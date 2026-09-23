Sob as vigas de concreto protendido de uma ponte rodoviária em pleno funcionamento, o ruído ensurdecedor do tráfego pesado de carretas na parte superior contrasta com a operação cirúrgica que ocorre sobre o topo dos pilares:
Como o princípio de Pascal e centrais hidráulicas sincronizadas erguem milhares de toneladas em desníveis inferiores a 1 milímetro?
O levantamento de uma ponte rodoviária assenta-se no clássico princípio de Pascal: a pressão estática aplicada em um ponto de um fluido incompressível é transmitida integralmente em todas as direções. Ao injetar óleo hidráulico em múltiplos cilindros de simples ou duplo efeito com diâmetros calculados, bombas de alta pressão geram forças concentradas capazes de suspender 120 a 500 toneladas por pistão sob pressões de regime contínuo de até 700 bar (70 MPa).
Entretanto, o desafio estrutural real não reside na capacidade bruta de erguer carga, mas na uniformidade micrométrica do movimento. Vigas longarinas de concreto protendido e lajes de tabuleiro possuem altíssima rigidez transversal, tornando-as extremamente vulneráveis a recalques diferenciais ou elevações desiguais.
Quais são as cargas, pressões de 700 bar e limites de deflexão exigidos para a troca de aparelhos de apoio em pontes rodoviárias?
O dimensionamento de uma manobra de macaqueamento estrutural é balizado por diretrizes rígidas do Manual de Inspeção de Pontes do DNIT e pela norma ABNT NBR 9452, que estabelece os critérios técnicos de estabilidade para Obras de Arte Especiais (OAEs).
As grandezas mecânicas envolvidas em uma seção típica de vão isostático de 35 metros demonstram o rigor da intervenção:
• Carga permanente total da superestrutura: entre 1.200 e 4.500 toneladas por travessia de vão, distribuídas proporcionalmente entre os blocos de coroamento dos pilares intermediários e encontros extremos.
• Pressão nominal de operação hidráulica: variando de 500 a 700 bar, alimentada por tubulações de aço sem costura e conexões de alta segurança que previnem perda súbita de fluido.
• Curso vertical de trabalho: estritamente delimitado entre 10 e 20 milímetros — amplitude suficiente para descarregar o apoio danificado e inserir a nova peça, sem deformar plasticamente juntas de dilatação ou adutoras embutidas.
• Limite de deflexão diferencial admissível: inferior a 0,5 milímetro transversalmente entre vigas de mesma linha de apoio e L/1000 no sentido longitudinal (onde L representa o comprimento do vão).
• Capacidade dos elastômeros fretados: almofadas de policloropreno vulcanizado com dureza Shore A entre 55 e 65, intercaladas com chapas de aço carbono estrutural conforme a norma ABNT NBR 19783.
Qual é o passo a passo milimétrico para descolar a superestrutura do pilar e instalar o novo elastômero fretado?
A troca de apoios exige uma sequência executiva estrita, dividida em etapas que minimizam o risco estrutural e o tempo de interdição da rodovia:
Primeiramente, executa-se o mapeamento das reações de apoio reais por meio de modelos computacionais de elementos finitos e ensaios não destrutivos de ultrassom e esclerometria nas vigas e pilares. Se a ponte não dispõe de espaço físico entre a travessa e a base da viga, perfura-se o fuste do pilar com coroas diamantadas para ancorar quimicamente barras roscadas de aço de alta resistência (como o aço SAS 670/800), suportando consolos provisórios moldados com concreto de pega rápida de alta resistência inicial (fck superior a 40 MPa em menos de 72 horas).
Como os consoles de concreto de alta resistência ancorados no pilar viabilizam o macaqueamento da Ponte da Torre?
Na Ponte da Torre, localizada em Recife (PE), a equipe técnica da Concrepoxi Engenharia enfrentou o clássico dilema de estruturas construídas no século passado: a ausência de nichos ou consoles previstos em projeto original para acomodar macacos hidráulicos sob as vigas principais durante futuras manutenções.
A solução de engenharia exigiu o projeto e a moldagem de consoles provisórios em concreto de altíssima resistência inicial, ancorados diretamente no fuste dos pilares existentes. Essa geometria permitiu criar pontos de apoio rígidos e estáveis, viabilizando a transferência de carga por macacos hidráulicos de alta tonelagem interligados por tubulações de alta pressão sem gerar esforços de alavanca prejudiciais à estrutura remanescente.
Abaixo, um vídeo do Silvio de Andrade (YouTube) que aprofunda o tema:
O que exigem as normas ABNT NBR 7187 e NBR 9452 para garantir a estabilidade do tabuleiro durante a substituição dos apoios?
O projeto estrutural de substituição de apoios não pode ser tratado como um serviço de reparo rotineiro. A norma brasileira ABNT NBR 7187 (Projeto de pontes de concreto armado e de concreto protendido) estipula que a superestrutura deve ser calculada para resistir a todas as combinações de ações excepcionais geradas durante as operações de macaqueamento, incluindo efeitos de concentração de tensões nas regiões de ancoragem dos pistões.
Nas normas internacionais, como o AASHTO LRFD Bridge Design Specifications nos Estados Unidos e o Eurocode 1337 na Europa, exige-se inclusive que pontes novas sejam obrigatoriamente concebidas com zonas predeterminadas de macaqueamento (chamadas de jacking pockets), dispondo de armaduras adicionais de fendilhamento e fretagem embutidas nas vigas e pilares para absorver as forças de levantamento durante a manutenção futura.
Quais sinais patológicos no elastômero e no encontro exigem a intervenção imediata de um engenheiro especialista em obras de arte especiais?
A degradação dos aparelhos de apoio é silenciosa e progressiva. Os primeiros alertas manifestam-se por deformações permanentes por cisalhamento excessivo, provocadas pelo travamento da movimentação horizontal da ponte ou pelo envelhecimento do polímero sob radiação solar e intempéries.
Quando o neoprene perde elasticidade ou resseca, ocorrem fissuras oblíquas nas almas das vigas de concreto próximas aos apoios, esmagamento localizado das bordas das almofadas e ruptura precoce das juntas de dilatação do pavimento asfáltico superior. Nesses cenários, a contratação de um engenheiro civil especialista em patologia de pontes e estruturas especiais é fundamental para elaborar ensaios de carga, laudos periciais estruturais e o detalhamento executivo do sistema de macaqueamento com responsabilidade técnica (ART).
Contexto importante: Este artigo é informativo. Para projetos estruturais locais similares, recomenda-se avaliação de engenheiro civil especializado em pontes e estruturas especiais, especialmente em contextos de risco de fissuração, recalque diferencial ou impacto na segurança de tráfego.