Resumo executivo 🏗️ Fabricação industrial em terra Grandes seções de concreto armado são moldadas com cura térmica controlada em diques secos, isoladas com anteparos estanques temporários antes do alagamento da bacia. ⚖️ Submersão por balanço de lastro O empuxo de Arquimedes é reduzido pelo enchimento dosado de água em tanques internos, permitindo que guindastes de descida operem com carga controlada. 🔄 Alternativa direta ao tatuzão (TBM) Dispensa a necessidade de mergulhar dezenas de metros no maciço rochoso, viabilizando rampas curtas e galerias retangulares largas com múltiplas pistas e trilhos. 🛡️ Vedação hidrostática e enrocamento O vácuo entre anteparos faz a pressão da água esmagar a junta elástica de vedação com forças de milhares de toneladas, antes da cobertura por camadas de pedras.

Flutuando com apenas 20 centímetros de borda livre sobre as ondas do mar aberto, um bloco de concreto armado equivalente ao peso de dois porta-aviões é rebocado lentamente por cabos de aço em direção ao canal de navegação. Sob o casco submerso, uma trincheira aberta por dragas no leito marinho aguarda o instante em que comportas de lastro serão abertas para vencer o empuxo da água e guiar a megaestrutura até o fundo com tolerância milimétrica.

Como o empuxo hidrostático permite transportar e afundar blocos de concreto de 73.000 toneladas em alto-mar?

O funcionamento físico do método baseia-se no controle estrito do **empuxo de Arquimedes**. Um módulo oco de concreto armado fechado hermeticamente em suas duas extremidades por anteparos provisórios de aço desloca um volume de líquido cujo peso é superior à própria massa da estrutura.

Para descer o elemento até a vala submarina sem permitir movimentos caóticos induzidos por correntes ou marés, engenheiros ativam **tanques de lastro** provisórios montados em seu interior. A admissão milimetricamente dosada de água salgada aumenta a densidade global do módulo para valores em torno de **1,02 t/m³** a **1,05 t/m³**, gerando uma flutuabilidade negativa controlada.

Os elementos de um túnel imerso podem ser moldados em instalações terrestres e fechados temporariamente para permitir sua flutuação — Créditos: Imagem gerada por IA

Quais dimensões, classes de concreto e tolerâncias milimétricas definem a fabricação em dique seco?

A padronização internacional dessa tecnologia obedece aos relatórios e diretrizes técnicas formulados pelo **Working Group 11** da International Tunnelling and Underground Space Association (ITA-AITES), referência global para o dimensionamento de estruturas imersas e flutuantes. Para garantir vida útil de projeto superior a **100 anos**, o material de moldagem exige controle rígido de dosagem e cura:

O controle térmico durante as concretagens é o fator que impede o colapso prematuro da impermeabilidade. Em blocos maciços com paredes de espessura superior a **1,20 metro**, a hidratação exotérmica do cimento Portland gera gradientes internos de calor que ultrapassam **65 °C**. A retração térmica diferencial geraria microfissuras suficientes para alimentar infiltrações perpétuas sob alta coluna d’água. Por essa razão, as usinas de dique seco utilizam água gelada na mistura, agregados resfriados e serpentinas de tubulações plásticas internas com circulação de água fria durante a fase de pega.

Pilares construtivos do método imerso 📐 ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA Módulos de 73.000 t e concreto C50 Seções de 42 metros de largura moldadas em segmentos estanques, garantindo geometria multi-via com baixa porosidade e proteção química contra a salinidade marinha. 📜 NORMA/ÓRGÃO Diretrizes ITA-AITES WG11 Parâmetros mundiais da International Tunnelling Association integrados à ABNT NBR 6118 e Eurocodes para controle de fissuração, recalque e empuxo dinâmico. 🌊 DESAFIO ESTRUTURAL Dupla vedação Gina/Omega sob 4 bar Compressão elastomérica induzida por pressão de sucção no assentamento, seguida da fixação mecânica da junta Omega interna para redundância absoluta contra vazamentos.

Qual é a sequência física exata entre o alinhamento a laser, a sucção da junta Gina e o aterro definitivo?

A fase de instalação segue uma cadeia estrita de operações independentes que ocorrem em paralelo. Enquanto as seções de concreto são fundidas no **dique seco** na margem, dragas de sucção e corte escavam a trincheira no leito do mar ou rio. No fundo da vala, barcaças com tubulações telescópicas lançam uma camada nivelada de cascalho e brita graduada, criando um leito de apoio homogêneo com desvios altimétricos contidos em poucos centímetros.

