Miguel Moura amplia e impulsiona o setor de eventos no Ibis Guarulhos

O setor de eventos dentro da hotelaria exige muito mais do que uma estrutura física preparada para receber pessoas. Por trás de uma reunião corporativa, uma confraternização, um encontro social ou a hospedagem de um grupo existe uma operação que envolve planejamento, organização, atendimento e atenção aos detalhes. No Ibis Guarulhos, essa dinâmica faz parte da rotina de Miguel Moura, profissional que vem construindo sua trajetória na hotelaria a partir de experiências ligadas à gastronomia, alimentos e bebidas, eventos, operação e marketing.

Com formação técnica em Gastronomia e graduação em Hotelaria em fase de conclusão, Miguel atua diretamente no acompanhamento de eventos e grupos que passam pela unidade. Seu trabalho envolve desde o planejamento inicial até a execução, observando necessidades específicas de cada cliente, organização dos espaços, montagem, alimentação, horários e suporte durante a realização das atividades.

A experiência adquirida na gastronomia também contribui para sua atuação. A área de alimentos e bebidas, conhecida como A&B, está diretamente ligada à experiência dos hóspedes e participantes de eventos. Coffee breaks, por exemplo, exigem planejamento para que os itens sejam disponibilizados de maneira adequada, considerando quantidade, variedade, apresentação, horário e fluxo de pessoas. “O evento começa muito antes de o cliente chegar. Existe todo um trabalho de planejamento, organização e atenção aos detalhes para que tudo aconteça da melhor maneira durante a realização”, explica Miguel.

O Ibis Guarulhos conta com oito salas destinadas a eventos, com estrutura que permite receber até 400 pessoas simultaneamente. O hotel também oferece espaços como o rooftop e serviços de alimentos e bebidas que podem ser incorporados à programação dos grupos. Na prática, a estrutura permite que diferentes formatos de encontros sejam realizados dentro da própria unidade.

Além da operação dos eventos, Miguel também acompanha demandas relacionadas à área comercial e ao marketing, experiência que amplia sua visão sobre o funcionamento de um empreendimento hoteleiro. Para ele, entender o comportamento do cliente e, ao mesmo tempo, conhecer a operação é importante para transformar uma estrutura disponível em uma experiência organizada.

Essa integração entre atendimento, eventos e marketing também aparece na experiência de quem se hospeda no hotel. A influenciadora, empresária e blogueira Dionísia Lima esteve novamente hospedada no Ibis Guarulhos durante uma viagem a São Paulo, acompanhada do esposo, Isac Lima, e do filho, João Benício. A família esteve na capital paulista para compromissos relacionados à 25ª edição do Prêmio Jovem Brasileiro. “Não foi a nossa primeira vez no hotel, então eu já tinha uma memória muito boa daqui. Mas foi interessante voltar e perceber que muita coisa continua evoluindo, principalmente da área de eventos, quem sabe ano que vem temos um evento privado com colabs de várias marcas ativando, já estou pensando nas possibilidades. Esse ano encontrei novidades e experiências diferentes, e isso deixa a hospedagem mais gostosa porque você percebe que o hotel está sempre trazendo alguma coisa nova”, conta Dionísia.

Para ela, a experiência também ganhou um olhar diferente pelo entusiasmo do filho João, de três anos, em um dos momentos tradicionais e mais desejados de qualquer hospedagem: o café da manhã. “João ama café da manhã de hotel. Ele fica superfeliz com aquela variedade, com tudo disponível e com a possibilidade de começar o dia daquele jeito. Para mim, como mãe, é muito gostoso ver meu filho aproveitando também, porque a viagem deixa de ser só compromisso profissional e vira uma experiência em família”, relata.

Outro detalhe que chamou a atenção de Dionísia foi a possibilidade de ter um jantar a dois. “Uma coisa que achei muito especial foi conseguir jantar com Isac e ter aquele date, que também se tornou um papo de negócios. O hotel também oferece opção de vinho, o que deixa o jantar ainda mais especial para quem gosta de aproveitar esse tipo de experiência. Parece um detalhe pequeno, mas, para quem está viajando com filho e com uma agenda cheia, poder parar, jantar com calma e curtir o marido é perfeito. Foi um daqueles momentos que fazem a gente lembrar que a viagem também é para aproveitar”, relata.

