Você corta a grama logo depois da chuva ou com o orvalho da manhã. Termina o trabalho e guarda o cortador sem limpar. Semanas depois, as lâminas estão cobertas por uma camada escura e áspera, e o metal já mostra pontos de ferrugem. As lâminas do cortador acumulam uma massa ácida quando o capim úmido é cortado, e essa massa corrói o aço se não for removida.

Por que o capim úmido forma uma massa ácida?

A grama úmida tem seiva e água na superfície. Ao ser cortada, ela libera compostos orgânicos que se misturam com a umidade e com o próprio suco da planta. Essa mistura forma uma pasta que adere às lâminas e à carcaça do cortador.

Com o tempo, essa pasta fermenta e se torna ácida. O contato prolongado com o metal acelera a oxidação e a ferrugem. A Husqvarna alerta que a grama úmida entope o cortador, sobrecarrega o motor e apodrece o equipamento com o tempo.

Uma oxidação severa por falta de limpeza inesperada domina o metal em segredo. Veja por que esse comportamento virou tendência e o que o torna único.

O que acontece com as lâminas quando o resíduo se acumula?

O resíduo ácido ataca a superfície do aço e remove a camada protetiva de óleo. A partir daí, a ferrugem se instala e avança. Uma lâmina enferrujada perde o fio mais rápido, corta de forma irregular e deixa o gramado com pontas esmagadas, o que favorece doenças.

Os três estágios do dano são:

Quais sinais mostram que as lâminas precisam de limpeza?

O problema avisa antes de a ferrugem comprometer a lâmina. Os sinais aparecem no aspecto do metal e no desempenho do corte. Reconhecê-los cedo evita a troca da peça.

Os principais indícios de resíduo acumulado são:

Crosta escura ou esverdeada nas lâminas e na carcaça.

Pontos de ferrugem na superfície do aço.

Cheiro de grama fermentada ao abrir o compartimento.

Corte irregular, com pontas de grama esmagadas.

Vibração ou ruído anormal durante o uso.

Como limpar as lâminas após o uso com capim úmido?

Desligue o cortador e desconecte o cabo da vela de ignição ou remova a bateria antes de qualquer intervenção. Incline o equipamento com cuidado para acessar a parte inferior.

Use uma espátula de plástico ou uma escova de cerdas duras para remover a massa de grama. Jatos de água podem ser usados na carcaça, mas evite molhar o motor, o filtro de ar e os componentes elétricos. Depois de remover o resíduo, seque bem as lâminas com um pano .

Aplique uma camada fina de óleo ou spray lubrificante nas lâminas para proteger o metal. A STIHL recomenda limpar o equipamento após cada uso e aplicar protetor nas partes metálicas.

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Com que frequência limpar e fazer a manutenção?

A frequência depende do uso e das condições do gramado. A tabela abaixo orienta o intervalo ideal:

Situação Frequência de limpeza Prioridade Corte com capim úmido Orvalho ou após chuva Após cada uso Alta Corte com grama seca Condição normal A cada 2 ou 3 usos Moderada Ferrugem já instalada Pontos de oxidação visíveis Imediata Crítica

Como remover a ferrugem já instalada?

Se a lâmina já apresenta ferrugem, use uma escova de aço ou lixa fina para remover os pontos de oxidação. Aplique um removedor de ferrugem específico para metais e esfregue com cuidado. Depois de limpar, aplique óleo ou spray protetor para evitar que o problema volte .

Se a corrosão for profunda e comprometer a estrutura da lâmina, a substituição é a única solução. Uma lâmina corroída pode quebrar durante o uso e representar risco de acidente.

Por que a limpeza após o uso é indispensável?

O cortador de grama é um equipamento que trabalha em contato direto com a umidade e a matéria orgânica. As lâminas são a parte mais exposta e a mais suscetível à ferrugem.

A manutenção preventiva, com limpeza e lubrificação após cada uso com capim úmido, é o que mantém o corte preciso e o equipamento durável. Um cortador limpo dura anos. Um cortador guardado sujo enferruja em poucas semanas.