Concluída a cura, o dique seco é inundado gradualmente por comportas. Rebocadores de alto torque puxam o elemento flutuante através do canal até o ponto de afundamento demarcado por sistemas de posicionamento acústico submarino e **estações totais robotizadas** na costa. O elemento é transferido para os pórticos das barcaças de imersão, que iniciam a injeção de água nos tanques de lastro até neutralizar a reserva de empuxo.

Critério de Engenharia Túnel Imerso (ITT) Tuneladora Mecânica (TBM) 📐 Geometria da seção Retangular larga; comporta pistas, acostamentos e trilhos paralelos num único elemento. Circular fixa; exige múltiplos tubos perfurados paralelos para fluxos multimodais. 📉 Extensão das rampas Rampas curtas com baixa declividade, pois o túnel assenta rente à calha do leito. Acessos longos; exige cobrimento de segurança de solo/rocha equivalente a 1-2 diâmetros. ⛰️ Condições geológicas Ideal para solos aluviais e argila mole; a vala é dragada e regularizada com brita. Depende da estabilidade da frente; solos mistos com matacões geram alto desgaste da cabeça. 🚢 Impacto na hidrovia Interferência temporária na navegação durante as janelas de dragagem e imersão. Nula na superfície d’água durante a escavação, operando inteiramente confinada.

Como o megaprojeto de Fehmarnbelt está moldando a maior fábrica de túneis imersos do mundo na Dinamarca?

No estreito entre a ilha dinamarquesa de Lolland e a costa alemã de Puttgarden, a estatal **Femern A/S** lidera a execução da maior infraestrutura subaquática do planeta pelo método imerso: uma galeria multimodal contínua de **18 quilômetros** de extensão. Em vez de utilizar tuneladoras mecânicas, o consórcio montou em Rødbyhavn uma linha fabril industrial fechada com seis linhas de produção em regime ininterrupto de 24 horas por dia.

A fábrica molda **89 elementos de concreto** em fôrmas móveis de alta tecnologia. Cada um dos 79 módulos padrão mede **217 metros de comprimento**, atinge **42 metros de largura** e pesa mais de **73.000 toneladas**, abrigando simultaneamente duas pistas rodoviárias de fluxo rápido, duas linhas férreas de alta velocidade e uma galeria de emergência central. Todo o volume de **19 milhões de m³** dragado no fundo do mar Báltico foi reutilizado para criar novos aterros e barreiras costeiras de proteção ambiental.

Abaixo, um vídeo institucional da Femern A/S (YouTube) detalha a logística de moldagem, flutuação e encaixe da estrutura:

Por que a técnica de túneis imersos supera a tuneladora mecânica (TBM) em canais portuários e solos argilosos?

A escolha entre um túnel escavado por **tuneladora TBM** e um **túnel imerso** é determinada pela geotecnia e pela geometria do traçado. As tuneladoras convencionais exigem um cobrimento mínimo de solo sobre o teto do escudo equivalente a pelo menos uma vez o seu próprio diâmetro (**1,0 D** a **1,5 D**) para manter a estabilidade do maciço e equilibrar a pressão de suporte de frente de escavação em mantos de lamas ou areias fluidas.

Em um canal com **15 metros** de lâmina d’água onde a tuneladora possua **12 metros** de diâmetro externo, a via precisaria ser cravada a mais de **35 metros** de profundidade. Para que trens e caminhões desçam e subam essa diferença com declividades seguras de até **3%** a **4%**, as rampas de acesso precisam se estender por mais de **1.000 metros** terra adentro, desapropriando bairros inteiros e destruindo malhas viárias urbanas consolidadas.

Mesmo pesando dezenas de milhares de toneladas, um elemento oco e temporariamente estanque pode ser projetado para flutuar durante o transporte — Créditos: Imagem gerada por IA

Quando a complexidade hidrodinâmica e geotécnica exige a contratação de engenheiros especialistas em túneis imersos?

A viabilização de uma passagem subaquática sob o método imerso extrapola as atribuições da construção civil tradicional. O projeto demanda uma equipe multidisciplinar encabeçada por um **engenheiro civil geotécnico** para modelar o comportamento de consolidação e o **recalque diferencial** do leito marinho sob a carga permanente das centenas de milhares de toneladas das galerias de concreto.

Adicionalmente, a operação exige a atuação direta de um **engenheiro naval** e de consultores em **hidráulica marítima**. Eles realizam as análises de estabilidade hidrostática, modelagem matemática de vórtices de correnteza, cálculos de esforço de tração nas amarras de reboque e janelas de maré para o afundamento controlado dos módulos, prevenindo panes estruturais decorrentes de ressonância ou colisões de fundo.