Você termina o banho e a água aparece do lado de fora do box, perto da soleira de granito. Ao inspecionar a junção, o cordão de silicone está trincado em vários pontos. O silicone do box rachou com a movimentação estrutural do prédio. Essa movimentação é natural e contínua, e o vedante precisa ser elástico o suficiente para acompanhá-la sem se romper.

Por que o silicone racha com a movimentação do prédio?

Edifícios se movimentam. A variação de temperatura, o vento, a vibração do tráfego e a acomodação das estruturas geram micro-movimentos constantes. Esses movimentos são transmitidos para as paredes, o piso e os elementos do banheiro, incluindo o box e a soleira.

Se o silicone aplicado na junção não tiver elasticidade suficiente, ele não acompanha esse movimento e trinca. Silicones acrílicos e alguns modelos de baixa qualidade endurecem com o tempo e perdem a flexibilidade. O vedante se rompe, e a água do banho encontra o caminho para fora.

Como encanadores conseguiram vedar o piso do banheiro contra infiltrações causadas pelas micro-vibrações da estrutura

O que acontece quando o silicone trinca?

A água do banho escorre pela fresta e vaza para o piso do banheiro. Com o tempo, a umidade pode penetrar no rejunte, atingir a parede e até provocar infiltração no andar de baixo. Além do vazamento, a fresta acumula sujeira e mofo.

Os três estágios do problema são:

Quais sinais mostram que o silicone precisa ser trocado?

O problema avisa antes do vazamento se espalhar. Os sinais aparecem no cordão de silicone e no comportamento do banho. Reconhecê-los cedo evita a infiltração.

Os principais indícios de vedação comprometida são:

Silicone com trincas ou rachaduras visíveis.

Vazamento de água para fora do box.

Manchas escuras ou mofo na junção.

Silicone que se solta ou cede ao pressionar.

Cheiro de mofo persistente no banheiro.

Como refazer a vedação com silicone elástico?

Remova completamente o silicone antigo com uma espátula de plástico ou lâmina própria. Limpe a superfície com álcool isopropílico para eliminar gordura e resíduos. A junção precisa estar totalmente seca antes da aplicação.

Use silicone 100% sanitário e flexível, formulado para áreas úmidas e com proteção antifúngica. Aplique em movimento contínuo, pressionando contra as duas superfícies. Alise com espátula de silicone ou o dedo umedecido. Deixe curar por 24 horas sem contato com água.

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Quais cuidados evitam o vazamento?

A tabela abaixo resume as práticas de prevenção:

Prática Efeito Recomendação Usar silicone flexível Elasticidade para acompanhar o movimento Evita trincas na junção Escolha essencial Inspecionar a vedação A cada 6 meses Detecta trincas cedo Manutenção preventiva Refazer a vedação A cada 2 ou 3 anos Mantém a estanqueidade Periodicidade segura Ignorar a trinca Vazamento silencioso Infiltração e mofo Nunca fazer

Quando o problema exige intervenção profissional?

Se a água já penetrou no rejunte ou atingiu o andar de baixo, a solução vai além da troca do silicone. A tabela abaixo orienta a decisão:

Situação Sinal observado Ação recomendada Silicone trincado Estrutura intacta Vazamento leve Remover e refazer a vedação Rejunte comprometido Umidade na parede Mofo e manchas escuras Avaliar infiltração Infiltração no andar de baixo Dano estrutural Manchas no teto vizinho Chamar profissional

Por que a vedação do box é uma questão de segurança?

O box do banheiro é uma barreira que contém a água do banho. A silicone na junção com a soleira de granito é o que garante essa contenção.

A manutenção preventiva, com inspeção periódica e refazer a vedação a cada dois ou três anos, evita o vazamento e a infiltração. Um cordão de silicone bem aplicado acompanha a movimentação da estrutura sem trincar. Um cordão mal aplicado é a porta de entrada para a umidade que danifica o banheiro e o apartamento vizinho.