o iTranslator, que reconhece a fala e traduz para o idioma escolhido, facilitando a conversa com jogadores de outros países. Dependendo do jogo, o texto traduzido pode ser copiado ou colocado no chat durante a partida.

Mesmo quando o jogador marca a região ou o servidor errado, o AI Swap analisa o tráfego e corrige a escolha. Se o jogo trocar de servidor no meio da sessão, o recurso percebe e recalcula a conexão. A atualização também deixou mais organizado o catálogo de jogos do aplicativo, que funciona em computadores e dispositivos móveis.

Resumindo: como ganhar desempenho no PC

Para quem quer extrair mais FPS do computador, o caminho proposto pela nova versão combina três passos: escolher o perfil de otimização que corresponde à máquina, ajustar manualmente as configurações de cada jogo quando for preciso e liberar memória e espaço com as ferramentas de limpeza antes de jogar. Novos usuários podem testar a plataforma de graça por um período no site da NoPing.