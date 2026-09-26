Você tira a roupa da máquina, sente aquele cheiro de “cachorro molhado” e não entende o motivo. A causa pode estar escondida no compartimento onde você coloca o sabão. O reservatório de sabão da lava e seca acumula uma película espessa de mofo preto que contamina o cheiro das roupas limpas, mesmo depois de lavadas.
Por que o reservatório de sabão acumula mofo preto?
O compartimento de sabão é um ambiente escuro, úmido e fechado, onde restos de sabão, amaciante e fiapos se acumulam a cada lavagem. O amaciante, em especial, tem base de gordura que não se dissolve completamente em água fria e forma uma película viscosa nas paredes do reservatório.
Essa camada serve de alimento para fungos e bactérias. Com o tempo, forma-se o biofilme, uma substância gelatinosa e escura, conhecida como “lama preta”. Usar sabão ou amaciante além da dose recomendada deixa resíduos que promovem o crescimento de microrganismos.
O que acontece quando o mofo se instala?
O biofilme se acumula nas paredes do reservatório e no nicho interno da máquina, onde a gaveta se encaixa. A cada lavagem, a água que passa por esse compartimento carrega parte desse mofo para o tambor e para as roupas. O resultado é o cheiro persistente de umidade que contamina tudo.
Os três estágios do problema são:
Quais sinais mostram que o reservatório precisa de limpeza?
O problema avisa antes de contaminar todas as lavagens. Os sinais aparecem no compartimento e no cheiro das roupas. Reconhecê-los cedo evita a troca da peça.
Os principais indícios de reservatório contaminado são:
- Manchas escuras ou pontos pretos no compartimento de sabão.
- Cheiro de mofo ou “cachorro molhado” nas roupas limpas.
- Resíduo pastoso ou endurecido nas paredes da gaveta.
- Água acumulada no fundo do compartimento após a lavagem.
- Fragmentos escuros grudados nas roupas após o ciclo.
Como limpar o reservatório de sabão corretamente?
A limpeza exige remover completamente a gaveta. Na maioria dos modelos, ela sai pressionando uma trava interna, geralmente uma peça azul ou um botão com a inscrição “PUSH”. Puxe a gaveta até o batente, pressione a trava e retire a peça inteira.
Mergulhe a gaveta em água morna com vinagre branco por 30 minutos. O vinagre dissolve a gordura cerosa do amaciante. Use uma escova de dentes velha para esfregar os cantos e os canais de passagem. Limpe também o nicho interno da máquina, onde a sujeira se acumula fora da vista.
Com que frequência limpar o reservatório?
A frequência depende do uso da máquina. A tabela abaixo orienta o intervalo ideal:
|Uso da máquina
|Frequência de limpeza
|Prioridade
|Uso frequente Lavagens quase diárias
|A cada 15 dias
|Alta
|Uso moderado 2 a 3 vezes por semana
|Mensal
|Moderada
|Uso esporádico Uma vez por semana ou menos
|A cada 2 meses
|Preventiva
Como evitar que o mofo volte?
A prevenção começa pela dosagem correta. Usar sabão e amaciante além da medida recomendada só aumenta o acúmulo de resíduos. Deixe a gaveta entreaberta após cada lavagem para ventilar e secar o compartimento.
O mofo precisa de umidade e matéria orgânica para se instalar. A manutenção preventiva, com limpeza regular e ventilação, é o que mantém o reservatório de sabão livre da contaminação. Um compartimento limpo é a diferença entre roupas com cheiro de limpeza e roupas com cheiro de mofo.