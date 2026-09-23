Você abre o armário para pegar um copo e a porta basculante desce na sua cabeça. O pistão a gás do armário perdeu a pressão interna que sustenta a folha aberta. A peça trabalha sob esforço constante e, com o tempo, o gás escapa por microfissuras nos vedantes. Quando a pressão cai, o mecanismo não segura mais o peso da porta.
Por que o pistão a gás perde a pressão?
O pistão a gás é um cilindro selado que contém gás comprimido sob pressão. Essa pressão empurra a haste e cria a força que sustenta a porta. Com o tempo, o gás escapa lentamente pelos vedantes internos, que se desgastam com o uso e a variação de temperatura.
O processo é gradual e silencioso. A porta começa a cair mais devagar e, meses depois, desce de uma vez. A lubrificação é proibida: óleos e graxas podem danificar o pistão e acelerar a perda de pressão. Além do desgaste natural, a instalação incorreta encurta a vida útil. O pistão deve ser montado com a haste voltada para baixo, para que o óleo interno lubrifique os vedantes a cada movimento.
O que acontece quando a pressão cai?
A porta basculante perde o equilíbrio. Ela não fica mais na posição aberta e desce sozinha, podendo atingir quem está embaixo. O esforço extra para segurar a porta também sobrecarrega as dobradiças e a estrutura do armário.
Os três estágios da perda de pressão são:
Quais sinais mostram que o pistão precisa ser trocado?
O problema avisa antes de a porta despencar. O teste mais simples é desconectar o pistão e tentar comprimir a haste com a mão. Se ela cede com pouca resistência e não volta, o gás escapou e a peça precisa ser substituída.
Os principais indícios de pistão comprometido são:
- Porta que não fica aberta sozinha e cai lentamente.
- Haste que comprime sem resistência quando desconectada.
- Vazamento de óleo visível na haste.
- Ruído de raspagem ou travamento ao abrir.
- Porta que desce de forma desigual em relação ao outro lado.
Como escolher a força correta do pistão?
A força do pistão é medida em Newtons (N) e precisa corresponder ao peso e ao tamanho da porta. Um pistão fraco não sustenta a folha; um pistão forte demais dificulta o fechamento e força a estrutura.
A tabela abaixo orienta a escolha:
|Altura da porta
|Peso estimado
|Força indicada
|Até 25 cm Portas pequenas
|Até 3 kg
|60 N a 80 N
|26 a 40 cm Portas médias
|3 a 5 kg
|100 N
|41 a 60 cm Portas grandes
|5 a 7 kg
|120 N a 150 N
|Acima de 60 cm Portas muito pesadas
|7 kg ou mais
|150 N ou mais
Como substituir o pistão a gás do armário?
A troca é simples e não exige ferramentas especiais. Abra a porta com cuidado e peça ajuda de alguém para sustentá-la enquanto você trabalha. Remova os pinos de segurança que prendem o pistão aos suportes, começando pelo suporte superior e depois o inferior.
Encaixe o pistão novo no suporte superior da porta primeiro, coloque o pino de segurança e depois conecte a extremidade inferior. Certifique-se de que a haste esteja voltada para baixo quando a porta estiver fechada. Abra e feche a porta algumas vezes para confirmar que o movimento está suave e que a porta permanece aberta sem cair.
Por que o pistão a gás é uma peça de segurança?
O pistão a gás sustenta a porta basculante e evita que ela caia sobre quem está usando o armário. Quando a pressão cai, o risco de acidente aumenta.
A manutenção preventiva inclui testar a resistência do pistão a cada seis meses e substituí-lo ao primeiro sinal de perda de força. Um par de pistões novos custa pouco e devolve a segurança ao armário. Não espere a porta despencar para trocar a peça. A cabeça de quem usa a cozinha agradece.