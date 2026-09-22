Resultado uai Saiu o sorteio da Quina 7123 desta segunda-feira, 21 de setembro — resultado sendo apurado pela Caixa. 1 Dezenas sorteadas: [14 – 19 – 42 – 53 – 60.]

2 Sorteio realizado às 21h , no Espaço da Sorte, em São Paulo

3 Resultado a confirmar, aguardando o rateio oficial da Loterias Caixa

O resultado da Quina 7123 saiu nesta segunda-feira (21 de setembro), mas o rateio oficial ainda está sendo processado pela Caixa Econômica Federal. . Assim que os dados forem confirmados, esta página é atualizada com ganhadores e valores.

Números sorteados

14 – 19 – 42 – 53 – 60.

Números sorteados da Quina 7123 — resultado de hoje

Sorteio realizado em 21/09/2026, segunda-feira, às 21h — Espaço da Sorte, São Paulo — Caixa Econômica Federal

A Quina acumulou?

A Quina de hoje acumulou. A estimativa de prêmio do próximo concurso da Quina é de R$ 2 milhões.

Teve ganhador na Quina hoje?

Nenhuma aposta acertou as cinco dezenas. 31 apostas acertaram quatro números e ganharam R$ 8.316,71. 2.300 apostas acertaram três dezenas e levarão R$ 106,75. 57.326 apostas obtiveram dois acertos e receberão R$ 4,28.

Como jogar na Quina

Na Quina, você escolhe de 5 a 15 números entre os 80 disponíveis. Quanto mais números você seleciona, maior a chance de ganhar — e também o valor da aposta.

Tabela de preços e probabilidades

Números escolhidos Valor da aposta Chance de ganhar (1 em…) 5 R$ 3,00 24.040.016 6 R$ 18,00 4.006.669 7 R$ 63,00 1.144.763 8 R$ 168,00 429.286 9 R$ 378,00 190.794

Aposta mínima: R$ 3,00

O sorteio acontece no Espaço da Sorte, em São Paulo, com transmissão ao vivo pelo canal da Caixa no YouTube. Acompanhe pelo Loterias Online da Caixa.

Como resgatar o prêmio

Ganhou na Quina? Saiba como receber seu prêmio:

Prêmios até R$ 2.428,79: Resgate em qualquer casa lotérica credenciada ou agência da Caixa. Ganhadores que apostaram online também podem transferir para o Mercado Pago.

Prêmios acima de R$ 2.428,80: Só nas agências da Caixa. Leve o comprovante original de identidade com CPF e o recibo original premiado.

Prêmios de R$ 10.000 ou mais: Pagamento em até 2 dias úteis após apresentação na agência.

Prazo para resgatar: 90 dias após o sorteio. Após esse período, o dinheiro vai para o FIES.

Histórico dos últimos 10 concursos

Concurso Data Situação 7122 20/09 Acumulou 7121 18/09 Não acumulou 7120 17/09 Não acumulou 7119 16/09 Acumulou 7118 15/09 Acumulou 7117 14/09 Não acumulou 7116 12/09 Acumulou 7115 11/09 Acumulou 7114 10/09 Não acumulou 7113 09/09 Acumulou

O que você precisa saber

Qual é o prêmio da Quina 7123? O valor exato está sendo apurado pela Caixa. A estimativa antes do sorteio era de R$ 1,3 milhão.

Quando foi o sorteio da Quina 7123? O sorteio aconteceu nesta segunda-feira, 21 de setembro de 2026, às 21h, no Espaço da Sorte, em São Paulo.

Quando o rateio oficial é divulgado? A Caixa costuma divulgar o rateio completo cerca de uma hora após o sorteio. Esta página é atualizada assim que os dados saem.

Quantos acertos garantem algum prêmio na Quina? A partir de 2 acertos (duque) já há premiação. Ganham: 5, 4, 3 e 2 acertos.

Qual é o próximo sorteio da Quina? O próximo concurso é o 7124, na terça-feira, 22 de setembro de 2026.

Como faço para apostar neste concurso? Siga nosso guia prático de como apostar na loteria online pelo celular.

Resultado atualizado com base nas informações oficiais da Caixa Econômica Federal.

Acompanhe também pela plataforma Loterias Online da Caixa.

Jogue com responsabilidade. A loteria é uma forma de entretenimento — nunca aposte mais do que pode perder.