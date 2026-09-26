Dois dos maiores prêmios do ano nas loterias caem no mesmo dia. A Mega-Sena 3063 está estimada em R$ 45 milhões depois de acumular na quinta-feira, e a +Milionária 393 chega aos R$ 98 milhões, também acumulada. Juntas, somam R$ 143 milhões — e as duas sorteiam no mesmo horário, às 11h de domingo (27/09), no Espaço da Sorte, em São Paulo.

Prazo para apostar

Vale reforçar: quem for apostar em nome próprio precisa fazer isso até as 22h de hoje, sábado (26/09) — em lotérica, no site oficial ou no app da Caixa. Só quem entra num bolão pelos canais digitais da Caixa tem uma margem maior, até as 10h45 de domingo, pouco antes do sorteio começar.

Detalhe das bolas numeradas na esfera de sorteio — Créditos: Imagem gerada por IA

Por que o sorteio de domingo é de manhã

Vale lembrar por que o horário é esse: desde julho, a Caixa passou os sorteios que caíam no sábado à noite para o domingo pela manhã — mudança que atingiu Mega-Sena, +Milionária, Lotofácil, Quina, Timemania, Dia de Sorte e Loteria Federal. Os concursos de meio de semana (terça, quarta, quinta) continuam à noite, sem alteração de horário, regras ou valores.

Mega-Sena: ninguém levou a sena, mas a quina rendeu bem

O concurso 3062, de quinta-feira, sorteou 05 – 09 – 11 – 17 – 18 – 38 e não teve vencedor na faixa principal. Quem acertou cinco números (a quina) não saiu de mãos vazias: foram 86 apostas premiadas com R$ 19.736,75 cada. Na quadra, cerca de 5 mil apostas levaram R$ 552,38.

+Milionária: quase lá, mas sem os trevos

Na +Milionária 392, de quarta-feira, saíram as dezenas 03 – 05 – 12 – 33 – 38 – 45, com os trevos 3 e 6. Uma aposta chegou perto do prêmio máximo — acertou as seis dezenas, mas errou os dois trevos — e ainda assim faturou R$ 192.061,78. O prêmio principal já passou de um ano sem sair e está a poucos milhões de fechar em nove dígitos.

Sorteio de loteria em andamento no Espaço da Sorte — Créditos: Imagem gerada por IA

Como jogar em cada uma

Na Mega-Sena, a aposta simples é R$ 6,00 e cobre seis números entre 60. Na +Milionária, além dos seis números entre 50, o apostador escolhe dois trevos entre seis opções — o que deixa o prêmio máximo bem mais raro de sair: a chance cai para 1 em 238.360.500, contra 1 em 50.063.860 da Mega-Sena.

Como resgatar o prêmio

Prêmios até R$ 2.428,79 saem em qualquer lotérica ou agência da Caixa; acima disso, só em agência, com identidade, CPF e recibo original. O prazo é de 90 dias após o sorteio — depois disso, o valor vai para o FIES.

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Fonte oficial: loterias.caixa.gov.br

Jogue com responsabilidade. A loteria é uma forma de entretenimento — nunca aposte mais do que pode perder.