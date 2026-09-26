Você termina o banho e a água aparece do lado de fora do box, perto da soleira de granito. Ao inspecionar a junção, o cordão de silicone está trincado em vários pontos. O silicone do box rachou com a movimentação estrutural do prédio. Essa movimentação é natural e contínua, e o vedante precisa ser elástico o suficiente para acompanhá-la sem se romper.
Por que o silicone racha com a movimentação do prédio?
Edifícios se movimentam. A variação de temperatura, o vento, a vibração do tráfego e a acomodação das estruturas geram micro-movimentos constantes. Esses movimentos são transmitidos para as paredes, o piso e os elementos do banheiro, incluindo o box e a soleira.
Se o silicone aplicado na junção não tiver elasticidade suficiente, ele não acompanha esse movimento e trinca. Silicones acrílicos e alguns modelos de baixa qualidade endurecem com o tempo e perdem a flexibilidade. O vedante se rompe, e a água do banho encontra o caminho para fora.
O que acontece quando o silicone trinca?
A água do banho escorre pela fresta e vaza para o piso do banheiro. Com o tempo, a umidade pode penetrar no rejunte, atingir a parede e até provocar infiltração no andar de baixo. Além do vazamento, a fresta acumula sujeira e mofo.
Os três estágios do problema são:
Quais sinais mostram que o silicone precisa ser trocado?
O problema avisa antes do vazamento se espalhar. Os sinais aparecem no cordão de silicone e no comportamento do banho. Reconhecê-los cedo evita a infiltração.
Os principais indícios de vedação comprometida são:
- Silicone com trincas ou rachaduras visíveis.
- Vazamento de água para fora do box.
- Manchas escuras ou mofo na junção.
- Silicone que se solta ou cede ao pressionar.
- Cheiro de mofo persistente no banheiro.
Como refazer a vedação com silicone elástico?
Remova completamente o silicone antigo com uma espátula de plástico ou lâmina própria. Limpe a superfície com álcool isopropílico para eliminar gordura e resíduos. A junção precisa estar totalmente seca antes da aplicação.
Use silicone 100% sanitário e flexível, formulado para áreas úmidas e com proteção antifúngica. Aplique em movimento contínuo, pressionando contra as duas superfícies. Alise com espátula de silicone ou o dedo umedecido. Deixe curar por 24 horas sem contato com água.
Quais cuidados evitam o vazamento?
A tabela abaixo resume as práticas de prevenção:
|Prática
|Efeito
|Recomendação
|Usar silicone flexível Elasticidade para acompanhar o movimento
|Evita trincas na junção
|Escolha essencial
|Inspecionar a vedação A cada 6 meses
|Detecta trincas cedo
|Manutenção preventiva
|Refazer a vedação A cada 2 ou 3 anos
|Mantém a estanqueidade
|Periodicidade segura
|Ignorar a trinca Vazamento silencioso
|Infiltração e mofo
|Nunca fazer
Quando o problema exige intervenção profissional?
Se a água já penetrou no rejunte ou atingiu o andar de baixo, a solução vai além da troca do silicone. A tabela abaixo orienta a decisão:
|Situação
|Sinal observado
|Ação recomendada
|Silicone trincado Estrutura intacta
|Vazamento leve
|Remover e refazer a vedação
|Rejunte comprometido Umidade na parede
|Mofo e manchas escuras
|Avaliar infiltração
|Infiltração no andar de baixo Dano estrutural
|Manchas no teto vizinho
|Chamar profissional
Por que a vedação do box é uma questão de segurança?
O box do banheiro é uma barreira que contém a água do banho. A silicone na junção com a soleira de granito é o que garante essa contenção.
A manutenção preventiva, com inspeção periódica e refazer a vedação a cada dois ou três anos, evita o vazamento e a infiltração. Um cordão de silicone bem aplicado acompanha a movimentação da estrutura sem trincar. Um cordão mal aplicado é a porta de entrada para a umidade que danifica o banheiro e o apartamento vizinho.