A presença da Savor Brasil também foi percebida durante a estadia. A marca conta com uma instalação no hotel e passou a fazer parte da experiência dos hóspedes. “Eu aproveitei muito o açaí da Savor Brasil. Achei muito interessante ter uma marca com instalação dentro do hotel, porque traz inovação e uma opção diferente para quem está hospedado. É aquele tipo de novidade que você realmente usa, experimenta e acaba fazendo parte da experiência da viagem”, afirma Dionísia.

Outro ponto destacado por ela foi a presença da Starbucks. “Também experimentei o Frappuccino e gostei muito dos sabores de caramelo e morango. Foram os meus preferidos. Bacana que o espaço pode ser usado pelo público externo, aquele café com estratégia, não só um espaço familiar como profissional também”, diz.

Para Dionísia, viajar acompanhada do filho também muda a forma como a hospedagem é observada. “Quando você viaja com criança, você acaba olhando para o hotel de outra maneira, amei logo o parquinho. Precisa ser um lugar em que todo mundo consiga ficar bem, descansar e ter opções. E eu senti isso durante esses dias. O mais interessante foi perceber que, mesmo não sendo a primeira vez, encontramos novidades e conseguimos aproveitar a estadia de uma forma diferente”, comenta.

A viagem também teve um significado especial pela relação de Dionísia com o Prêmio Jovem Brasileiro. Em 2017, ela recebeu o troféu na categoria Você no PJB e, desde 2021, atua como embaixadora da premiação. Idealizado por Guto Melo, o PJB chegou à sua 25ª edição reunindo novamente nomes que fazem parte de sua trajetória. “Tenho uma história muito especial com o Prêmio Jovem Brasileiro e com o Guto Melo. Em 2017, receber o troféu Você no PJB foi um momento muito importante para mim. Depois, em 2021, me tornar embaixadora criou uma relação ainda mais forte com a premiação. Voltar agora para a 25ª edição, depois de tantos anos, e poder viver isso ao lado do meu esposo e do meu filho deixou tudo ainda mais especial”, afirma.

Durante a viagem, Dionísia também aproveitou a passagem por São Paulo para marcar novamente presença no programa Encontro com Patrícia Poeta. A agenda reuniu compromissos profissionais, televisão e a participação no PJB, com a família utilizando o hotel como ponto de apoio durante os dias na capital paulista.

Nesse cenário, o trabalho de Miguel também se conecta diretamente à experiência dos grupos que chegam ao hotel. Acompanhar uma família ou uma equipe durante uma estadia exige atenção não apenas ao quarto ou ao espaço reservado, mas também aos horários, alimentação, deslocamentos internos e necessidades que podem surgir durante a permanência.

A trajetória profissional de Miguel, construída entre Gastronomia e Hotelaria, acompanha justamente essa visão multidisciplinar. A formação técnica oferece uma base relacionada à alimentação e ao atendimento, enquanto a graduação em Hotelaria amplia o conhecimento sobre operação, gestão e experiência do hóspede. “Eu gosto de entender o processo como um todo. Quando você conhece a operação, a gastronomia, os eventos e também o lado comercial, consegue enxergar melhor o que o cliente precisa e como entregar uma experiência mais completa”, afirma Miguel.

A participação em eventos do setor também faz parte desse processo de atualização. Em 2026, Miguel acompanha de perto as tendências apresentadas no mercado de hotelaria e eventos, incluindo novidades apresentadas na Equipotel, uma das principais plataformas do segmento no Brasil. A experiência no Ibis Guarulhos mostra como a hotelaria contemporânea reúne diferentes áreas em uma mesma operação. Eventos, gastronomia, hospedagem, marketing e atendimento deixam de funcionar de maneira isolada e passam a integrar uma jornada única para quem chega ao hotel, seja para uma reunião profissional, uma celebração, uma viagem em família ou uma agenda de compromissos em São Paulo.

No caso de Miguel Moura, essa construção profissional acontece justamente nesse encontro entre formação, prática e contato direto com diferentes perfis de clientes. Já para hóspedes como Dionísia Lima, Isac e João, são os detalhes da rotina que acabam transformando uma hospedagem em parte da própria experiência da viagem, seja ela familiar, seja a negócios.