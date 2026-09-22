Você liga o ar-condicionado, ele demora a gelar e a conta de luz sobe sem explicação. O filtro de ar do ar-condicionado pode estar coberto por uma camada espessa de poeira e ácaros. Essa sujeira bloqueia a passagem do ar e obriga o aparelho a trabalhar por mais tempo para resfriar o ambiente. O gasto extra de energia é o primeiro sinal de que o filtro precisa de limpeza.

Por que o filtro sujo aumenta o consumo de energia?

O filtro de ar é a primeira barreira que o ar encontra antes de passar pelo evaporador, a serpentina que resfria o ambiente. Quando está limpo, o ar circula com facilidade e a troca térmica acontece de forma eficiente. Quando está sujo, o fluxo fica bloqueado e o evaporador não consegue absorver o calor do ar como deveria.

Quando o ar não circula direito, a passagem pelo evaporador fica comprometida, a troca térmica piora e o ar-condicionado precisa trabalhar mais tempo e com maior intensidade para resfriar. O compressor, maior consumidor de energia do sistema, entra em operação prolongada. A conta de luz pode subir de 5% a 15% com filtros muito sujos.

Outros levantamentos do setor apontam números ainda mais altos. Um ar-condicionado sem manutenção ou com filtros muito sujos pode consumir entre 20% e 50% mais energia para entregar a mesma capacidade de refrigeração.

Uma ineficiência térmica inesperada domina o ambiente em segredo. Veja por que esse comportamento virou tendência e o que o torna único.

O que a poeira e os ácaros fazem com o aparelho?

O filtro retém poeira, pelos de animais, fungos e ácaros. Com o tempo, essa camada se torna densa e compacta. O ar que deveria passar pelo filtro encontra resistência e o ventilador trabalha contra essa barreira. O esforço extra aquece o motor e aumenta o desgaste dos componentes.

Os três danos causados pelo filtro sujo são:

Quais sinais mostram que o filtro precisa de limpeza?

O aparelho avisa antes de apresentar problemas maiores. Muitos modelos modernos têm um indicador luminoso no painel que acende quando a limpeza é necessária. Mas há outros sinais que aparecem no comportamento do ar-condicionado.

Os principais indícios de filtro sujo são:

Demora para gelar o ambiente.

Fluxo de ar fraco nas saídas.

Aumento inexplicado na conta de luz.

Cheiro de poeira ou mofo ao ligar o aparelho.

Ruído de vento mais forte que o normal.

Como limpar o filtro do ar-condicionado split?

A limpeza é simples e pode ser feita em casa. Desligue o aparelho da tomada antes de começar. Abra o painel frontal da unidade interna e remova o filtro pressionando as travas laterais.

Use um aspirador de pó com escova macia para remover a poeira solta. Se o filtro estiver muito sujo, lave com água morna e sabão neutro. Não use água quente acima de 40 °C, benzina ou produtos abrasivos. Deixe secar completamente à sombra, longe do sol direto, antes de recolocar.

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Com que frequência limpar o filtro?

A frequência depende do ambiente e do uso. A tabela abaixo orienta o intervalo ideal:

Situação Frequência de limpeza Prioridade Uso residencial normal Sem animais, ambiente limpo A cada 30 a 60 dias Manutenção padrão Ambiente com animais Pelos e poeira em suspensão A cada 15 a 30 dias Alta Uso intenso ou área poluída Aparelho ligado dia e noite A cada 15 dias Crítica

Por que a limpeza do filtro é indispensável para a saúde?

O filtro de ar não retém apenas poeira. Ele acumula ácaros, fungos e bactérias que circulam no ambiente. Pesquisas mostram que a concentração de alérgenos de ácaros no pó dos filtros de ar-condicionado é alta o suficiente para desencadear crises de asma.

Quando o aparelho é ligado, essas partículas são lançadas de volta no ar. Pessoas com rinite, asma ou outras doenças respiratórias sentem os efeitos com mais intensidade. O ar-condicionado também resseca as mucosas das vias aéreas, o que agrava o quadro.

Limpar o filtro a cada poucas semanas mantém o ar limpo, o consumo de energia sob controle e a saúde da família protegida. É uma tarefa de poucos minutos que evita um problema que se acumula silenciosamente.