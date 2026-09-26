Resumo executivo 🖨️ Impressora portal no canteiro Equipamento robótico COBOD BOD2 deposita camadas de concreto diretamente sobre a fundação, eliminando a montagem de fôrmas de madeira. ⏱️ 72 horas de extrusão efetiva Tempo de impressão fracionado em 6 semanas para erguer 380 m² distribuídos em 3 pavimentos e 5 apartamentos residenciais. 🧱 Parede tripla com isolamento Cascas ocas impressas que recebem preenchimento térmico mineral e espaço para conduítes elétricos sem quebra de alvenaria. 👷 Operação com equipe enxuta Apenas dois operadores conduzem o pórtico no local, reduzindo significativamente a necessidade de mão de obra direta no canteiro.

Em Wallenhausen, na Alemanha, a tecnologia da construtora PERI transformou concreto fluido em paredes estruturais de três andares sem o uso de fôrmas tradicionais. A construção de edifícios multifamiliares passou por um marco produtivo na Alemanha com a execução do primeiro prédio residencial de três andares impresso diretamente no canteiro de obras.

Como uma impressora gigante consegue erguer as paredes de um prédio inteiro?

Você já viu como um confeiteiro usa um saco de confeitar para depositar camadas sucessivas e precisas de cobertura sobre um bolo? A impressão 3D de edifícios funciona com esse mesmo princípio físico de extrusão sob pressão, porém aplicando um composto cimentício de alto desempenho em escala industrial.

A impressora do tipo pórtico **COBOD BOD2** move seu cabeçote extrusor ao longo de eixos de aço calibrados, lançando fiadas contínuas de **concreto i.tech 3D**. Como a mistura possui viscosidade controlada e tempo de pega ajustado, a camada inferior suporta o peso da camada superior sem deformar, criando paredes ocas com resistência comparável ao **concreto armado** moldado convencional.

O cabeçote extrusor percorre a trajetória programada enquanto deposita o material sobre a camada anterior — Créditos: Imagem gerada por IA

Quais são os dados e especificações técnicas da obra de Wallenhausen?

A execução do edifício em Wallenhausen demonstrou a viabilidade comercial da manufatura aditiva ao reunir parâmetros rigorosos de produtividade e controle de materiais na engenharia civil.

Área útil total construída: cerca de 380 metros quadrados distribuídos em 3 pavimentos completos com 5 unidades habitacionais destinadas ao mercado imobiliário local.

Tempo de extrusão efetiva: 72 horas de impressão ativa fracionadas em 6 semanas de canteiro para acomodar cura de lajes e tubulações.

Velocidade máxima de deslocamento: o pórtico atinge até 1,0 metro por segundo, concretando 1 metro quadrado de parede dupla em cerca de 5 minutos.

Argamassa cimentícia especial: uso do composto **i.tech 3D** da **HeidelbergCement**, formulado com agregados finos para evitar o entupimento de bombas e tubos de alimentação.

Geometria de parede tripla: cascas externas impressas de concreto com cavidades ocas preenchidas por isolamento térmico mineral ou **concreto estrutural** segundo as diretrizes da **NBR 6118** e normas europeias.

Como funciona a impressão de paredes no canteiro de obras na prática?

No canteiro de obras, a estrutura metálica do pórtico é montada e calibrada uma única vez sobre a laje de fundação do edifício. Durante a operação, dois operadores monitoram o avanço do bocal extrusor via câmeras de alta resolução instaladas no próprio cabeçote da **COBOD BOD2**.

Enquanto a impressora deposita as fiadas cimentícias, a certificação do equipamento permite que eletricistas e encanadores trabalhem na área de impressão. Os trabalhadores posicionam conduítes elétricos e tubulações nos vazios projetados pelo software, eliminando cortes ou rasgos posteriores na alvenaria.

Parâmetro Construtivo Alvenaria Tradicional Impressão 3D COBOD BOD2 👥 Operários no Canteiro 5 a 8 pedreiros e serventes 2 operadores do sistema pórtico ⏱️ Tempo de Parede (1 m²) 45 a 60 minutos (assentamento manual) Aproximadamente 5 minutos 🪵 Necessidade de Fôrmas Alta (madeiramento e escoramento) Zero fôrmas verticais para paredes ⚡ Instalações Embutidas Corte manual posterior de blocos Vazios deixados durante a extrusão

Como assistir ao processo de impressão do prédio de 3 pavimentos em tempo recorde?

O processo de erguer as paredes de 380 m² em Wallenhausen foi registrado em vídeo pelo grupo **PERI**, mostrando o avanço camada por camada da impressora no canteiro de obras.

No registro em timelapse, é possível acompanhar como a automação robótica se integra ao trabalho manual dos operários para consolidar a estrutura do edifício multifamiliar.

Abaixo, um vídeo do canal oficial PERI 3D Construction que aprofunda o tema:

Quais normas e padrões técnicos garantem a segurança do edifício impresso?

Por se tratar de um método construtivo inovador, a obra passou por análises de conformidade estrutural para atender aos requisitos estipulados pelo **Eurocode 2** e pela norma de desempenho **NBR 15575** em projetos análogos no Brasil.

A construtora obteve aprovação individual do órgão de controle técnico da Baviera (**DIBt**), comprovando resistência mecânica após submeter amostras do composto cimentício a testes severos de compressão e flexão mecânica.

A geometria impressa pode incorporar cavidades planejadas para diferentes componentes da parede e instalações da edificação — Créditos: Imagem gerada por IA

Quando é indispensável contratar um engenheiro civil especializado em manufatura aditiva?

Projetos que envolvem extrusão de concreto exigem o acompanhamento direto de um **engenheiro civil** com especialização em reologia de materiais e automação de canteiros para validar o traço do concreto fluido.

A substituição do método tradicional por impressoras robóticas sem o devido planejamento estrutural pode resultar em aderência insuficiente entre camadas ou deformações severas durante a cura inicial do material.