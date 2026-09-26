Você tira a roupa da máquina, sente aquele cheiro de “cachorro molhado” e não entende o motivo. A causa pode estar escondida no compartimento onde você coloca o sabão. O reservatório de sabão da lava e seca acumula uma película espessa de mofo preto que contamina o cheiro das roupas limpas, mesmo depois de lavadas.

Por que o reservatório de sabão acumula mofo preto?

O compartimento de sabão é um ambiente escuro, úmido e fechado, onde restos de sabão, amaciante e fiapos se acumulam a cada lavagem. O amaciante, em especial, tem base de gordura que não se dissolve completamente em água fria e forma uma película viscosa nas paredes do reservatório.

Essa camada serve de alimento para fungos e bactérias. Com o tempo, forma-se o biofilme, uma substância gelatinosa e escura, conhecida como “lama preta”. Usar sabão ou amaciante além da dose recomendada deixa resíduos que promovem o crescimento de microrganismos.

Um odor persistente por falta de ventilação inesperada domina a gaveta em segredo. Veja por que esse comportamento virou tendência e o que o torna único.

O que acontece quando o mofo se instala?

O biofilme se acumula nas paredes do reservatório e no nicho interno da máquina, onde a gaveta se encaixa. A cada lavagem, a água que passa por esse compartimento carrega parte desse mofo para o tambor e para as roupas. O resultado é o cheiro persistente de umidade que contamina tudo.

Os três estágios do problema são:

Quais sinais mostram que o reservatório precisa de limpeza?

O problema avisa antes de contaminar todas as lavagens. Os sinais aparecem no compartimento e no cheiro das roupas. Reconhecê-los cedo evita a troca da peça.

Os principais indícios de reservatório contaminado são:

Manchas escuras ou pontos pretos no compartimento de sabão.

Cheiro de mofo ou “cachorro molhado” nas roupas limpas.

Resíduo pastoso ou endurecido nas paredes da gaveta.

Água acumulada no fundo do compartimento após a lavagem.

Fragmentos escuros grudados nas roupas após o ciclo.

Como limpar o reservatório de sabão corretamente?

A limpeza exige remover completamente a gaveta. Na maioria dos modelos, ela sai pressionando uma trava interna, geralmente uma peça azul ou um botão com a inscrição “PUSH”. Puxe a gaveta até o batente, pressione a trava e retire a peça inteira.

Mergulhe a gaveta em água morna com vinagre branco por 30 minutos. O vinagre dissolve a gordura cerosa do amaciante. Use uma escova de dentes velha para esfregar os cantos e os canais de passagem. Limpe também o nicho interno da máquina, onde a sujeira se acumula fora da vista.

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Com que frequência limpar o reservatório?

A frequência depende do uso da máquina. A tabela abaixo orienta o intervalo ideal:

Uso da máquina Frequência de limpeza Prioridade Uso frequente Lavagens quase diárias A cada 15 dias Alta Uso moderado 2 a 3 vezes por semana Mensal Moderada Uso esporádico Uma vez por semana ou menos A cada 2 meses Preventiva

Como evitar que o mofo volte?

A prevenção começa pela dosagem correta. Usar sabão e amaciante além da medida recomendada só aumenta o acúmulo de resíduos. Deixe a gaveta entreaberta após cada lavagem para ventilar e secar o compartimento.

O mofo precisa de umidade e matéria orgânica para se instalar. A manutenção preventiva, com limpeza regular e ventilação, é o que mantém o reservatório de sabão livre da contaminação. Um compartimento limpo é a diferença entre roupas com cheiro de limpeza e roupas com cheiro de mofo.