Você abre o armário para pegar um copo e a porta basculante desce na sua cabeça. O pistão a gás do armário perdeu a pressão interna que sustenta a folha aberta. A peça trabalha sob esforço constante e, com o tempo, o gás escapa por microfissuras nos vedantes. Quando a pressão cai, o mecanismo não segura mais o peso da porta.

Por que o pistão a gás perde a pressão?

O pistão a gás é um cilindro selado que contém gás comprimido sob pressão. Essa pressão empurra a haste e cria a força que sustenta a porta. Com o tempo, o gás escapa lentamente pelos vedantes internos, que se desgastam com o uso e a variação de temperatura.

O processo é gradual e silencioso. A porta começa a cair mais devagar e, meses depois, desce de uma vez. A lubrificação é proibida: óleos e graxas podem danificar o pistão e acelerar a perda de pressão. Além do desgaste natural, a instalação incorreta encurta a vida útil. O pistão deve ser montado com a haste voltada para baixo, para que o óleo interno lubrifique os vedantes a cada movimento.

Uma fuga de gás por microfissuras inesperada domina a cozinha em segredo. Veja por que esse comportamento virou tendência e o que o torna único.

O que acontece quando a pressão cai?

A porta basculante perde o equilíbrio. Ela não fica mais na posição aberta e desce sozinha, podendo atingir quem está embaixo. O esforço extra para segurar a porta também sobrecarrega as dobradiças e a estrutura do armário.

Os três estágios da perda de pressão são:

Quais sinais mostram que o pistão precisa ser trocado?

O problema avisa antes de a porta despencar. O teste mais simples é desconectar o pistão e tentar comprimir a haste com a mão. Se ela cede com pouca resistência e não volta, o gás escapou e a peça precisa ser substituída.

Os principais indícios de pistão comprometido são:

Porta que não fica aberta sozinha e cai lentamente.

Haste que comprime sem resistência quando desconectada.

Vazamento de óleo visível na haste.

Ruído de raspagem ou travamento ao abrir.

Porta que desce de forma desigual em relação ao outro lado.

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Como escolher a força correta do pistão?

A força do pistão é medida em Newtons (N) e precisa corresponder ao peso e ao tamanho da porta. Um pistão fraco não sustenta a folha; um pistão forte demais dificulta o fechamento e força a estrutura.

A tabela abaixo orienta a escolha:

Altura da porta Peso estimado Força indicada Até 25 cm Portas pequenas Até 3 kg 60 N a 80 N 26 a 40 cm Portas médias 3 a 5 kg 100 N 41 a 60 cm Portas grandes 5 a 7 kg 120 N a 150 N Acima de 60 cm Portas muito pesadas 7 kg ou mais 150 N ou mais

Como substituir o pistão a gás do armário?

A troca é simples e não exige ferramentas especiais. Abra a porta com cuidado e peça ajuda de alguém para sustentá-la enquanto você trabalha. Remova os pinos de segurança que prendem o pistão aos suportes, começando pelo suporte superior e depois o inferior.

Encaixe o pistão novo no suporte superior da porta primeiro, coloque o pino de segurança e depois conecte a extremidade inferior. Certifique-se de que a haste esteja voltada para baixo quando a porta estiver fechada. Abra e feche a porta algumas vezes para confirmar que o movimento está suave e que a porta permanece aberta sem cair.

Por que o pistão a gás é uma peça de segurança?

O pistão a gás sustenta a porta basculante e evita que ela caia sobre quem está usando o armário. Quando a pressão cai, o risco de acidente aumenta.

A manutenção preventiva inclui testar a resistência do pistão a cada seis meses e substituí-lo ao primeiro sinal de perda de força. Um par de pistões novos custa pouco e devolve a segurança ao armário. Não espere a porta despencar para trocar a peça. A cabeça de quem usa a cozinha agradece.