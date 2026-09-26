Resumo executivo 🏗️ Formas que sobem sozinhas Moldes metálicos hidráulicos escalam a própria estrutura de concreto à medida que a torre ganha altura. 📐 Desenho em Y invertido Duas pernas inclinadas sobem separadas e se encontram exatamente aos 140 metros de altura para virar uma coluna única. 🏙️ Altura de arranha-céu Cada pilar atinge 220 metros, altura comparável a um prédio residencial de 70 andares à beira do rio. 🛡️ Proteção contra ventos fortes Gabinetes fechados envolvem os operários e protegem a cura do concreto contra rajadas superiores a 100 km/h.

Duas torres gigantescas de concreto subiram mais de 200 metros sobre o rio Detroit sem a necessidade de andaimes fixos apoiados no chão. Construir torres de pontes no meio de ventos gelados entre o Canadá e os Estados Unidos exigiu transformar moldes de concreto em plataformas robóticas que escalavam as próprias colunas.

Como moldes de concreto conseguem subir sozinhos em colunas inclinadas?

Você já tentou erguer uma parede muito alta e percebeu como fica difícil e perigoso montar andaimes conforme a estrutura sobe? Em grandes obras viárias, erguer andaimes tradicionais até a altura de um prédio de 70 andares seria extremamente lento, caro e vulnerável a ventanias.

Para resolver esse problema, a engenharia utiliza os chamados sistemas de formas autoescaláveis, conhecidos tecnicamente como jump forms. Esses equipamentos são moldes de aço equipados com pistões hidráulicos que se ancoram no concreto já endurecido do andar de baixo para se empurrarem para cima, permitindo concretar o trecho seguinte de forma contínua e sem apoio no solo.

Sistemas de formas autoescaláveis permitem que as plataformas e os moldes avancem pela própria estrutura conforme novos trechos de concreto são executados — Créditos: Imagem gerada por IA

Quais são as dimensões e capacidades exatas das torres da ponte estaiada?

A construção das torres da Gordie Howe International Bridge reuniu números impressionantes de engenharia pesada para garantir estabilidade estrutural durante o processo construtivo e ao longo de mais de um século de operação contínua sobre o rio Detroit.

Altura final da estrutura: cada torre atinge 220 metros de altura total, tornando-se uma das estruturas mais altas da região de Windsor e Detroit.

Ponto de fusão das pernas: as colunas inclinadas sobem separadas até 140 metros de altura, onde se unem por meio de uma viga transversal e formam o característico desenho de Y invertido.

Peso dos módulos autoescaláveis: foram utilizados 4 conjuntos de jump forms com massa de 114 toneladas cada, projetados especialmente para suportar cargas de vento extremas.

com massa de 114 toneladas cada, projetados especialmente para suportar cargas de vento extremas. Fundações profundas em rocha: cada perna da torre é suportada por 6 estacas escavadas com 36 metros de profundidade, cravadas diretamente na rocha sã.

Ancoragem do sistema de cabos: a cabeça da torre abriga caixas de ancoragem metálicas que recebem 54 pares de estais de aço, responsáveis por sustentar quase 15.000 toneladas de mastro e tabuleiro.

Como funciona a concretagem em etapas até a junção a 140 metros?

Imagine construir duas torres inclinadas que precisam se encontrar exatamente no mesmo ponto no ar, com precisão milimétrica. O trabalho começou na base com a concretagem de blocos maciços sobre as fundações profundas e avançou em ciclos repetitivos chamados de elevações, onde cada etapa vertia cerca de 4,75 metros de concreto de alta resistência.

Enquanto as pernas subiam em ângulo inclinado, os pistões hidráulicos do jump form ajustavam a geometria do molde a cada subida. Quando a construção atingiu 140 metros, os engenheiros instalaram uma estrutura de apoio temporária para fundir a viga superior, unindo as duas colunas em uma peça única e rígida antes de iniciar a construção da cabeça da torre.ix

Etapa de Construção Método e Tecnologia Benefício Prático 🏗️ Pernas Inferiores (0 a 140m) Formas autoescaláveis hidráulicas de 114 toneladas Elimina necessidade de guindastes para erguer moldes a cada ciclo 🤝 Junção Central (140m) Viga transversal de transição e reconfiguração do molde Trava a estrutura contra torção e permite subir em coluna única 🔝 Cabeça da Torre (140 a 220m) Instalação de caixas metálicas de ancoragem de cabos Transfere diretamente a tração dos estais para o concreto do pilar

Quer ver como o sistema autoescalável funcionou na prática durante a obra?

A montagem e a subida diária das formas hidráulicas exigiram um controle de engenharia em tempo real. Cada etapa de subida era monitorada por sensores de alinhamento a laser para garantir que a inclinação do concreto não sofresse qualquer desvio em relação ao projeto original.

O registro audiovisual oficial da obra mostra com clareza o momento em que as formas sobem as colunas e a complexa operação de união das pernas a 140 metros de altura.

Abaixo, um vídeo do canal oficial da Gordie Howe International Bridge que detalha a conclusão das torres:

Quais normas técnicas garantem a segurança de torres desse porte?

Projetos internacionais dessa magnitude precisam atender a rigorosos códigos de projeto estrutural e resistência ao vento, como as normas canadenses CSA A23.3 e as diretrizes norte-americanas ASCE 7, além de requisitos equivalentes à norma brasileira NBR 6118 para estruturas de concreto armado.

O cumprimento estrito dessas normas assegura que o concreto suporte cargas combinadas de compressão, vibrações provocadas pelo tráfego intenso de caminhões e rajadas de vento com velocidades superiores a 180 km/h sem sofrer deformações excessivas ou fadiga do material.

: As pernas das torres avançaram em etapas sucessivas antes de formar a geometria superior característica da estrutura — Créditos: Imagem gerada por IA

Quando é necessário contratar um engenheiro especialista em estruturas?

O dimensionamento de formas autoescaláveis e o cálculo de estabilidade para estruturas de grande altura exigem a atuação direta de um engenheiro estrutural ou engenheiro de pontes e grandes estruturas. Esse profissional analisa os esforços operacionais e garante que o concreto atinja a resistência necessária antes da subida dos macacos hidráulicos.

Tentar executar concretagens em altura sem acompanhamento técnico especializado coloca a obra em risco iminente de colapso, desalinhamento estrutural e acidentes graves durante a movimentação das fôrmas.